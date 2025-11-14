İçimde hem kırgınlık hem de güvensizlik var

Yeşim Hanım merhaba,sizin yazılarınızı uzun zamandır takip ediyorum ama bir gün size yazacağım hiç aklıma gelmemişti. Demek ki insan bazen içini sadece anlayabilecek birine dökmek istiyor. Ben nişanlı bir erkeğim. Görücü usulüyle tanıştık, her şey gayet güzel gidiyordu, her şey uyumluydu ama sonra bambaşka biri oldu. Yaşadığımız her tartışmayı abartıyor hatta bazen gerçeği çarpıtarak anlatıyor. İçimde hem kırgınlık hem de bir güvensizlik var. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum Yeşim Hanım sizce toparlanabilir mi, yoksa daha fazla yıpranmadan sonlandırmak mı gerekir? Etrafımdakiler hakkımda ne düşünür? Bilmiyorum...

Yeşim Tijen’in cevabı:

“İstersen kendini baştan başa boya,

Hiç fark etmez.

RUH makyaj tutmaz!

Güzelse güzeldir,

Çirkinse çirkindir...”

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum; insan sevgiliyken başka nişanlıyken başka olmuşsa güzel oynamıştır. O alyans parmağa takıldıktan sonra nişanlınız oynamaya gerek kalmadığını düşünmüş, kendini güvende hissetmiş olmalı. Nişanlınızın buraya yazmadığım davranışlarından rahatsız olmakta haklısınız; sizin susmanız, herhangi bir şekilde uyarmamanız onun daha fazla rahat davranmasına sebep olmuşsa da suskunluğunuzla bir bakıma nişanlınızın kendisini deşifre etmesini sağlamışsınız. Böylece yol yakınken kiminle evleneceğinizi görmeye başladınız ve şimdi kara kara düşünüyorsunuz… Nişanı bozsam mı?

“Başlangıçlara güvenme,

Çünkü doğru sözler son anda söylenir.”

Bu kararı vermeye çalışırken sizi endişeye sokan çevrenin ne diyeceği… Haklısınız… Başkalarının ne diyeceği kişiyi bir zaman kendinde tutabiliyor ama cesaret ve akıl eninde sonunda kişiyi kararına doğru götürür. Çünkü yürümeyeceğine inandığınız bir ilişki içindeyseniz yol fazla alınmamışken ayrılmak en doğrusu olacaktır. Kimsenin düşüncesi sizi doğru bulduğunuzdan alı koymamalı. Bu kısım böyle olsa da kararınızı kesinleştirmek için nişanlınıza telafi hakkı vermeniz gerekir. “Yaptım oldu”, “Karar verdim bitti” demek sizi sonrasında “keşke”ye düşürür. Onun için de bundan sonra her hangi rahatsız olduğunuz davranışında susmak yerine konuşmalısınız. “Bu davranışların beni çok rahatsız ediyor”, “Böyle davranmaya devam edersen beni kendinden soğutursun” diye ikaz etmelisiniz. Bu konuşma nişanlınızı kendine getirebilir şayet hiçbir değişiklik olmazsa işte o zaman bu nişanı bozma hakkınız olur ona bu hakkı vermeden nişanı bozarsanız ilerde vicdanınız sizden hesap soracaktır.

Birinden ayrılmak öyle kolay bir adım değildir. Duygularınızdan emin olmalısınız, yürümeyeceğinden emin olmalısınız, kendi duygularınızı nişanlınızla yapıp yapamayacağınızı iyi tahlil etmelisiniz. Kesin emin olursanız nişanlı kalmanın da anlamı yoktur. Şöyle bir gerçekte var, yok diyemem: Birini severseniz onu her şeyiyle seversiniz, değer verirsiniz, üzüleceği davranışlardan kaçınırsınız. Evlenmiş olmak için nişanlanmakla çok severek nişanlanmak işte bu ince düşünceyi, özeni, saygıyı yaratır. Galiba artık kişiler en çok kendisini seviyor. Hakkınızda hayırlısı olması dileğimle…

Sevgiler sevgili okurlarıma…

