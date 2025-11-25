Merhaba Yeşim Hanım, dört yıldır süren bir ilişkim var. İlk zamanlarımız gerçekten çok güzeldi; birbirimizi hemen anlardık, yanında kendimi huzurlu hissederdim. Ama son bir senedir ilişkimiz ve sevgilim değişti. En ufak şeylere alınıyor. Bir sorun konuşayım desem ya içine kapanıyor ya da hemen sertleşiyor, kızıyor, tepki gösteriyor. Ben de artık neyi nasıl söyleyeceğimi bilemediğim için susmayı tercih ediyorum ve bu suskunluk aramızdaki bağı iyice koparıyor. Birbirimizi seviyoruz ama ne konuşabiliyoruz ne de eskisi gibi yakınlaşabiliyoruz. Son zamanlarda hep bu ilişkiyi artık tek başıma yaşadığımı düşünüyorum. Bu yüzden bir yanım “Devam et, emek ver” diyor, diğer yanım “Artık yoruldun, sizden olmayacak, bırak gitsin” diyor. Ne doğru ne yanlış bilemez oldum. Sizce böyle bir durumda ilişki için mücadeleye devam mı etmeliyim, yoksa ikimiz de daha fazla yıpranmadan kendi yolumuza mı gitmeliyiz? Bizden olur mu, buradan bu ilişki düzelir mi fikirlerinize çok ihtiyacım var.

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum; birini sevmek güzel hatta olağan üstü bir duygu bir de karşılıklı sevgi yaşıyorsanız “tadından yenmez” denir ya aynen öyle olur. Birbirinizde çiçekler açtırırsınız. 4 senelik ilişkinizde güzel günler yaşamış olmalısınız son zamanlarda iletişiminizde kaçışlar, umursamazlıklar hissetmeye başlayınca ilişkinizin tadı bayağı bir kaçmış; şüpheler, endişeler başlamış. İnsan, aklı çalışan biriyse boş yere şüpheye düşmez sevgili kızım. Sizin herhangi bir yanlışınız yokken olumsuz tavırlarla karşılaşıyorsanız; konuşmak istediğinizde sertleşmesi, uzaklaşması bunlar bazı erkeklerin ilişkiyi kırmadan dökmeden kendisinden uzaklaştırma, ilişkiyi size bitirtmeye çalışma çabaları, yöntemleri olabilir. (Tabii kendisiyle ilgili bir sorunu yoksa bu yazdıklarım geçerli…) Kendisiyle konuştuğunuzda haklı olarak “Biz ne olacağız?” gibi sözler söylüyorsunuzdur. Sorumluluk alsın istiyorsunuzdur. Bu konularda sertleşmesi, konuşmaktan kaçması sizi sertleşerek geri tepmek susturmak amacını taşımaktadır. Bunu da başarmış görünüyor. Siz de zaten “susuyorum” demişsiniz. İnsan susunca bir şeylerin düzelebileceğini sanabiliyor oysa bu sadece öyle ummak… Susmak her zaman işe yaramaz, susarak ilişkinizi düzeltemezsiniz sadece ilişkinizin bir süre daha sürmesini sağlarsınız. Aksine konuşmalısınız, korkmamalısınız. Susarak kazanamadığınıza göre konuşarak kaybetmeyi göze almak zorundasınız ki bu adamın maksadı ortaya çıksın. Kaybetmekten korkmamalısınız. Karşınızdaki korkmuyorsa sizin onun için pek de bir anlamınız yok demektir. Bunlar kolay kabul edilebilir değildir sizi anlıyorum ama bu tutumunuz biraz da zayıflığınızdır. Bunu görün sevgili kızım ilişkiyi tek başınıza sürdürme çabalarınızla güzelim yıllarınızı tam emin olamadığınız biri için heba etmemelisiniz. İleriye yönelik ilişkilerde kişiler tek başına ilişkiyi taşımazlar, beraberce sorumluluk alırlar. Siz tek başınıza ilişkinizi nereye kadar taşıyabilirsiniz? İşte böyle farkındalıklar artar, huzursuzluklar artar ya bir karar vermek durumunda kalırsınız ya sevgilinizin “bitti” diyeceği günün gelmesini beklersiniz. Onun için de siz de emek vermeyi bırakmalısınız ve hiçbir şey içinizde kalmasın, kendisiyle korkmadan konuşmalısınız. “Bizden olur mu?” demişsiniz sizden olması için tek başınıza mücadele içinde olmamalısınız. Yazdıklarım umutsuz sözler oldu ama aslında şu an acı gelse de gerçeklerde de umut vardır yavrum. Öyle ya da böyle yeniden yeşerme umudu…

