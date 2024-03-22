"Bir annesini evine sığdıramadı" diyorlar

Merhabalar Yeşim Hanım, babam vefat edeli 2 ay olacak annem ise yalnız olarak evde tek başına kalıyor. Evi bizim evimize 1 km civarı mesafede. Eşim babam vefat ettikten sonra bir gün de olsun “Buyur anne bize de gel” demedi ve bunu duymamak beni çok üzüyor. Eşimin annesinin ve kardeşlerinin bizim evimize gelip kaldığı kadar benim ailem gelmemiştir. Hatta 1 yıla yakındır eşimin kız kardeşi bizde kalıyor. Ben şimdi “Senin ailen de gelemez, hadi bakalım kız kardeşin gitsin, nerede kalırsa kalsın banane” desem hak mı? Ben bu kıskançlık, hırs, kin ve nefretten yoruldum. İnsanlar diyor ki artık “Bir annesini evine sığdıramadı, götürmedi”. Halbuki benim annem kendi kurulu düzenini bozmadı ve istemiyor da... Gelip bizde sürekli kalmak isteyen bir kişi değil. Çok mu şey istiyorum ayda sadece 2 gün kalsa gitse evine zor mu? Yediği bir tas çorba, bir dilim ekmek ve ben ailemin tek erkek evladıyım. Şimdi size soruyorum böyle bir düzende yani evin kadınına her şey hak erkeğine gelince ise müstehak. İnsan hiç düşünmez mi ailem istediği gibi geldiğinde kalıyor, kız kardeşim 1 yıldır bizde… Bilmem anlatabildim mi? Gel de hayata tutun, sonra da evin kadını desin ki “Yüzün neden gülmüyor?”… Söyleyin ben ne yapayım? Çok mu bir şey istiyorum? O zaman bana da kız kardeşini eve almamak, ailesini kabul etmemek hak mı değil mi? Cevabınızı bekleyeceğim, çok teşekkür eder, saygılar sunarım.

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar; insan eti ağırdır sözünü mutlaka sizzler de duydunuz. Ben size şimdi duymadığınız ama öyle olduğunu bildiğiniz bir başka söz uyduracağım “kayınvalide eti”. İnsana en ağır gelen ettir. Birden bire alerji döktürür. Bu yüzden uzak durmak, az irtibat halinde olmak, mümkün olsa hiç görüşmemek tercih edilir bazı gelinlerce… Yoksa bu görüşmenin ardından bazı gelinlerin alerjileri tutar. Başlarlar kayınvalidelerinin ardından her sözünün altını eşelemeye… Kadının alerjisi bütün evi etkiler. İşte bu alerjinin oluşmaması biraz erkeğin en başından tavır koymayı başarmasıyla aşılabilir ama o da tabii erkeğin kadında ne kadar değerli olduğuyla, aldığı terbiyeyle alakalıdır. Ailesine karşı gelinin tavrını genelde koca belirler. Tabii bu sözüm karşısındakini anlama zekasına sahip, eşine değer veren, önemseyen kadınlar için geçerli. Kadın eşini ne kadar önemsiyorsa, ne kadar çok seviyorsa o kadar eşinin ailesini önemser. Erkek kendi varlığını kadında ne kadar güçlü tutarsa erkeğin ailesi de gelin için o kadar önemli olur. Sevmese bile önemsemek, değer vermek zorunda kalır. Yani siz eşinizde ne kadarsanız eşiniz ailenize o sevginin gücü nispetinde değer verir. Çekinceleri korkusu olur; eşim üzülür, bana kızar, kırılır diye düşünerek hareket etmek zorunda kalır. Kadın evde hakimiyeti ele almışsa çekinceleri yoksa ne yapsa eşinin sesi çıkmıyorsa kendini sizden, ailenizden üstün görüyorsa kendi borazanını o kadar kuvvetlice öttürür bu da tabii kişilikle değerlerinin olmamasıyla ilgili bir durumdur. Üzücü bir durum ama bazı kadının gerçeği bu. Ne kadar ekmek o kadar köfte misali… Sevginin çokluğuyla, azlığıyla, maddiyatın gücüyle, güçsüzlüğüyle, erkeğin sessiz kalışı ya da silikliğiyle, kadına verilen güçle ve tabii kadının karakteriyle, ne kadar insan olup ne kadar insan olmadığıyla, aldığı terbiyeyle ilgili bir durumdur. Gerçekten üzüldüm, bazı gelen sorulara üzülmemek imkansız…

“Anne nasılsınız? Bugün bize gel, seni alalım birkaç gün beraber kalalım. Seni özledik” diye aramak, hal hatır sormak, evine davet etmek çok zor olmamalı ama bazı erkek annelerinin eti ağır gelebiliyor yavrum. Haksızlık da yapmayayım bazı kayınvalideler gerçekten çekilecek gibi değildir. Böyle kayınvalideler de var, yok sayılamaz ama genel bakış açısı ne kadar uzak, o kadar tatlı tatlı ilişkiler… Eşinin ailesini aile diye benimseyen gelinler de çok. Ne mutlu onlara. Diğer yandan insan eşinin yüzünün gülmemesinden yakınıyorsa bunun nedenini düşünebilmeli. Kusura bakmayın eşiniz manen eksik bir kadın. Yakında babası ölmüş eşi olan biri, eşinin yüzünü güldürmeyi gerçekten istiyorsa düşünebilmeli. Düşünen, sorgulayan insan çözüm de üretebilir. Bir şeylerin yalnış gitiğini görebilmeli. Kardeşinin bir yıldır sizlerin yanında kalmasına izin veren eşiniz sizin de annenize karşı sorumluluklarınız olduğunu düşünebilmeli. Bu arada sizin eşinizin, kardeşinin sizde kalmasına karşı olumlu yaklaşımınız sizin insanlığınız almış olduğunuz terbiyedendir. Yoksa bir senedir evinizde birinin kalması çok da hoş bir durum değil. El insaf. Herkes kendine yakıştırdığı şekilde hareket eder. Eşiniz sizin ailenize karşı istemez tutum sergiliyor bunu, kendine hak görebiliyorsa sizin de haklarınızı konuşma ve isteme hakkınız var ve istemeyi bilmelisiniz.

Ağlamayana meme vermilmez sözü bunu anlatır. Bu isteklerinizi kırıcı olmadan ama bu duruma karşı kırgınlığınızı belirterek kendisiyle konuşabilmelisiniz. Bundan çekinmemelisiniz. Eşler hem koklaşarak hem konuşarak hem sınırlarını ortaya koyarak birbirlerinde yol alırlar. Siz sınırlarınızı isteklerinizi belirtmez, sessiz kalır, kendi iç dünyanızda tepinip durursanız bu durum eşinizin pek de umurunda olmaz. Net bir şekilde ailenizin de evinizde olmasını istediğinizi belirttiniz; eşiniz bu konuda bir değişim göstermiyor, çabasını görmüyorsanız ya böyle kabul edeceksiniz, eksik hüzünlü kırgın eşinizle bu evliliği yaşayacaksınız ya da tavrınızı bir süre uzak dururak göstererek onu cezalandıracaksınız. Bu cezanızın nedenini mecburen sorgulayacaktır çünkü ucu kendine dokunacak. Bu cezanızı anlarsa anlar anlamazsa bu konuda maalesef hiçbir şey yapamazsınız. Bu şekilde yaşamaya devam etmek zorunda kalırsınız. Umarım her şey güzel gelişir yavrum. Anneniz mutlaka arada sırada sizin evinize gelmeyi arzu eder ama bir annenin en büyük arzusu oğlunun onu unutmaması, ona vakit ayırmanız, yanına gelip sımsıkı sarılarak “Anne her zaman yanındayım merak etme. Ben iyiyim” demeniz olacaktır. Aklı başında anneler için mühim olan evlatlarını görmeleri onların iyi olduğunu bilmeleridir diyerek size güzel, umutlu günler diliyorum yavrum.

Sevgiler sevgili okurlarıma…

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