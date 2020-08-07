Eşimin beni aldattığını öğrendim

Merhaba Yeşim Hanım, eşimin beni aldattığını öğrendim ama bunu ona söyleyemiyorum. Resmi nikahım yok. Perşembe gününü bekliyorum ve hamileyim. Ona bunu söylesem mi? Bilemiyorum. Beni sevdiğini düşünüyorum. Neden böyle bir şey yaptı, ben de anlamadım. Lütfen bana bir akıl verin, ne yapmalıyım?

Yeşim Tijen’in cevabı:

Sevgili kızım, beraber olduğu kişiden yeterince emin olmayan bir kadının kısacık, ürkek mailini okudum. Beni sevdiğini düşünüyorum demişsiniz. Erkekler kadınları sever. Sadece bir kadını değil; fırsatı bulan, yüreği, karakteri kaldıran bir değil birkaç kadını da sever. Mühim olan güvenebilmek, inanabilmek. Bu güven de yaptıklarıyla oluşur kızım, size söylemiş olduğu sözlerle değil. Yaptıkları size birlikteliğinizde yol açar ya da kapar. Sizce beraber olduğunuz kişi size yol açmış mı, kapamış mı? Beni bir daha gözden geçir mi demiş? Ne dersiniz? Sizi anlamıyor değilim, kadınların büyük bir kısmı kalpleriyle yaşar. Yürekte sevgi olunca ikimizden bir parça diyerek bebek de istenir. Bebek heyecandır, umuttur, mutluluktur ama sizin için umut mu olur? Olur demeyi isterdim. Kendinizi bu beraberliğe tutsak etmiş olursunuz gibi geliyor. Günümüzde birlikte yaşanabiliyor ama bu birlikte yaşamak kendinize karşı sorumluluklarınızı unutturmamalı. Bugün attığınız bir adım yarın ayağınıza bir çelme olarak takılabilir. İyice düşünmeden sadece sevgiyle hareket edilecek zamanda değiliz. Farklı bir çağdayız. Birbirinizi sevebilir, aynı evi paylaşabilirsiniz. Konu bebek olunca işte burada durup düşünmeniz gerekiyor, bunu görün istiyorum. Çünkü bebek oyuncak olmayacak, ona bir gelecek vermek, hazırlamak zorunda olduğunuzun çok ama çok farkında olmalısınız. Henüz kendi hayatınızda fırtınalar yaşarken bu hamilelikle kendinizi doğacak bebeğinizi riske attığınızın farkında olmalısınız. Değilsiniz. Olsanız, zaten bu hamileliğin gerçekleşmesine izin vermezdiniz. Babası beraber olduğunuz kişi olsa da. Ne yapacağı belli olmayan bir adamla beraberseniz bu da risk almak oluyor. Kadınlar sevdiler mi gözü kara seviyorlar, her şeyi göze alıyorlar. Kendiniz için bunu yapmakta özgürsünüz ama konu bebek olunca ona sağlam bir yuva, aklı başında ebeveynler vermek zorundasınız. Çünkü siz onu büyütürken büyük ölçüde kendi yaşamınızla şekillendireceksiniz. Bu kişi sizinle evlenmemiş olduğuna göre ya evli ya da evliliğe henüz niyeti olmayan bir kişi. Her ne şartlarla bir aradaysanız size söylemek istediğim, günümüzde hayat o kadar vıcık vıcık ki kimsenin sevgisine güvenemezsiniz.

Hiçbir şey aynı kalmıyor. Bugün deli divane olan erkek bir süre sonra aynı duyguları başkası için yaşayabiliyor. Durum böyleyken, kimse kimsenin güvencesi olamıyorken bu hamilelik yanlış olmuyor mu sizce de? Bir kadın evlenmeden hamile kalmamalı. Bu göze alışla yaşadığınız beraberliği pekiştirmek ileriye taşımak istiyor olabilirsiniz ama bebekler bir garanti olamaz. Kendinizi ve o bebeği bir adamla beraberliğiniz adına bilinmeze sürüklememelisiniz. Bunu yapabilecek kadar bilinçsiz, gözü kara sevmemelisiniz. Öngörülü olmak zorundasınız. Resmi nikahınız olmadığı birine nasıl güvenebilirsiniz? Kocam dediğiniz kişi şimdiden sizi aldatıyor, siz buna inanamıyorsunuz. Günümüzde evli erkekler bile rahatça aldatabiliyorken sizin aldatılmanızda şaşılacak bir şey yok. Söylediği güzel sözlere inanmış olmalısınız; yaptıklarına bakarsanız şaşmazsınız. Şaşılacak şey sizin genç yaşınıza rağmen bu hamilelikle kendinizi böyle bir ilişkiye mahkûm etmeniz. Biraz düşünün; şimdiden aldatan bu kişiye bebeğiniz olunca tutsak olmak zorunda kalabilirsiniz. Siz kendiniz için böyle bir beraberlik mi hayal etmiştiniz? Geleceği bir adamın inisiyatifine kalmış bir kadın için mutluluktan bahsedilebilir mi? Bugün aldatabilen yarın sizden tamamen vazgeçebilir. Bir bebekle baş başa kalırsınız. Bunları görüp hesaplarınızı iyi yapın yavrum. Hayatınızı rastgele yaşamalısınız. Siz değerlisiniz, değerinizi biçecek olan da karşınızdaki değil, sizsiniz; kararlarınızla, duruşunuzla, umutlarınızla, hayallerinizle... Yaşadığınız hamilelikle ne kadar dikkate alırsınız bilemiyorum, ben gerçekleri size göstermekle bir büyüğünüz olarak yükümlüyüm. Güzel günlere ulaşmanız dileğiyle yavrum.

Sevgiler sevgili okurlarım...