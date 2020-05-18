Kendimi ifade etme cesaretini kaybediyorum

Sevgili Yeşim Hanım, çok severek, arzulayarak evlendim. Duygularımın karşılıklı olduğundan emindim hatta hala eminim. Sevildiğim ve arzulandığıma inandığım için olsa gerek ilk başlarda ona yaklaşmak ve ilişki başlatmak konusunda çekince göstermedim. Yalnız çok şaşırdığım tepkiler veriyordu. Ben onu öpmek için uzandığımda kollarıyla beni ittiğinde şok olmuştum. Güzel gece kıyafetleri ile yatağa geldiğimde kendini korumaya alırcasına uyuma mücadelesi vermeleri, beni görmezden gelmeleri, sevilmeye ihtiyacım var dediğimde hiçbir karşılık alamamam, demek istediğim arzuladığım ve adım attığım zaman ya reddedilmek ya da soğuk ve isteksiz karşılanmak beni gitgide adım atmaktan korkar hale getirdi. Bu durumlarda isteksizliğinin yorgunluktan kaynaklandığını söylüyor. Bazen haklı ama her durumda yorgun olmuyor. Keyfi yerinde olduğu zaman, canı istediği zaman coşkuyla bana koşuyor. Ama beraberliğimiz sırasında bir an kontrolümü kaybetsem ve coşkumu açığa vursam ilişkimizin büyüsü bozuluyor, donuklaşıyor ve isteksizleşiyor. Ben mi anormalim? Bu sorgulama kendime güvenimi zedeliyor, artık kendim olamıyorum. Bazen tüm bunların benim hezeyanım olduğunu sanıyorum. Bunun böyle olup olmadığını nasıl anlarım bilmiyorum. Ama ilk zamanlardaki mutluluğumu kaybettim. Kendim olamıyorum. Onunla olmak istediğim halde uzak durdukça içimde bir kırgınlık büyüdü. Küskünüm. Ben kendimi ifade ettikçe bazı davranışlarını düzeltti. Beni itmiyor mesela ya da daha fazla çaba gösterdiğini hissediyorum karşılık vermek için. Ama bu davranış değişikliğinin duygu değişikliğinden kaynaklanmadığını, aslında yine benim cüretkar ve coşkun hallerimden sıkıldığını zannediyorum. Geldigimiz noktadan memnun degilim. Yatakta kendim olamadıkça, birlikteliğimizde kendimi ifade edemedikçe duygusal olarak uzaklaşıyorum. Ve gün geçtikçe kendimi ifade etme cesaretini kaybediyorum. Seviyorum, çok seviyorum ama içimde bir kırgınlık büyüor. Neden böyle oluyor? Ne yapmalıyım?

Yeşim Tijen'in cevabı:

Sevgili kızım bu konuda size bildiğim kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Eşiniz size karşı bu istemez tavırlarıyla ne kadar kötülük ettiğinin farkında bile değildir. İyi bir insan olabilir çok sevebilirsiniz ama yazdıklarınıza bakınca bencil bir adam diye düşündüm. Evet bu bencilce, karşısındakini düşünmeden kendine odaklı yaklaşım hani kadınların cinselliği istemediğinde başım ağırıyor demesi gibi... Eşiniz de siz ona güzel duygularla yaklaştığınızda yorgun. Yorgun olabilir tabii işe gidiyor geliyor, yol yoruyor, düşünceler yoruyor ama bu sürekli olduğuna göre burada bir sorun olmalı. Çünkü siz yeni evlisiniz. Bu sizden uzak duruşları öpmeye çalıştığınızda vs. kaçmaları sonunda sizi utandırır, suçlu hissettirir. Sizin açınızdan hiç düşünmeden bu hareketleri yapıyor olmalı. Biraz düşünen erkek bu davranışlarının kadını nasıl bir psikoloji içine sokacağını bilir ama bazı erkekler inceden düşünemiyor. Malum birçoğu dümdüz düşünüyorlar, dümdüz yaşıyorlar. Dümdüz yaşadıkça sizi anlamayacak bu hareketlerine devam edecek. Siz daha kaç kez ona yaklaşımda bulunabileceksiniz? Sonunda kendinizi içinizde saklayamaya başlayacaksınız. Kendinizi kadınsal olarak eksik hissedeceksiniz artık yaklaşmak istesenizde utanacaksınız. Siz, siz olamadıkça arzu duyup yakınlaşamadıkça o mutlu enerjik kadının yerini daha mutsuz tatmin olmamış asabi bir kadın alacak. Eşiniz cinselliği kendi arzulamasıyla sınırlı yaşıyor olabilir. Sizin bedensel ihtiyacınızı göz ardı ederek egoistçe bir yaklaşım içinde olmak bunun açıklaması. Evliliğin sadece aynı evde yaşamak, aynı yatakta uyumak olmadığını kendisini de paylaşması gerektiğini düşünmekten uzak davranışlar içinde hareket edebiliyorlar. Oysa evlilikler kendini de paylaşmayı gerektiriyor. Bundan sakınmış eşiniz.

Konuşmalarımın faydası oluyor demişsiniz. Konuşmaya devam edin, utanmadan sıkılmadan... O sizin en yakınınız onunla bu sorundan duyduğunuz rahatsızlığı tekrar tekrar mutlaka dile getirin. Bazı insanlar geç algılıyor. Bu eşiniz için de geçerli olabilir. Siz istekli olmaya devam edin. Yine süslenerek kendinize özen göstererek ona yaklaşın. Evlilklerde cinsellik çok çok önemli bu konuyu aşamazsanız ruhsal ve bedensel sıkıntılarınız olur. Bunu yaşamamanız için akıllı davranmak zorundasınız. Ben seni istiyorum diyerek ona görevini hatırlatacaksınız. Sonunda anlamak zorunda kalarak çözüm yoluna gitmeye çalışacaktır. Yaşadığınız bu durumun diğer nedenlerine gelirsek ten kokusu, ağız kokusu bunlar da erkeğin uzak durmasına neden olabilir. Eğer böyle bir sorun yoksa yaşadığınız sorunlar devam ediyorsa önce bir ürolağa gözükebilir. Orda sorun yoksa psikolojik nedenlerden kaynaklı olabilir. Kısacası bu durumu ortadan kaldırmak için içinize kapanmak yerine dışınızda yine o neşeli istekli kadın olunki sorununuz çözülebilsin.

Siz susar içinize dönerseniz birbirinize yaklaşacağınız bugünlerde birbirinizden uzaklaşırsınız ilerisi için iyi olmayacaktır. Bugünler evliliğin temelinin atıldığı yıllar o temeli en baştan sağlam atmalı ki evliliğinizde ilerde sallantılar olsada yıkılmasın. Çünkü cinsellik evliliğin ta kendisi yavrum.

Sevgiler sevgili okurlarıma...