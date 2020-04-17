Covid-19 virüsü sebebi ile bir araya gelemiyoruz

Sevgili Yeşim Hanım merhaba; 37 yaşında bekar bir erkeğim. Sevgilim 44 yaşında eşinden ayrılmış bir bayan ve bir kızı var. Bir yıllık güzel bir ilişkimiz vardı. Birkaç ay önce basit bir nedenden kavga edip ayrıldık. Sonra gönlünü alıp barıştık. Her şey güzel giderken gene basit bir sebepten tartıştık ve ayrılmak istediğini söyledi. Çeşitli sebepleri var aslında kendince. Mesela “Benimle cinsellik için birliktesin” diyor. Oysa her bir araya gelmemizde böyle şeyler yaşamadık; gezdik, tozduk, yedik, içtik, eğlendik, güldük... Şimdi de bana işim gereği “Fazla vakit ayıramıyorsun” demeye başladı, “Bir araya gelemiyoruz, birlikte bir şeyler yapamıyoruz” diyor. Haklı da ama ne yapabilirim? Ortam belli zaten, Covid-19 virüsü sebebi ile insanlar sevdiklerinden uzak kaldı ve aynı şehirde değiliz, benim ona gitmem problem oluyor. Yine de risk alıp gittim gördüm kendisini, o da mutlu oldu. Sabah yine bana olmuyor, gitmiyor, birbirimize zaman ayıramıyoruz diye mesaj attı. Ben de “Nasıl istersen öyle olsun” dedim, bitti. Yorumunuz ve tavsiyeleriniz benim için çok değerli. İyi günler diliyorum, yorumunuzu bekliyorum. Teşekkürler...

Yeşim Tijen'in cevabı:

Yaşadıkları hayatı kabul etmeyip kendi kaderini yeniden yazmak isteyen, hayallerinin peşinden giden cesur kadınlara boşanmış kadınlar diyebiliriz. Erkeklerin hiç sevmedikleri ama avlayabilmek için de fırsat kolladıkları bu kadınlar tüm iyi niyetleriyle boşanırken yaşayacaklarından habersizdirler. Hayat onlara yeniden gülümsemiştir. Onlar da bu gülümsemenin ardından haliyle kahkaha gelecek diye düşünürler. Evet bir kısmı için böyle olur, gülümseyen hayat onlara kahkaha attırır, ama bir kısmı içinse böyle olmaz, çetrefilli bir yaşamın içinde kendilerini bulurlar. Onlar kaderlerini değitirmek için çıktıkları bu yolda yazgıyı değiştirebilmenin kolay olmadığını yaşaya yaşaya öğrenecektir. Kendilerine bir şans daha verip bir umutla yeniden kaderlerini yazmaya çalışırken ellerine çarpıp kaderlerini düzgün bir şekilde yazmalarını engelleyenler çoğu zaman art niyetli erkeklerdir. Tabii bazen de kendi düşüncesizlikleri, madden yetersizlikler ama genele bakarsak bekar kadın yaşamını karıştıran erkek olmuştur. Kadın iyi niyetle, umutla yaşadığı ilişkiye bakarken erkekler sadece cinsellik olarak bakacaklardır. Bu erkekler bekar kadınların hem hayatlarını karıştırıp hem de ardından onlara kolay lokma diyebilecek kadar yüzsüzdürler. Kadının bedensel, ruhsal eksikliklerinden kadını avlamaya çalışan bu avcılar tüm avcılar gibi bencil ve kötüdür. Bu avcıların amacının cinsellik olması, öldürmemesi avcı olmanın kötülüğünü hiç mi hiç değiştirmiyor.

İnsan insana söylemediklerinden ibaretmiş ya, aynen öyle. Bazen utanır insan dilinin ucuna kadar gelir, gururu elvermez. Hayır o düşünsün ben söylemeyeceğim der ama türlü şekillerde mızırdanır. Bunu da çoğunluk kadınlar yapar. Sevgilinizin size söyleyemedikleri var sevgili okurum anlayamadınız mı? Oysa biraz derinden düşünseniz anlayabilirsiniz de erkek milleti dümdüz yaşıyorsunuz. Girinti çıkıntı kadınlarda, onlar her şeyi inceden düşünürler değil mi?Hatta sizin yerinize de düşünürler. Süpersiniz kadınlar!

Bir kadın mızırdanmaya başlamışsa kafa yormak gerekir sevgili oğlum. 37 yaşındasınız. Niye sizden büyük, evlenmiş ayrılmış bir de çocuğu olan bir kadınla berabersiniz? O kadın henüz genç, 44 yaşında. 44 yaş hala umutlu bir yaştır, o da yeniden evlenmek istiyordur. Size sürekli benimle cinsellik için berabersin demeleri sizin kendisiyle bir gelecek hayaliniz olmadığını gördüğündendir. Bir yıldır berabersiniz, bekarsınız, o da bekar. Adını koymak istemesi sizce de normal değil mi? Kadın duygusal bir varlıktır, kendini kullanılıyor hissediyor olması doğal. Bir yıllık ilişkiniz boyunca sizi sevmiş, alışmış, özlemiş, ümitlenmiş, hayaller kurmuştur. Sizden yana bir gelişme olmayınca bu mızmızlanmalar başlamıştır. O bir kadın, diğer tüm kadınlar gibi akşamları evinin kapısını açacağı, omuzuna yaslanacağı bir eşi olsun istiyordur. Bir kadının yaşadığı ilişkiye bakışıyla erkeğin bakışı aynı olmaz. Siz bu beraberlikten hoşça vakit geçirmekten mutlu olur, bunu kar olarak görebilirsiniz ama kadınlarda durum farklıdır. O, bu beraberliğe daha fazla anlam yüklüyordur. Olmuyor demeleri hep bu yüzdendir. Sevmediğinden, istemediğinden değil. Siz gelince sevindiğini yazmışsınız ama sabahında farklı bir tavırda ne değişti sizce? Sizden yana bir umut göremedikçe bu ilişkiyi bitirmek istiyordur. Size bir ablanız olarak tavsiyem kimsenin vaktini çalmayın. Boş yere bu kadına umut vermeyin. Evlenmek için beraber değilseniz bu şekilde bir beraberliğe razı gelen bir kadınla beraber olabilirsiniz, ama bu kadın, o kadın değil oğlum.

Sevgiler sevgili okurlarıma...