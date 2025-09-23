Günlük vitamin: Küçük mutluluklar

Günlük yaşam, hatta bütün bir ömür her zaman su gibi akıp gitmeyebilir. Yaş aldıkça su gibi akıp gitmesini, bu akışta yüzümüzü hep güldürmesini umduğumuz yolda yer yer tıkanmalar, seller, erozyonlar yaşayabiliriz. Üstelik bütün bu felaketler, bizi hiç ummadığımız anda savunmasız yakalayabilir ve tekrar ayağa kalkıp yola devam etmemiz uzun sürebilir.

Ancak kötü sürprizlerle karşılaştığımızda hem dayanıklı olabilmemiz hem de hızlı iyileşebilmemiz için daha önce de bahsettiğim "ruhun bağışıklık sistemini" güçlü tutmamız gerekir. Bağışıklık sistemleri bir tür savunma mekanizmasıdır ve her zaman iyi çalışır durumda olması hayati önem taşır. Ruhumuzun bağışıklık sistemini güçlü ve zinde tutmak için en çok gereken vitamin, sağlıklı bir algıya sahip olmak ve her durumda kendimize kaynak yaratabilme becerisidir.

Peki, sağlıklı bir algıya sahip olmak bizi ruhsal açıdan nasıl güçlü ve zinde kılabilir? Sağlıklı algı ne demektir, oradan başlayalım... Bireysel/toplumsal ilişkileri, ekonomisi, medeniyet seviyesi "hayatta kalma modu"nda seyreden coğrafyalarda yaşayan insanlar, yaşamı tehlikeli bir yarış parkuru olarak algılama ve sürekli tetikte olma eğiliminde olurlar. Bu durum sinir sistemi için oldukça yorucu ve uzun vadede tüm gücü tüketici bir etki yapar. Ancak yaşam şartları zorlayıcı bile olsa, çevremizde gördüklerimizi nasıl yorumladığımız belirleyicidir. Sağlıklı algı, içinde pek yorum barındırmayan yalın bir tarife dayalı algıdır. Örnek verecek olursak, tiz ve yüksek sesli bir çığlık duyabiliriz ancak bu çığlığın gerçekte neden atıldığını tam olarak bilemeyiz. Mesela, küçük çocuklar çok eğlendiklerinde de tiz ve yüksek sesli çığlıklar atabilirler, çok korktuklarında da... Tabii ki iki çığlığın tınısı farklı olabilir ancak çığlığı sadece duymak, bunun sebebiyle ilgili bir yargıya varmamız için yeterli değildir. Hayat boyu karşılaştığımız olaylara karşı yaklaşımımız da böyle olmalıdır; olayları veya kişileri iyi ya da kötü yönde kendi yorumumuzu fazlaca katarak değerlendirmek yerine sadece beş duyumuzla algıladığımız verileri esas almaya çalışmalıyız. Sağlıklı algı, subjektif yorumlamaya kendini fazla kaptırmamaktır. Böylece özellikle "en kötüsüne hazırlıklı olma" gibi eğilimlerden korunmuş oluruz. Gerçek bir sebep olmadan üretilen endişe ve korku, gerçek mücadele kapasitenizi epey düşürür.

Her durumda kendine kaynak yaratabilme becerisi ise tam olarak yazının başlığındaki malzemeyi kullanabilmektir. Ruh sağlığımızı güçlü ve zinde tutabilmek için en çok ihtiyacımız olan, salgıladığımız mutluluk hormonunun bize sağladığı motivasyon ve enerjidir. Bu duruma verebileceğimiz en güzel örnek, aşık olma halidir. O ruh hali içinde salgılanan fazlaca mutluluk hormonu ile engeller aşılabilir görünür, değerlendirmeler daha iyimser olur ve geleceğe daha umutla bakılır. Tabii ki bu durum, ortalama bir mutluluk duygusundan daha şiddetli olduğu için uzun sürmez. Uzun vadeli olabilecek mutluluklar, ancak sağlıklı bir algı süzgecinden geçerek deneyimlenen mutluluklardır. Bu gruba giren mutluluklara örnek verecek olursak; kış mevsimi olmasına rağmen çok güneşli bir gün yaşayabilmek, aracınızda trafikte beklerken radyoda en sevdiğiniz şarkının çalması (hatta sıradaki şarkıyı sırayla tanıdıklarınızın size söylediğini düşünüp eğlenmek), sokakta oynayan kedi veya köpekleri izlemek, vb. Bütün bu anları ancak bilinçli bir farkındalıkla deneyimleyebilir ve ruhunuza vitamin olarak kullanabilirsiniz. Bu tür mutlulukları farkındalıkla algılayarak, keyfine vararak yaşadığınız için bu anları zamanla istediğiniz sıklıkla üretebilme becerisine sahip olursunuz. Küçük mutluluklar (enerji veren kaynaklar) yaratabilmek, sizi mutlu olmak için dış dünyaya bağlı olmaktan da kurtarır. Mutlu olabilmek için illa başınıza harika bir şey gelmesi gerekmez, gündelik yaşamda her an küçük de olsa bir güzellik görebilirsiniz. Ruhunuzu küçük mutluluklarla zinde tutabildiğiniz, her şeye rağmen yaşamdan keyif alabildiğiniz günler dilerim...