Tüm telaşa rağmen kendine 'dur' diyebilmek

Ev işi, çocukların temposu, yoğun mesai ve bütçe telaşı derken kadınlar kendi sağlık randevularını hep bir sonraki aya erteliyor. Oysa bazı kurumsal faaliyetler bize tam da bu koşturmacanın ortasında; mutfakta tezgah başındayken, banyoda ayna karşısındayken ya da hafta sonu izlediğimiz bir maçın ortasında 'dur ve kendine zaman ayır' diyor.

Önceki hafta kadının bedenini yönetmesi konusunu ele almıştık. Kadına özne olarak odaklanan, beden farkındalığı ve bireysel öz-bakım sorumluluğu konusuna değindiğimiz ‘Bir kadın kendi bedeninin yöneticisi olduğunda’ başlıklı yazının devamı gibi düşünebilirsiniz bu yazıyı…

Çünkü kadına düşen bu payın yanı sıra örneğin bir şirketin çalışanlarına sunduğu kurumsal destek de bireysel alışkanlığa dönüşebilir. Sosyolojide ve ekonomide; üzerinde çok konuşulan bir kavram var: Kadının zaman yoksulluğu. Yıllık izinlerini çocukların okul ihtiyaçları, ev işleri, hasta veya ailevi sorumluluklar için harcayan çalışan kadın; kendi sağlığı gündeme geldiğinde, ne yazık ki ‘öncelik’ sıralamasında hep geride kalıyor. Zihinsel yükün bu kadar ağır olduğu bir gündemde, kadının kendi bedenine randevu ayıramaması, ‘ihmal’den çok bir ‘zaman bulamama’ sorununa dönüşüyor.

İşte bu noktada, şirketlerin Pembe Ekim vesilesiyle iç iletişimde iş yerinde düzenlediği seminerler, sunduğu erken tanı izinleri, sağlık tarama teşvikleri ve farkındalık hatırlatmaları önem kazanıyor. Bu adımlar, kadına unuttuğu öz-bakımı günlük yaşamın ve mesainin ortasında hatırlatan bir ‘dur ve nefes al’ çağrısına dönüştürüyor.

Hayatın ritmine sızmak

Öte yandan, davranışsal ekonomide ‘dürtme’ dediğimiz küçük görsel hatırlatıcılar da hayatın ritmine sızmaya başladı. Örneğin, zihnin ertelemeye meyilli olduğu sağlık kontrollerini bize gündelik rutinlerimizin ortasında hatırlatan bazı kurumsal faaliyetler var:

Yıllardır gelenekselleşen Boyner ve Anadolu Efes Spor Kulübü’nün ‘Pembe Top’ projesi bu yıl 13’üncü kez sahaya indi. Projede, EuroLeague maçının hava atışı Pembe Top ile yapılarak erken tanı farkındalığına dikkat çekildi. Memorial Sağlık Grubu, Eczacıbaşı Spor Kulübü kadın voleybol takımı oyuncularının katılımıyla farkındalığı voleybol sahasına taşıyan özel bir dijital kampanya ve bilgilendirme çalışması yayımladı. Victoria’s Secret Türkiye ve Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, yürütülen proje kapsamında, teşhis ve tarama süreçlerine erişimi kısıtlı kadınlara somut destek ve ücretsiz tarama olanağı sağlayan sosyal sorumluluk çalışması duyuruldu. Palpbox iş birliği ile Penti, erken tanı bilincini ve elle muayene alışkanlığını artırmak amacıyla mağazalarında ve dijital kanallarında Pembe Ekim farkındalık hamlesi başlattı. Siveno, Türkiye Meme Vakfı (MEVA) ile iş birliği yaparak kadınları kendi bedenlerini tanımaya, elle muayene ve erken tanı bilincini yaymaya ve sağlık kontrollerini aksatmamaya çağıran ‘dokunhayata’ projesini hayata geçirdi. Fersan ise Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) ile imzalanan bir yıllık protokol çerçevesinde ‘Kontrol Sende’ iletişim kampanyasını başlattı. Pembe Kurdele sembolünü sirke şişesi ambalajlarına taşıyarak farkındalık mesajını doğrudan mutfaklara ve sofralara ulaştırmayı hedefliyor; aynı zamanda Pembe Festival etkinliğine destek veriyor.

Hepsi birer hafıza çentiği

Bu mesajlar; mutfağımıza, banyomuza, hafta sonu keyfimize kadar gelip kapımızı çalıyor. İş yerinizdeki bir kurum içi bülten veya mutfağınızdaki bir sirke şişesi bize sağlığımızı hatırlatıyor. Şirketler, markalar ve dernekler kendi kulvarında birer hatırlatıcı yani ‘hafıza çentiği’ oluşturuyor.

Ancak iletişim çağında asıl sorun, söylemden etkiye geçebilmek. Bu uyarılar şüphesiz çok kıymetli; fakat bu çağrılar ekranda veya ambalajda güzel bir slogan olarak mı kalıyor, yoksa hayatımızda bir eyleme dönüşüyor mu? İş yerimizin verdiği izinle veya mutfak tezgâhındaki o pembe kurdeleye bakıp ajandamıza, kendi adımıza bir sağlık randevusu yazabiliyor muyuz?

Nihayetinde önemli olan mesajın bize nereden geldiği değil; bizim o mesajı alıp, o yoğun koşturmacanın ortasında durup, takvimimize kendi hayatımızı kurtaracak o randevuyu ekleyip eklemediğimiz...