Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
23 Eylül 2021 Perşembe

Sadeleşmenin ilk adımı bir karar olabilir mi?

“Sadeleşememenizin önünde yatan engel, çıkan eşyaları ne yapacağınızı bilmemek olabilir mi?”

Diyelim ki kalabalık bir gardırobunuz ve bu gardırobu güzelce size uygun hale getirmeye niyetiniz var ama bir evdeki diğer boş alanlara bakıyorsunuz bir de gardıroba. Çıkan o kadar kıyafet ne olacak?

Eşya elemeyi sadece çöpe atmak olarak düşünenler için tabii bu bir kaygı olmayabilir ama sorumlu bir insan olarak sadeleşmek istiyorsanız birçok kişiyi tutan engelleyen şeylerden bir tanesi, çıkan eşyaları nereye vereceklerini bilmemek.

Aslında insan kafasına koyduğu zaman cevaplar da önüne seriliyor. Fark ediyor ki birçok dernek var, kendi belediyesi var, oralara gelmeden önce kendi arkadaş çevresi ve ailesi var.

Bir adım ileri gidip ‘ne yapabilirim?’ diye etrafınıza sorduğunuzda da çok güzel kapılar açılıyor ve eşyalar gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Kimi insanlar için minimalizm bir içeri bir dışarı kavramından ibaret. Yani yeni bir şey almak için evden bir şey çıkarmak gerek. Buraya kadar tamam, evde sadeleşme sağlandıysa bunu devam ettirmenin yolu tabii ki kontrollü olmak ancak evden çıkan eşya kapının önüne konuyorsa bu benim minimalizme olabildiğince sürdürülebilir bir bakış açısıyla yaklaşma niyetime ters düşüyor.

Bu sadece minimalizmi sürdürülebilir kılmak adına değil buradaki eşyalarda da sürdürülebilirliği sağlamak. Yani sizdeki ömrü biten bir eşyanın başka biri için başka kapılar açabileceğini unutmayın. Geri dönüşümün maliyetli bir iş olduğunu ve geri dönüşüme attığınız her şeyin geri dönüşmediğinin de lütfen farkında olun. Eğer daha önce bunu duymadıysanız, geri dönüşüme varmadan önce yapabileceğimiz şeyleri; örneğin tekrar kullanıp farklı bir amaçla değerlendirmek gibi opsiyonları değerlendirmeyi unutmayın.



Farklı eşyalar için önerilerle bu yazıyı kapatalım:



- Mobilyalar: Belediyeniz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine verilmesi ya da Freecycle ve Letgo gibi ikinci el uygulamaları

- Kitaplar: Kütüphanelere verilebilir, takas yapılabilir, sahaflara 2. el olarak satılabilir.

- Kıyafetler: Bağışlanabilir, 2. el olarak satılabilir ancak giyilemeyecek durumda olanlar teklif edilmemeli. Bunlar kıyafet kumbaralarında geri dönüşüm için değerlendirilmeli.

- Kırtasiye ürünleri: Çocuk kafeleri, anaokulları, etrafınızda küçük çocuğu olanlar

- Bijüteri: malzemeleri ayrıştırıp tekrar kullanabilmeleri için takı, çanta vs tasarımcıları

- Mutfak eşyaları: Özellikle Letgo , Freecycle gibi platformlarla yeni ev kuracaklara, öğrencilere

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