Her gün yaptığımız seçimler

Dün termosumu yanıma alarak dışarı çıktım, kahve içtiğimde karton bardak kullanmak yerine termosumu uzatarak “Kahvemi bu termosa alabilir miyim?” diye sordum. Böylece içi plastik kaplı olduğu için geri dönüşmeyen bir karton bardağı daha engellemiş oldum.

Pazartesi günü bir spor stüdyosuna girdim. Kapıda galoşlar vardı, küçük bir salon ve içeride ayakkabıya gerek yok, üstelik ayakkabıları kaldırmak için de bir ayakkabılık var. Galoş giyilen yerde ayakkabılarımı çıkararak çoraplarımla içeri girdim. Bir çift galoş çöp olmadı.

Pazar günü sandıkta müşahit olarak görevliydim. Kahvemi yaptım, termosa koydum, fazla yaptım, yanıma da içmek isteyen olursa diye bardak şeklindeki termoslardan aldım. Suyumu da matarama koydum. Gün içinde su veya kahve içmek için çöp üretmedim.

Öğlen oy kullanmak için gelecek olan eşimden (şansım, kendi sandığımda görevli olmaktı) sandviç istedim. Gelirken evde yaptığı sandviçi bir balmumlu kumaşa sardı, çöp çıkarmamış oldu.

Cumartesi günü küçülen sabunları kendinden cepli banyo keseme koydum. Sonuna kadar rahatlıkla kullanabilmek için bir yol oldu.

Cuma günü sabah seminerim vardı, gömleğimi giydim ama sonra sadece 1 saat üzerimde kaldığı için sadece havalandırmak için askıyla balkona çıkardım. Kirlenmeyen bir kıyafeti boşuna yıkamayarak su ve elektrik tasarrufu yaptım.

Perşembe ise davetli olduğum konuşmada bana ikram edilen kurabiyeleri bitiremedim. Tabağıma konan kurabiyeler sonra çöp olmasın diye yanımda taşıdığım kaba aldım ve eve getirdim.

Hepsi ne kadar küçük şeyler gibi ama hepsi seçimler. Ben her gün sürdürülebilir yaşam için seçimler yapmaya özen gösteriyorum. Bazen atladığım da oluyor ya da istediğim gibi hareket edemediğim. Ama elimden geleni yapıyorum. Yapamadıklarım yerine yapabildiklerimi görmeye çalışıyorum. Bu bakış açısıyla kendimle barış içinde olduğumda başkalarına karşı da daha hoşgörülü olduğumu görüyorum. Açık aramak yerine "neden böyle yapmayı tercih etti acaba" diye soruyorum.

Size de “Kendi yaptıklarının kıymetini görüyor musunuz yoksa sürekli kendinizde ve başkalarında eksikleri mi arıyorsunuz?” sorusunu sormak istedim bugün. Bu küçük hareketleri takdir etmek daha büyüklerini de yapabilmek için insana ilham ve bence daha da önemlisi umut veriyor.

Hadi siz de bugünden itibaren farkındalığınızı artırın ve yapabildiğiniz tüm güzel şeylerde kendinizi takdir edin. Kendimizle barış içinde olalım ki çevremize de bu barışı aktaralım.