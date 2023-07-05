Zamanını tasarrufla kullanma vakti… mi?

Zamanını tasarrufla kullanmak ya da daha güncel bir deyimle verimli zaman yönetimi dediğimde sana ne ifade ediyor? Özellikle birçok kadın gibi (takip edenlerin ve okuyanların %90’ı kadın olunca, bu çoğunluk üzerinden anlatmak istiyorum bugün) sen de kendine zaman ayıramamaktan, günlerin geçip gitmesinden şikayet ediyorsan bu konu senin de gündeminde olabilir.

Bu konuya başka bir yerden değinen bir kitabı anlatmak istiyorum bugün: Momo. Michael Ende’nin 1973’te kaleme aldığı Momo’da adı geçen Zaman Tasarruf Şirketi beni oldukça etkiledi. Bu şirketin temsilcisi Duman ya da Gri adamların insanları ikna etmek için söyledikleri, günümüz dünyasının meşgul olmaya övgüsü gibi.

Kitap hakkında derine inmeden önce sormak istiyorum: Gerçekten de son belki 10 yıldır hatta belki daha fazladır meşgul olmak çok havalı değil mi? Hep bir yere koşturuyor halde ilerlemek ve (soyut manada) tabağımıza yiyebileceğimizden çoğunu almak birçoğumuzun sorunu. Sade yaşamdan sık sık bahsettiğimiz bu köşede zihnen sadeleşmek, hedeflerde ve yapılacaklar listemizde (sorumluluklarımızı tutarak tabii) yavaşlamak da eşyada minimalizmin yanı sıra dikkate almamız gerekenlerden.

Kitaba dönecek olursak, işini keyifle yapan hatta günümüz deyimiyle farkındalıkla yapan kişiler, oyuncaklar olmadan ya da az oyuncakla yaratıcılığını geliştiren çocuklar, birbirini kollayan şehir sakinleri kitabın güzel karakterleri ama hepsi zaman tasarrufu fikriyle, keyifli hayatlarını tamamen bir verimli çalışma döngüsüyle takas ediyor ama sıkıntı şu; tasarruf edilen zamanın yönlendiği bir yer yok.

Bu konuyu yine minimalizme bağlamak istiyorum. Hem eşyada sadeleşirken hem de dijital zamanda sormanızı önerdiğim önemli bir soru var; eşya elediğinizde size kalan zaman, para ve alanla, ekran sürenizi azalttığınızda ise size kalan zamanla ne yapacaksınız? Bunları yönlendireceğiniz bir alan olmalı. Amaçsız kaldığımızda eski alışkanlıklarımıza dönmek işten bile değil.

Kendinize dönüp sormanın zamanı:

- Ben nelerden hoşlanıyorum?

- Daha çok zamanım olsa ya da bütçe sorun olmasa neyi daha çok yapmak isterdim?

Bu soruları sormak her zaman önemli ancak kendimizi önceliklendirmeye karar verdiğimiz bir hayat düzenine geçtiğimizde bu sorular daha da değer kazanıyor.

Hadi bu yazı kendimize daha iyi davranmak için bir fırsat olarak kullanalım.

Haftaya görüşmek üzere...