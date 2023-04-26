En çok tepki alan önerim

Bu haftaki yazımda sizinle banyoda daha sürdürülebilir olmanızı sağlayacak 7 öneri paylaşacağım ama bir öneri var ki bunu sosyal medyada paylaştığımda oldukça tepki aldı. Bakalım siz ne düşüneceksiniz.

Öncelikle sabah kalktınız ve yüzünüzü yıkadınız, dişlerinizi fırçalayacaksınız. O zaman diş fırçası olarak bambu diş fırçası, diş macunu olarak da %100 metal tüpte olan jel macun ya da cam kavanozlarda bulabileceğiniz tablet macunları tercih edebilirsiniz. Bambu diş fırçaları ne yazık ki biraz daha pahalı, bütçenizi çok aşıyorsa en azından gövdesinde boşluklar yaratılarak plastiği azaltılmış bir diş fırçası tercih edebilirsiniz.

Güne devam edelim. Elimizi yıkarken sıvı sabun yerine kalıp sabun tercih etmek, duş alırken duş jeli yerine yine sabun kullanmak, şampuan olarak da sıvı değil katı şampuan tercih etmek plastik ambalajdan kaçınmamıza yardımcı oluyor. Burada bana en çok gelen yorum sabunların cilt kurutması, benim önerim zeytinyağ bazlı sabun üreten butik üreticilere yönelmeniz, ben uzun süredir duş jeli kullanmıyorum ve hiç aramıyorum. Katı şampuanlarsa görünüş itibariyle sabunları andırsalar da aslında formulasyonları şampuan ile aynı. O yüzden saça uygun. Tabii ki size en iyi gelecek ürünü bir kerede bulamayabilirsiniz. Ama eminim size uyan bir marka / ürün bulacaksınız.

3. Önerim plastik içinde olmayan deodorantlar. Bunlar karton ambalajda mum formunda (stick deodorant da dediğimiz), cam kavanozlarda krem formda ya da aynı sabunlar gibi ambalajsız ve katı formda olabiliyor. Burada bilmeniz gereken şey şu: Bunlar ter önleyici değil, terin kötü kokmamasını sağlıyorlar. Vücudun temiz olması ve o şekilde ürün uygulanması önemli.

En çok tepki alan önerimi ise şimdi paylaşacağım.

4. Önerim; kısa süre giydiğin bir kıyafeti direkt olarak kirliye atmamak. Önce bir gerçekten kirli mi diye kontrol etmek. Temiz bedene giyilen temiz bir kıyafet 1-2 saat giyildiğinde (genellikle) havalandırıldıktan sonra tekrar giyilebilir. Otomatik bir refleksle kirliye atmadan önce havalandırma ihtimalini değerlendirmenizi öneriyorum aslında.

5. Önerim makyaj yapanları çok ilgilendiriyor. Pamuğa makyaj temizleyici döküp makyaj silmek yerine tekrar kullanılabilir makyaj pedlerini öneriyorum. Bunlar havlu ya da penye kumaştan olabilir, evdekiler değerlenebilir ya da yeni temin edilebilir. Bu tarz önerilerde yani tekrar kullanılabilir ürün alternatiflerine sıklıkla gelen yorum ya da soru ise şu: bunu yıkadığımızda su kaybı olmuyor mu? Tabii oluyor ama bu kaybı tek kullanımlık ürünün üretimi, paketlenmesi, ulaşımı ve sonra da çıkardığı çöpü düşünerek değerlendirdiğimizde su kaybı daha masum kalıyor.

Banyo için yazacağım ancak mutfakta da çok işinize yarayacak bir öneri ise plastik lifler (mutfakta bulaşık süngeri) yerine kabak lifi kullanmak. İlk elinize aldığınızda kullanmak için fazla sert, cildi çizer mi gibi bir endişe yaratsa da kullanılmaya başlandığında yumuşadığını ve cildinizi (ya da tabaklarınızı) çizmediğini göreceksiniz.

Son önerim ise su kullanımı ile ilgili. Duş alacağımız zaman su istediğimiz sıcaklığa gelene kadar boşa aktığında ziyan oluyor oysa bir kovada bu (temiz) suyu biriktirerek ; bitki sulayabiliriz, ütüye su olarak ekleyebiliriz, yer silebiliriz ya da hiçbiri olmazsa sifon suyundan tasarruf ederek bu suyu ihtiyaç halinde klozete dökebiliriz. Bilmiyorum bu öneriler size nasıl geldi? Uyguladıklarınız varsa benimle paylaşmayı unutmayın.