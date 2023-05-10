Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
Giriş: 10 Mayıs 2023 Çarşamba

Telefonun artık tamamen dolduğunda ne yapmalısın?

Siz de hiç yaşadınız mı bu durumu? Tam yeni bir fotoğraf çekmeye çalışırken telefonunuzdan uyarı gelir: Fotoğrafı kaydedemiyorum, yer kalmadı.


Böyle durumlarda yapabileceğiniz 3 şeyi anlatmak istiyorum bugün. Tam da eşimin başına gelmişken ve bir etkinliğin ortasında fotoğraf çekmesi gerekirken hemen yapmasını önerdiğim ve o günü kurtaran 3 şeye geçmeden önce Dijital Minimalizm kavramını hatırlayalım isterim.


Dijital Minimalizm, Cal Newport’un aynı isimli kitabında "Hayatınıza almayı seçtiğiniz teknolojik ürün ve hizmetlerde seçici olmak" diye tanımlanıyor. Aslında eşyada minimalizmde de benzer bir şekilde ilerliyoruz. Burada amacımız hayatımıza gerçekten fayda ve anlam katan eşyalar almakken dijital minimalizmde de bunu dijital manada gerçekleştiriyoruz.


Cal Newport dijital minimalizmi geçirdiğimiz süre ile tanımlarken ben buna dijital kalabalıkları ekliyorum. Çünkü artık dijitalde şarkılar, fotoğraflar, videolar , kaydettiğimiz postlar, belgeler ve kitaplar derken artık elle tutulur olmasa da ciddi bir kalabalığa sahibiz. Aradığımızı bulabilmek ve cihazlarımızı da daha konforla kullanabilmek için dijital kalabalıkları da azaltmak gerekiyor. Yoksa zaten bir gün bir uyarı geliyor ve kendimizi mail, fotoğraf veya konuşma silerken buluyoruz.


O zaman gelelim ilk kurala:


İlk kural silinenler klasörünüze bakmak. Bilgisayarlardaki çöp kutularını temizlediğimiz gibi telefonda da sildiğimiz fotoğraf veya videolar geçici olarak da olsa bir klasörde toplanıyor. Acil durumda ilk yapacağınız şey bu klasörü kontrol edip içindeki görselleri tamamen silmek. Vaktiniz varsa ekran görüntülerine ya da videolara bakarak da ilerleyebilirsiniz. Ekran görüntülerinde genellikle (artık) ihtiyacımız kalmayan çok fazla görsel oluyor, videolarda ise size yollanmış, artık bir izleme ya da saklama değeri olmayan videolar olabilir. Bunları silmek (sonra silinenlerden de silmek) ilk adımımız.


İkinci adımımız çok kullandığımız Whatsapp uygulamasındaki sohbetlere el atmak. Özellikle kalabalık arkadaş gruplarının konuşmalarını arada temizlemek lazım. Acil durumda Whatsapp içinde ayarlara giderek Saklama Alanını Yönet kısmında 5Mb üzeri dosyaları görüp gereksiz olanları silebilir, hangi sohbetlerin en çok yer kapladığını görerek bunları da o sohbete gidip "Sohbeti temizle" ile silebilirsiniz. Benim hep önerdiğim bir şey de Whatsapp ayarlarında Sohbetler içinde Film Rulosuna Kaydet’i kapalı tutmak. Böylece her şey telefonunuza kaydedilmez.


Gelelim son adıma. Intagram’ı silip geri yükleyin (ama taslaklarında bir şeyler tutuyorsanız onları kaydetmeyi unutmayın) Uzun süredir kullandığınızda geçici hafızası çok dolan Instagram ve benzeri programlar çok fazla yer tutmaya başlıyor. Silip geri yüklemek bir rahatlama sağlıyor. "Daha da vaktim var" derseniz bu sefer telefonunun ayarlarından Saklama Alanı’na girerek en fazla yer kaplayan uygulamaları görebilir ve bazılarını silmeyi ya da içindeki belge/ fotoğraf ya da şarkıları vs silmeyi düşünebilirsiniz.


Bu öneriler ücretsiz olanlardı ancak bir yöntem daha var ki ücretli ancak oldukça yer kazandırabilir. Bulut sistemlerine üye olmak ve telefondaki belge ve fotoğraf/videoları buluta aktararak yer açmak.


Sizce sizin dijital minimalizmle aranız nasıl? Sürenizi ya da cihazlarınızda tuttuğunuz verileri hiç düşündünüz mü?


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YORUMLAR

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  • Misafir ay ne derin bir çalışmaaa :))))) o değil de ne kek hayat sizinki ya ! Valla okura hiçbir faydası olmayan, düşünceyi geliştirmeyen hatta düşünmek bile gerektirmeyen şeyleri öylesine yaz ve para kazan. Tebrikler tebrikler tebrikler
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