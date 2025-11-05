LACMA kırmızı halı görünümleri

14. LACMA (Los Angeles County Sanat M\u00fczesi) Sanat ve Film Galas\u0131, 1 Kas\u0131m 2025 tarihinde Los Angeles County Sanat M\u00fczesi'nde ger\u00e7ekle\u015fti. . Gala gecesi; Cindy Crawford, Salma Hayek, Tessa Thompson, Elle Fanning, Demi Moore ve Demi Lovato gibi \u00fcnl\u00fclerin ve pop\u00fcler isimlerin kat\u0131l\u0131m\u0131yla renkli g\u00f6r\u00fcn\u00fcmlere sahne oldu. . 150.000'den fazla eserden olu\u015fan bir koleksiyona sahip olan m\u00fczenin gala gecesinde, \u00fcnl\u00fclerin \u00e7o\u011funlukla klasik kesimler ve canl\u0131 renkler tercih etti\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.. \u0130\u015fte, gece k\u0131yafetleri i\u00e7in ilham alabilece\u011finiz \u015f\u0131k g\u00f6r\u00fcn\u00fcmler... \n \n \n(Haberin g\u00f6rselleri Splashnews, Shutterstock taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.). . . . . . . . . . . . . . . . . .
