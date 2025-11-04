Vazgeçebilmek

Hayatta bazı şeylerden vazgeçmedikçe insan, sürekli kendini bir çemberin içinde yaşıyormuş gibi hisseder ve bir çember içinde geçen ömür, ömür değildir. Tüm ömrü boyunca bir akvaryum içinde yaşayan bir balık, okyanusların özgürlüğünün tadını bilemez, insanda bazı şeylerden vazgeçmedikçe, yaşamanın tadını alamaz. Peki, neylerden vazgeçmeli derseniz, nazik bir hatırlatma yapalım kendimize:

Aşırı düşünmekten vazgeç

Bir konuyu, bir olayı ya da bir sorunu aşırı düşündüğün zaman çıkış yolunu daha kolay bulacağını sanırsın fakat kaybolduğunun farkında bile olmazsın çoğu zaman. Bir girdap gibidir aşırı düşünmek. Seni öyle bir çeker ki içine, ne zaman bu kadar dibe düştüğünü fark ettirmez bile. Her şeyi akışına bırak. Olması gereken, olması gerektiği zamanda olacak ve geriye bakarak, ileriye doğru yürüyemezsin.

Kendinle olumsuz konuşmaktan vazgeç

Dilimizden çıkan her bir söz, zihnimizden geçen her bir düşünce ve ettiğimiz her dua, kurduğumuz her hayal evrene yolladığımız bir mesaj. İnsan bazen kendi kaderini kendi yazar. Sürekli kendine, "ben kiloluyum", "ben çirkinim", "ben bunu başaramam" vs. gibi olumsuz düşünceler içerisinde olursa evrende ona göre şekil alır ve insane kendini öyle hissettirir. Oysa her insan özeldir, buna sende dâhilsin. Başarabilmen için önündeki tek engelin, zihnindeki olumsuz düşüncelerin. Bunlardan vazgeç.

Acele etmekten vazgeç

Bir yemek ağır ateşte piştiği zaman lezzeti artar. Çay dem aldıkça güzelleşir ve insan acele etmedikçe yetişir her şeye. Acele insana hata yaptırır. Zaman aceleyi sevmez. Vaktinden önce ne güneş doğar gökyüzünde, ne bir çiçek açar. Sakinlikte, yavaşlıkta hata yapma olasılığın daha azdır. Hiçbir şey için aceleci olma.

İnsanları memnun etmek için çabalamaktan vazgeç

Herkes bu hayata kendi hikâyesini yaşamak için geldi. Sende buna dâhilsin ve başkaları mutlu olsun diye ya da seni sevsinler diye, kendi hikâyeni yaşamaktan, kendi mutluluğundan vazgeçme. Bırak herkes kendi hayatında, kendi hikâyesinde ne yaşayacaksa yaşasın. Sen kendi hikâyene odaklan ve kendini memnun etmeye harca tüm çabanı. Çünkü hayat, bir kere. Tekrarı yok.

Seni sevmeyeni, sevmekten vazgeç

Herkes sevmek, sevilmek, âşık olmak ister. Ancak bazen bizim kalbimizi ısıtan gülüş, sadece kalbimizi ısıtmakla kalır ve bu hislere bir karşılık alamayız. Kolay değil hatta göreceli olarak vazgeçmesi en zor şeydir sevdiğinden vazgeçmesi ama biri bizi sevmiyorsa, sevmiyordur. Ait olmadığımız bir kalbe girmeye çalışmak, kul hakkıdır bir bakıma. Sevgimize, hislerimize karşılık alamıyorsak, ısrar etmenin bize hiçbir faydası dokunmaz aksine sevdiğimizin gözünde daha kötü bir hale sokar bizi. Bu yüzden olmuyorsa, olmuyordur. Zorla güzellik olmaz derler. Bazen iyileşmenin tek yolu, vazgeçmektir. Kimine göre en kolay seçenek gibi gelebilir vazgeçmek lakin ruha nefes aldırmanın bir yoludur vazgeçmek. Korkmamalı vazgeçmekten çünkü bazı vazgeçemeyişler, hayatımızdan vazgeçmek demektir. Bununda çok geçmeden farkına varmak gerek.