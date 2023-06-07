Dünya Çevre Haftası'nda sen ne yapacaksın?

Pazartesi günü 51. kez Dünya Çevre Günü’nü kutladık. Bu hafta da Dünya Çevre Haftası, farklı etkinlikler ve eğitimlerle kutlanmaya devam ediyor.

Bu konuları keyifle anlatan biri olarak ben haftaya şirket eğitimleriyle başladım. Yine çevre haftası olduğu için kitabım Sadeleşerek Özgürleş’i çalışanlarına, sevdiklerine hediye edenler oldu. Bu hafta hep dedim ki “bize aslında her gün çevre günü”, her gün bu konuda farkındalık yaratmak için bir şeyler yapıyorum ama bugün yine de bu durup düşünmek; yılın yarısına gelmişken yılın başından bugüne nasıl geçti, kalan yarısında neler yapacağım diye bakmak için iyi bir fırsat.

Bu hafta yapılan güzel etkinliklerden biri de kıyı temizlikleri ve ormanda çöp toplama etkinlikleri.

Bugün ben de sizin için 5 öneriyle geldim. Size uyan bir tanesini bu hafta hayata geçirmeye ne dersiniz?

1. Evinizde maydanoz, nane gibi bir yeşillik yetiştirin. Direkt saksıda alabilir ya da tohum olarak alıp edebilir hatta elinizdeki bitki saplarını suda bekletip köklendirebilirsiniz. Bu yeşillikleri yetiştirmek size birkaç yönden faydalı olacak. Demet demet aldığımız yeşillikler bazen çürüyor. Böylece elinizin altında sürekli olarak sevdiğiniz otlar olacak, onların büyümesi için verilen emeğin ve daha da önemlisi suyun farkına vararak gıda israfıyla oluşan su israfını da çok daha iyi göreceksiniz. Hatta evde çocuk varsa bunu ayrıca öneriyorum.

2. Tekrar kullanın. Evdeki eşyalarınıza iyi bakın. Uzun yollar, tekrar tekrar kullanın. Mesela bugüne özel olarak ayakkabılarınıza bir bakım yaptırabilirsiniz lostrada. Tadilata ihtiyaç duyan kıyafetlerinizi terziye verebilirsiniz hatta belki evde elinden bu iş gelen bir varsa ne güzel olur. Buna ek olarak eve giren ambalajları direkt geri dönüşüme atmak yerine bunlarla neler yapabilirsiniz diye ara bakabilirsiniz. Kavanozları, plastik poşetleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz, ayakkabı kutularından çekmece düzenleyici yapabilirsiniz.

3. Günler uzadı, güneş daha parlak. Kıştan kalma alışkanlıkla otomatik olarak elinizi ışık açma düğmesine basmasın. Gün ışığından mümkün olduğunca yararlanın. Hem enerji tasarrufu yapın hem de faturanızdan ekonomi yapın.

4. Vampir elektrikten uzak durun. İsmi çok ilginç değil mi? Fişte unutulan (ama o sırada elektriğe ihtiyaç duymayan) eşyaların kullandığı elektrik yurtdışında 'vampir' olarak adlandırılıyormuş. Bir ev için kullanılan bu elektrik belki küçük bir miktar ama tüm evlerde sürekli yapıldığını düşününce toplamı etkileyici oluyor. O yüzden şarj aletlerini işleri bitince fişten çekin, kullanmadığınız eşyaları fişten çekin.

5. Anlatın, duyurun, paylaşın. Konda araştırma şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda bilinç yüksek ancak harekete geçme seviyemiz düşük. Belki zor geliyor, belki de anlamsız. Böyle bir hayatın mümkün olduğunu göstermemiz önemli. Kendi yaptıklarınızı anlatabilir ya da benim gibi bu konuyu anlatanları sosyal medyada beğenerek ve paylaşarak hem bize destek olabilir hem de farkındalık oluşmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Herkese gelecek hafta buluşana kadar keyifli bir hafta diliyorum.