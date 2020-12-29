8 adımda alışkanlık oluşturma

Sağlıklı olarak nitelendirebileceğin hangi davranışlara sahipsin? Spor yapıyor, ne yediğine dikkat ediyor, düzenli kitap okuyor ya da yeni hobiler edinmeye çalışıyor olabilirsin. Peki, bunları kendini zorunlu hissettiğin için mi yapıyorsun yoksa zaman içinde aslında senin bir parçan haline mi geldi? Pek çok kişi için durum ilkini işaret ediyor olsa da yaptıklarımızdan gerçekten verim alabilmek adına bu davranışları alışkanlığa dönüştürmek son derece önemli. Her ne kadar eski alışkanlıklardan kurtulmak zor, yeni alışkanlıkları oluşturmak zor gibi görünse de unutmayın hiçbir şey imkânsız değil. Sadece doğru adımların neler olduğu bilmek ve onları uygulamak yeterli.

Kendine zaman tanı

Güncel araştırmalarla alışkanlıkların oluşma süresinin 21-66 gün olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bir şey ters gittiğinde hemen kendine yüklenip hedefinden vazgeçmektense kendine şefkatli davran.

Minik adımlarla başlama

Edinmek istediğin alışkanlıkları minik adımlara bölmen, alışkanlığı sürdürebilmen için kilit noktalardan. Örneğin sabahları oilpulling yapmak istiyorsan, hemen 20 dakikayla başlamak yerine 2 dakika ile başlayıp zamanla artırabilirsin.

Ödüllendirme

Bir davranışı edinirken de alışkanlığa dönüştürürken de ilk aşamanın biraz daha eğlenceli olması gerekli. İşin sonunda kendimizi ödüllendirmek olduğunda ise tekrar etme eğilimini artırıyor. Somut bir ödül olmasına da gerek yok üstelik. Yaptığın şeyden zevk almak veya gurur duymak da olabilir.

Tekrarlama

Etkili bir alışkanlık oluşturma sisteminde gelip geçici şeylere pek yer yok. Yani bir davranışı alışkanlığa dönüştürürken onu mümkün olduğu kadar tekrar ediyor olmak şart. Bir nevi tutarlılık ve süreklilik anahtar konumunda.

Uygun şartlar

Sahip olduğun çevre, oluşturmaya çalıştığın alışkanlığı sürdürmeyi kolaylaştırmalı. Örneğin su içme alışkanlığı edinmek istiyorsan, çalışma masanda mutlaka bir sürahi olmalı. Meditasyon alışkanlığı kazanmak istiyorsan, meditasyon yapacağın köşeni, mekanını belirlemiş ve ayarlamış olmalısın.

Zaman tanıma

Çoğunlukla istediğimiz şeylerin bir an önce gerçekleşmesini bekleriz. Ancak güzel şeyler için biraz sabırlı olmak gerek. Burada da durum değişmiyor. Neleri alışkanlığa çevirmen gerektiğine karar verip, üzerine giderek zaman içinde istediğine kavuşabilirsin.

Alışkanlık birleştirme

Yeni bir alışkanlık edinmenin en kolay yollarından biri, onu eski bir alışkanlığın arkasına eklemektir. Böylece yeni alışkanlığınız var olan bir sistemin içerisine dâhil olduğu için bunu sürdürebilmeniz çok daha kolay olacaktır.

Alışkanlıklardan vazgeçmek

Bir alışkanlıktan vazgeçmenin yollarından biri, onun yerine koyabileceğiniz yeni bir alışkanlık edinmenizdir. Örneğin öğleden sonraları, hep aynı saatlerde canınız sıkıldığı için tatlı çekiyor ve tatlı yiyorsanız, bu alışkanlığınızı bırakmak istiyorsanız, aynı saatte size iyi gelecek başka bir şey yapmanız gerekir, yürüyüşe çıkmak, bir arkadaşınızı aramak gibi…