Deniz Alayat
Deniz Alayat Tüm Yazıları
17 Kasım 2020 Salı

Hayatla ilgili 6 rahatsız edici ders

1- Öz sevgin sevilme arzundan daha güçlü olmalı.

Şimdi mutlu değilsen, bunu takip edecek hiçbir takipçi, sosyal medyada olumlu yorum veya Instagram beğenisi yoktur. Dışarıdaki insanların “like”ları gerçek mutluluk değildir - bir hamster tekerleği gibidir. Mutluluk içsel bir iştir. “En iyi yaşama” sahip olduğunu sosyal medyada kimseye kanıtlamak zorunda değilsin, o yaşamı içselleştirmen ve her anın tadını çıkarman en önemlisi.


2- Sorunlarını düşüncelerle besleme, eyleme aç ol.

Bir sorunu beslemek istiyorsan, sorununu düşünmeye devam et. Bir sorunu aç bırakmak istiyorsan harekete geç. Zararın çoğu zihninde, seninle ve düşüncelerinle başlar. Çözümlerin çoğu bir karar, cesaret ve eylemle başlar. Düşüncelerin kararların olur ve sonra eylemlerin odak noktan ve geleceğin olur.


3- Hayatın da bir algoritması var.

Tıpkı sosyal medyada senin ilgilendiğin şeylerden daha fazlasını sağlayacak algoritmalar olduğu gibi, hayatın da düşündüğünden ve odaklandığın şeylerden daha fazlasını veren bir algoritmaya sahip. Negatif şeylere odaklanarak kendini daha endişeli ve güvensiz hale getirmek için algoritmanı eğitebilirsin. Olumlu şeylere odaklanarak algoritmanı mutluluk, başarı ve büyüme için eğitebilirsin.


4- Eğer gerçek dost veya eşin varsa, senin kazandığını görmek isteyeceklerdir.

Büyüyüp ilerlediğini görmek istemeyen yakın insanlara sahip olmayı göze alamazsın. Sana gizlice yorumlar, olumsuz geri bildirimlerde bulunacaklar ve seni kötümserlikle izleyecekler. Bu tür arkadaşlıkların, birlikteliklerin kısa vadede küçük etkileri olacak, ancak uzun vadede seni potansiyelinden uzaklaştıracak ve hayatlarını tüketen aynı olumsuzluğa yönlendirecekler.


5- Belirsizlikle başa çıkma yeteneğini geliştir.

Tüm risklerden kaçınmak, en büyük risktir. Bilinmeyenden korkma. Belirsizlik ve Değişimle Beraber Güzel Bir Hayat kitabında Pema Chödrön şöyle der: “Aslında daimi değişim doğamızda vardır. Biz farkında olsak da olmasak da her şey değişir.”


6- Zihinsel diyetin, zihinsel sağlığını belirler.

Olumsuzlukta yemek yemek seni sağlıksız hale getirecek ve kilo almana neden olur. Oysa zihinsel kilo vermek en zor olanıdır. Fast food gibi, olumsuzluk da kısa vadede lezzetli gelir, ancak seni uzun vadede sağlıksız hale getirecektir. Zihinsel diyetin; ne izlediğin, ne okuduğun, kimi takip ettiğin, kiminle zaman geçirdiğin, ne söylediğin ve ne düşündüğünden oluşur. Hedefin bu yıl daha sağlıklı bir zihne sahip olmaksa, tüm fast foodları diyetinizden çıkararak başlayabilirsin.


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