Sıcaktan korunmanın 6 yolu

Sıcaklardan illallah edenlere çareyle geldim. Özellikle şu iki üç gündür nedir yahu, sıcaktan bayıldık. Kendimi sürekli bir nem bulutuyla yürüyormuş gibi hissediyorum.

İnsan vücudunun yaklaşık üçte ikisi sudan oluşur, bu nedenle su oranımızın %1 ila 2'sini bile kaybetmek (sıcak bir yaz gününde veya bir egzersiz sırasında terleme yoluyla gerçekleşebilir) hayat kalitemizi etkilemeye başlayabilir. Suyun vücudumuzda onlara işlevi var: sindirimden bağışıklık sistemine, hatta zihinsel performansımız ve ruh halimiz üzerinde bile etkisi var.

Sizin bir öneriniz varsa da lütfen yorumlara yazın çünkü çok bunaldık. Daha da yazın ortasına gelmedik bile.

Buzlayın!

Bu yaz terk edilmiş buz kalıplarını yerinden çıkarmaya hazır mısınız? Mutfağınızda son dilim karpuz, kavun, şeftali kaldığında bunları hemen suyla karıştırın ve buz kalıplarına dökün. Ekstra hidrasyon etkisi için smoothielerinize veya normal bir bardak suya atabilirsiniz.

Sebzelenin!

Günlük sıvı alımının yaklaşık yüzde 20’si yiyeceklerden geliyor. Kavun, çilek, karpuz, kivi, dolmalık biber ve ıspanak gibi yiyecekler yüzde 90 ila 99 sudur. Bu tür yiyecekler vücudunuzdaki su içeriğini daha iyi emmeye yardımcı olan besin maddeleri ve liflerle doludur.

Çiyalanın!

Çiya tohumları hidrasyon süperstarlarıdır, sıvı emme potansiyelleri çok yüksektir. Vücut sıvı seviyelerinizi düzenlemeye ve elektrolitleri (vücudumuzun düzgün çalışması için gereken potasyum, sodyum ve magnezyum gibi vitaminler ve mineraller) tutmaya yardımcı olurlar.

Yudumlayın!

Eğer bir yürüyüş, bisiklet, bahçe işleri gibi bir egzersiz yapacaksınız, kaybedeceğiniz sıvıları telafi etmek için öncesinde su için. Ayrıca her 10 ila 15 dakikada bir suyu yudumlayın. Diğer türlü sıvı kaybınızı telafi etmek daha zor olacaktır.

Şişe edinin!

Bu aralar dışarıya çıktığımızda işimizin ne kadar süreceğini tahmin edemiyoruz. Sıra ne kadar uzun, rahatça araç bulabilecek miyim, bankaya tek tek mi alınacağız? Bu yüzden yanınızda mutlaka bir su şişesi bulundurun.

Aromalanın!

Limon, kiraz, çilek, salatalık dilimleri, nane, yeşil elma, zencefil dilimleri aklınıza gelecek pek çok sebze ve meyveyle suyunuzu aromalandırabilirsiniz.

Bonus tarif: Karpuzlu limonata

1 dilim orta kalınlıkta karpuzu bir kaba doğrayın. Üzerine 2 adet limon suyu, limon organikse 1 adet limon kabuğu rendesi ve 1 tatlı kaşığı bal ekleyin.

Tüm malzemeleri blenderden geçirin. Elde ettiğiniz karışımı ince bir süzgeç veya tülbent yardımıyla süzün, 3-4 bardak soğuk suyla karıştırıp servis edin.

Afiyet şifa olsun.