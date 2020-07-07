Deniz Alayat
Deniz Alayat Tüm Yazıları
07 Temmuz 2020 Salı

Zaman yönetimi hakkında TED konuşmaları

Çoğu zaman sağlıklı yaşam dediğimizde aklımıza ilk gelen iyi beslenme olsa da onu bile yapabilmek için zamana ihtiyacımız oluyor. Alışverişi israf olmaması adına daha sistematik yapmak, mutfak hazırlığı, bu aralar daha çok evde yediğimiz için menü, öğün hazırlama... Bunların hepsi de zaman yönetimine ve önceliğe giriyor.


E, işin bir de hayallerine ve ideallerine kavuşmak için çalışma kısmı var. Burada da istediklerimizi elde edebilmek için zamanımızı iyi yönetmek gerekmiyor mu? Bu nedenle, danışanlarımda en çok çalıştığım konulardan biri zaman yönetimi.


Pandemi dönemiyle beraber git gide “Hiçbir şeye zamanım yetmiyor. Sabah bir başlıyor, akşamın nasıl olduğunu anlamıyorum” sözlerini sizlerden daha sık duyar oldum. Ben de hemen imdadınıza yetiştim ve sizler için zaman yönetimi ile ilgili TED konuşmaları hazırladım.


Laura Vanderkam: Boş Zamanınızın Kontrolünü Nasıl Kazanırsınız?

Çoğumuz zamanın bir türlü kendimize yetmemesinden şikayetçiyiz. Laura Vanderkam bu konuşmasında, zamanı yönetmenin tamamen kendi elimizde olduğundan bahsediyor. Yapılması gereken ise: “Öncelikleri” belirlemek, ona göre bir plan kurmak.


David Grady: Kötü Toplantılardan Dünyayı Nasıl Kurtarabiliriz? (En Azından Kendimizinkini)

Birçoğumuz işe gittiğimizde, bilgisayarımızda aniden beliren bir toplantı mesajını görürüz, hiçbir fikrimiz olmasa bile düşünmeden kabul ederiz. David Grady, bu hareketimizi kendi tabiriyle “Düşünmeksizin Kabul Sendromu”na bağlıyor ve “kabul et” yerine “belki” tuşuna basmamızı öneriyor.


Paolo Cardini: Multitasking’i unutun, Monotasking’i deneyin.

Birçoğumuz aynı anda birden fazla şey yaparak enerjimizi bir anda tüketiyoruz. Bunun yerine “monotasking” yaparak işleri sindire sindire, zevkle halledebiliriz. Paolo Cardini’ye bu konuda kulak verin!


Stefan Sagmeister- (Çalışma Hayatında) İznin Gücü

Tasarımcı Stefan Sagmeister, 7 yılda bir stüdyosunu ve işini bırakacağı bir yıllık aralar veriyor. Sagmeister, son 15 yılındaki boş zamanını çalışma hayatına dağıtarak, o boş zamanları kendisine vakit ayırıyor.


Brain Christian: (Makinelerden İlham Alarak) Zamanımızı Nasıl Yönetebiliriz?

Bu kısa ama keyifli animasyonda, bizlerin çalışma prensibi, bir bilgisayarın programlayıcısına benzetilmiş.

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