Bu topraklarda \u00e7ocuklar\u0131n istismar\u0131 \u00e7ok yayg\u0131n. San\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131n aksine sadece fiziksel ve duygusal olarak de\u011fil, cinsel olarak istismar edilmeleri de olduk\u00e7a yayg\u0131n. Sosyal medyaya #Elmal\u0131Davas\u0131 olarak d\u00fc\u015fen dava ile bu konu bir kez daha ka\u00e7\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z g\u00f6zlerimizin \u00f6n\u00fcne d\u00fc\u015f\u00fcverdi. Biz ne kadar g\u00f6z\u00fcm\u00fcz\u00fc ka\u00e7\u0131rmak istesek de ger\u00e7ek \u015fu ki bu istismar k\u00fclt\u00fcr\u00fc zaman i\u00e7inde ve sistematik olarak in\u015fa edildi. Hayat\u0131m\u0131z\u0131n tam ortas\u0131nda. Hepimiz istismara u\u011fram\u0131\u015f en az bir ki\u015fi tan\u0131yoruz hen\u00fcz bize a\u00e7\u0131k etmemi\u015f olsa da. Bu kadar yayg\u0131n ve bu kadar eski bir meseleyi de ancak elbirli\u011fiyle \u00e7aba sarf ederek ve yine sistematik olarak ortadan kald\u0131rabiliriz. Peki nas\u0131l? \u00d6ncelikle istismar\u0131n yayg\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u00f6nlenebilirli\u011fini kabul ederek.. Kabul etmek ve bunun in\u015fa edilen bir sistem oldu\u011funu bilmek en \u00f6nemli ba\u015flang\u0131\u00e7. E\u011fer in\u015fa edilen bir sistemse pekala ala\u015fa\u011f\u0131 da edilebilir. Sistematik \u00e7abayla ortadan kald\u0131r\u0131labilir. Bunun i\u00e7in de ses \u00e7\u0131karmam\u0131z gerekiyor. Bu sessizli\u011fi k\u0131rmam\u0131z gerekiyor. Sessizli\u011fi k\u0131ranlar\u0131n yan\u0131nda durmam\u0131z gerekiyor. Hayatta kalana inanmam\u0131z gerekiyor. Yeti\u015fkinler olarak bizlerin bu konuda sorumluluk almas\u0131 gerekiyor. Bir d\u00f6nem \u00e7ocuklara mahremiyet e\u011fitimi ad\u0131 alt\u0131nda seminerler d\u00fczenleniyordu. \u00d6zel b\u00f6lgeler belirleniyor, \u00e7ocuklara \u201cba\u011f\u0131r, ka\u00e7, birine s\u00f6yle\u201d gibi g\u00f6revler veriliyordu. Bir kere bu son derece hatal\u0131 bir yakla\u015f\u0131m. \u00d6ncelikle \u00f6zel b\u00f6lge ad\u0131 alt\u0131nda s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f b\u00f6lgelerden s\u00f6z edilemez. Bedenimizin tamam\u0131 \u00f6zeldir ve beden sahibinin bedenin tamam\u0131 \u00fczerinde s\u00f6z hakk\u0131 vard\u0131r. Bir \u00e7ocuk yana\u011f\u0131ndan \u00f6p\u00fclmesinden de pekala rahats\u0131z olabilir. \u00d6zel b\u00f6lge s\u0131n\u0131rland\u0131rmas\u0131 yapmak istismar\u0131 \u00f6nlemez, aksine ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7le\u015ftirebilir. Yan\u0131 s\u0131ra istismar\u0131n \u00f6nlenmesindeki sorumluluk \u00e7ocuklarda de\u011fil yeti\u015fkinlerdedir. Bir \u00e7ocu\u011fa \u201cba\u011f\u0131r, ka\u00e7\u201d telkininde bulunmak ona ilaveten bir sorumluluk y\u00fckler. Ka\u00e7amayan, ba\u011f\u0131ramayan \u00e7ocu\u011fun su\u00e7luluk duymas\u0131na sebep olur. Kendini bu sebeple su\u00e7lu hisseden \u00e7ocu\u011fun olay\u0131 birine anlatmas\u0131n\u0131 geciktirebilir. \u00c7ocu\u011funuza \u201cbana her \u015feyi anlatabilirsin\u201d diyerek g\u00fcven veremezsiniz. Ancak bir \u015fey anlatt\u0131\u011f\u0131nda verdi\u011finiz uygun tepkilerle \u00e7ocu\u011funuzu bu anlamda cesaretlendirebilirsiniz. \u00c7ocuklar duyarak de\u011fil g\u00f6rerek \u00f6\u011frenir. \u00c7ocuklar\u0131n mahremiyet e\u011fitimine de\u011fil kendilerine sayg\u0131 duyulmas\u0131na ve bedensel s\u00f6z hakk\u0131 tan\u0131nmas\u0131na ihtiya\u00e7lar\u0131 var. Bedensel s\u00f6z hakk\u0131 nedir? Asl\u0131nda basit\u00e7e ki\u015finin bedeni \u00fczerinde sadece kendisinin s\u00f6z sahibi olmas\u0131 halidir. \u00c7ok net bir denge var: bir yeti\u015fkine yapmayaca\u011f\u0131n\u0131z \u015feyi bir \u00e7ocu\u011fa da yapmay\u0131n. Kap\u0131s\u0131n\u0131 vurmadan odas\u0131na girmeyin. Kamusal alanda \u00fcst\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015ftirmeyin. Tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131n\u0131z \u00e7ocu\u011fa dokunmay\u0131n. Tan\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131z \u00e7ocu\u011fa sar\u0131lmak, \u00e7ocu\u011fu \u00f6pmek i\u00e7in izin al\u0131n. \u201cHay\u0131r\u201d diyorsa \u0131srar etmeyin. Hay\u0131r\u2019\u0131n\u0131 tan\u0131y\u0131n, sayg\u0131 duyun. Zorla \u00f6pmeyin. S\u0131k\u0131\u015ft\u0131rarak sevmeyin. \u00c7ocuklardan ba\u015fkas\u0131n\u0131 \u00f6pmesini talep etmeyin, se\u00e7im hakk\u0131 tan\u0131y\u0131n. \u201cSeni bir kere \u00f6persem istedi\u011fini yapar\u0131m\u201d \u00fczerinden vaatler vermeyin. Bu listeyi uzatabiliriz. \u00c7ocuklara bedenleri \u00fczerinde yaln\u0131zca kendilerinin s\u00f6z sahibi oldu\u011funu \u201canlatarak\u201d \u00f6\u011fretemeyiz. G\u00f6stererek \u00f6\u011fretebiliriz. Onlar bunu bizim davran\u0131\u015flar\u0131m\u0131zdan \u00f6\u011frenirler. \u00c7ocuklar\u0131n birey olarak g\u00f6r\u00fclmedi\u011fi, s\u00f6z hakk\u0131 tan\u0131nmad\u0131\u011f\u0131, otoriter ebeveynli\u011fin te\u015fvik edildi\u011fi, \u00e7ocuklar\u0131n \u201cterbiye\u201d edilmesi gereken ki\u015filer olarak g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc toplumlarda \u00e7ocuk istismar\u0131 \u00e7ok daha yayg\u0131nd\u0131r. \u00c7ocuklar\u0131 kand\u0131rman\u0131n normal kabul edildi\u011fi, \u201c\u00e7ocuk yok kar\u015f\u0131nda\u201d, \u201cbeni \u00e7ocuk gibi azarlama\u201d gibi ola\u011fanla\u015fm\u0131\u015f c\u00fcmle kal\u0131plar\u0131yla \u00e7ocuklar\u0131n azarlanmas\u0131n\u0131n kabul g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc, \u00e7ocu\u011fun fikrinin al\u0131nmas\u0131n\u0131n \u00e7ocu\u011fun \u201c\u015f\u0131mart\u0131lmas\u0131\u201d olarak g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc bu k\u00fclt\u00fcr\u00fc de\u011fi\u015ftirerek ba\u015flamal\u0131y\u0131z. Fiziksel temas sevgi g\u00f6stermenin tek yolu de\u011fil. \u00c7ocuklar da yeti\u015fkinler de e\u015fit vatanda\u015flar. Bak\u0131m verme y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn yeti\u015fkinlerde olmas\u0131 yeti\u015fkinlere \u00e7ocuklar \u00fczerinde tahakk\u00fcm kurma yetkisi vermez. \u00c7ocu\u011fa sayg\u0131 duymak sevgi g\u00f6stermenin de \u00f6tesinde bir gereklilik. Senelerce okudu\u011fumuz and\u0131m\u0131zda ge\u00e7en \u201cK\u00fc\u00e7\u00fcklerimi sevmek b\u00fcy\u00fcklerimi saymak\u201d dizesini d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrelim art\u0131k. K\u00fc\u00e7\u00fcklerimi de saymak. K\u00fc\u00e7\u00fckler de di\u011fer herkes gibi sayg\u0131y\u0131 hak eder.