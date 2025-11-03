Günlük burç yorumları: 4 Kasım 2025 Salı

4 Kasım 2025 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 03 Kasım 2025 09:40
ABONE OL

  • Venüs ile Satürn'ün bu sabah yaptığı beşlik açı, başkalarına karşı sorumluluklarımızı net biçimde görmemizi zorlaştırabilir ve bu da onları ya olduğundan az ya da fazla değerlendirmemize yol açabilir. Değer, para veya ilişki konularında karar vermek için ideal bir zaman değildir. Ancak gün ilerledikçe Mars ile Neptün arasındaki üçgen açıdan fayda sağlarız; bu etki bizi alternatif ve belki de dolambaçlı yollara açık hale getirir. İlham hissetmek, öfkeyi bırakmak ve tutumumuzu yumuşatmak için elverişli bir zamandır. Özellikle bedensel yaratıcılık gerektiren sanat dalları bu etki altında desteklenir. Bu enerjide, gevşemek veya hayallerimiz, vizyonlarımız ve şefkat duygularımız doğrultusunda hareket etmek daha uygundur. Deneyimlerimizde anlam arayışı içindeyiz ve hayallerimizi gerçekleştirebileceğimize inanma eğilimindeyiz. Yaptıklarımıza daha fazla hayal gücü katmanın tam zamanıdır. Katı kurallara, yönlendirmelere veya programlara uymak istemeyiz; bunun yerine sezgilerimize, iç rehberliğimize ve içgüdülerimize kulak veririz. Şiron ile Vesta'nın oluşturduğu üçgen açı sayesinde karmaşık sorunları çözme konusunda adımlar atabiliriz. İçsel dahiliğimizi ya da kişisel potansiyelimizi açığa çıkararak bunu lehimize kullanmak için güçlü bir zamandır. Kendimize daha iyi bakmaya kararlı olabiliriz ve şu anda yapılan keşifler belirli bir yolu izleme motivasyonumuzu besleyebilir veya yeniden ateşleyebilir.

    1 / 13

  • 4 KASIM 2025 SALI KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugün erken saatlerde aşırılıklar, hatalar veya tutarsızlıklarla uğraşabilirsiniz. Ustaca gizlenmiş olsa bile suçluluk duygusunu fark etmeyi öğrenin! Sosyal gafları kişisel algılamamaya çalışın; insanlar biraz mesafeli veya beceriksiz davranabilir. Hayatınızdaki biri size nasıl yaklaşacağını veya nasıl davranacağını bilemiyor olabilir. Birisiyle zamanlama uyuşmuyorsa bunu fazla dert etmeyin. Gün ilerledikçe Mars ile Neptün'ün uyumlu açısı sayesinde samimi konular sıcak, rahat ve doğal hale gelir. Geçmişle barışmanın yollarını arayabilir veya daha derin arzularınızı, ihtiyaçlarınızı ve duygularınızı keşfedebilirsiniz. Ruh haliniz umutlu, hoşgörülü ve kabullenici olacaktır. Kendinizi zorlamak yerine yavaşlayıp hayatın akışına bırakma eğilimindesiniz. İlhamınızı gizli yerlerde ya da hayal gücünüzde bulmanız olası. Bu, planlarınıza inanmak ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürebileceğinize güvenmek için uygun bir zaman.

    2 / 13

  • 4 KASIM 2025 SALI BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugün erken saatlerde birinin sizden bir şey sakladığı hissine kapılabilirsiniz, ancak baskı yapmak muhtemelen olumlu bir sonuç getirmeyecektir. Şu anda "bekle ve gör" yaklaşımını benimsemek en iyisidir. Netlik oluşmadan önce sabır gerektiren bazı kafa karıştırıcı sosyal meseleler veya iş durumları olabilir. Görüş ayrılıkları, kopukluklar ya da kararsızlıklar geçici olsa da öğretici olabilir; beklemek, aslında ne istediğinizi anlamanıza yardımcı olabilir. Gün ilerledikçe ruh haliniz ve odağınız tamamen değişebilir. İnsanlar daha anlayışlı ve cömert davranır, üzerinizdeki baskılar hafifler. Birini anlamak ve onun da sizi gerçekten "anlaması" son derece güzel hissettirebilir. Başkaları sizinle vakit geçirmekten büyük keyif alabilir. Bir arkadaşınız olumlu bir bağlantı kurmanıza aracılık edebilir. Özellikle birbirinize kendiniz olma özgürlüğü tanıdığınızda bir arkadaşınızla veya partnerinizle daha yakın bir bağ kurabilirsiniz. Bugün birine hayranlık duyabilir veya onun etkisi altına girebilirsiniz.

    3 / 13

  • 4 KASIM 2025 SALI İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün erken saatlerde şımartılma isteğinizle sorumluluk duygunuz arasında bir çatışma yaşayabilirsiniz; bu mücadelenin net bir kazananı olmayabilir! Venüs'ün şu sıralar zevk alanınız olan güneş beşinci evinde yer almasıyla birlikte, sevgiye olan ihtiyacınız her zamankinden güçlü ve bu da kendinizi şımartma veya sıradışı bir şey yapma arzunuzun temelinde yatıyor olabilir. Ancak dış dünyanın talepleri de oldukça yoğun. Kendinizi bir tarafa tamamen kaptırıp diğerini ihmal etmek yerine denge kurmaya çalışın. Bugün ne kadar çalışabileceğinizi ve ne kadar keyif yapabileceğinizi uzlaştırdığınız anda çok daha avantajlı bir konumda olacaksınız. Gün ilerledikçe Mars-Neptün arasındaki olumlu açı sayesinde, fazla düşünme ve endişelenme eğiliminizle barışmanız kolaylaşır. Bunların sadece zihinsel enerji ve zaman kaybı olduğunu fark edersiniz, sizi rahatlatan ya da enerjinizi boşaltmanıza yardımcı olan etkinliklerin faydasını anlarsınız. İş veya sağlıkla ilgili gerçekten size iyi gelecek yeni bir fikir veya yöntemle karşılaşabilirsiniz. Bu dönem itibarınızı güçlendirebileceğiniz bir zaman da olabilir. Ruhunuzu yenileyen uğraşlara yönelme eğilimindesiniz. Sorunlar üzerine fazla düşünmek yerine, biraz geri çekilip yaratıcı sürecin kendiliğinden gelişmesine izin verdiğinizde onları çözmek çok daha kolay olacaktır. Ayrıca bugün başkalarına yardım etmek, destek olmak veya bir hizmet sunmak için de harika bir zaman.

    4 / 13

  • 4 KASIM 2025 SALI YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugün tanıdık yüzlerin ve mekanların huzurunda kendinizi güvende hissetme, adeta kendi kabuğunuza çekilme isteğiniz güçlü. Ancak dış dünyanın endişeleri zihninizi meşgul ediyor olabilir ve bu da tam anlamıyla rahatlamanızı zorlaştırabilir. Diğer yandan, bir yanınız değişim arayışındayken, bir diğer yanınız alışılmış ve güvenli olana sıkı sıkıya bağlı kalmak isteyebilir. Sorumluluklarınızla dinlenme ihtiyacınız arasında dengeli bir yol bulmaya çalışın. Kendinizi tamamen bir tarafa adamanız gerektiğini düşünebilirsiniz ama aslında en iyi sonucu sağlayacak şey sağlıklı bir denge olacaktır. Neyse ki, günün erken saatlerinde etkileşimler biraz gergin olsa da ilerleyen saatlerde daha anlayışlı ve hoşgörülü bir enerji hakim olacak. Kendinizi ifade etme konusunda daha özgür hissedecek ve çevrenizden olumlu tepkiler alacaksınız. Bazen bir şeyi bırakıp yolunuza devam etmek en sağlıklı olandır; şu anda bu durum sizin için oldukça net olabilir. Çevrenizdekilerle uyum içinde hareket ettikçe doğal bir zarafet ve çekicilik sergiliyorsunuz. Arkadaşlarınız veya sevdiğiniz kişilerle olan destekleyici etkileşimler hem sizin hem de onların moralini yükseltebilir. Ortak hedefler ve benzer vizyonlar değer kazanırken, hem kendinizdeki hem de başkalarındaki kusurlar ya göz ardı edilir ya da fark edilse bile sevimli bir hal alır. Bugün ayrıca güçlü bir duruş sergileyen ya da kolaylıkla liderlik rolünü üstlenen birine çekim duyabilirsiniz.

    5 / 13

  • 4 KASIM 2025 SALI ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugün uzlaşmaya varmak veya biriyle bağ kurup bu konuda tam bir güven hissetmek biraz zor olabilir. Soğuk ya da mesafeli tepkiler alabilirsiniz, ancak bunları kişisel algılamamak en iyisidir. Aşk ve sosyal ilişkiler karmaşık görünebilir, oysa bunun nedeni yalnızca zamanlama uyumsuzluğu veya taraflardan birinin güvensizliği olabilir. Gün ilerledikçe enerjiler değişiyor ve çatışmaları çözmek, hatta sadece kendi içinizde bile olsa, çok daha kolay hale geliyor. Masaj, beden çalışması veya stresi azaltan diğer aktiviteler için uygun bir zaman olabilir. Duygusal konularda destek vermek ya da almak, içsel olarak sizi iyi hissettirebilir. Karşınıza çıkan engelleri aşma konusunda kendinizden daha emin hissediyorsunuz. Mars ile Neptün'ün uyumlu açısı sayesinde, fiziksel ya da yaratıcı yollarla baskıyı serbest bırakmak size iyi gelecektir. Ruhunuzu canlandıran ve yaşam enerjinizi artıran şeylere yöneliyorsunuz; şifa sanatları da bu dönemde özellikle ilginizi çekebilir. Aile ilişkileri bugün yatıştırıcı bir etki yaratabilir; doğru türde desteği ya alıyor ya da veriyor olabilirsiniz.

    6 / 13

  • 4 KASIM 2025 SALI BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugün istediklerinizi elde etmek biraz zor olabilir, ancak enerjinizi önemli şeyler için saklamanız en iyisi olacaktır. Bugün en iyi sonuçlar için bilgili bir dinleyici olun ve fikirlerinizi ya da isteklerinizi yumuşak bir dille ifade edin, ancak insanların biraz mesafeli, ya da en azından öyle görünen, bir tavırda olabileceğini unutmayın. Bu durumun ardında, sosyal becerilerde bir tür beceriksizliğe yol açabilen Venüs-Satürn etkisi olabilir. Gün ilerledikçe, Mars ile Neptün'ün uyumlu etkisi giderek güçleniyor. Birisiyle fikirleri, idealleri veya ruhsal hedefleri paylaşmak tatmin edici, hatta bağ kurucu bir deneyim olabilir. Kendi ihtiyaçlarınız ve arzularınız, özellikle de her zaman kabul etmediğiniz ya da farkında olmadığınız arzular, gün yüzüne çıkabilir. Bir ilişkiniz, güçlü bir sezgisel bağ hissetmeniz sayesinde gelişebilir. Bazen hayatı kontrol etme isteğimizi bırakıp bilinmeyene teslim olmamız gerekir; bugün, bu anlamda inancınızı güçlendirmek için uygun bir gün olabilir. Biri üzerinizdeki baskıyı ya da endişeyi hafifletmenize yardımcı olabilir ya da siz aynı şekilde birine destek olabilirsiniz. Fikirlerinizi ifade etmek veya kendinizi ikna edici, çekici biçimde ortaya koymak için mükemmel bir zaman.

    7 / 13

  • 4 KASIM 2025 SALI TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün, Venüs ile Satürn arasındaki rahatsız edici açı nedeniyle, rutininizle ilgili huzursuzluk hissedebilirsiniz ya da günlük hayatınızın bazı yönleri sizi bunaltabilir. İçinizin bir kısmı tembellik etmek, kendinizi şımartmak ve keyif yapmak isterken; diğer, aynı derecede güçlü bir kısmınız işleri düzene sokmak, hataları gidermek ve sorumluluklarınızı yerine getirmek istiyor; ne kadar istemeseniz de kusurları görmezden gelemiyorsunuz! İki arada kalmamaya çalışın. Bu durumu "ya o ya bu" ikilemine çevirmek yerine, her ikisini de küçük ölçülerde yapmayı deneyin. Gün ilerledikçe ve Mars ile Neptün arasındaki üçgen açı etkisini artırdıkça, gerilimi serbest bırakmak kolaylaşır. Şu anda doğayla ilgili sanatlar, toprakla uğraşmak, fotoğrafçılık, seramik gibi, hem cazip hem de rahatlatıcı gelebilir. Duygularınıza biçim kazandıran her şey size iyi gelebilir. Bir partner veya hayatınızdaki önemli kişiler daha anlayışlı davranabilir. Mesleğinizle ilgili olarak, onu yaşam amacınıza daha uygun hale getirmenin yollarını keşfedebilirsiniz. Hayatın hayal, fantezi ve büyülü yanına olan ihtiyacınızla temas halindesiniz. Hatta iş, para veya pratik konularda bile, doğal, sezgisel ve içgüdüsel bir yaklaşım benimsemeye eğilimlisiniz. Gerçekten de şu sıralar iyi bir alışverişi, iş hamlesini veya stratejiyi sezgisel olarak hissetme gücünüz oldukça yüksek.

    8 / 13

  • 4 KASIM 2025 SALI AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugün erken saatlerde Venüs'ün Satürn ile yaptığı rahatsız edici açı nedeniyle, kendinizi kısıtlamalar altında hissedebilir, sosyal hayatınızdan memnuniyetsizlik duyabilir ya da yaratıcı anlamda "sıkışmış" hissedebilirsiniz. Hayatınızda işi ve eğlenceyi ne kadar dengede tuttuğunuzu ve hangi alanları ihmal ettiğinizi gözden geçirmeniz gerekebilir; çünkü bu ikisinden birindeki dengesizlik, her iki alanda da mutsuzluğa yol açabilir. Güvensizlikleriniz aniden ortaya çıkabilir ya da geçmişte yaşadığınız ama fark etmeden sizi inciten bir duruma gecikmeli bir tepki veriyor olabilirsiniz! Eğer yalnız kalmak isterken üzerinizde baskı hissediyor ya da aniden ilgi odağı haline geliyorsanız, zarifçe geri çekilin ve duygusal gücünüzü toparlayın. Gün ilerledikçe, minnettarlığınızı davranışlarla göstermek doğal bir şekilde gelişir ve oldukça etkili olur. Özel birine duyduğunuz güvenin artması sizi iyi hissettirecek ve bu olumlu enerji size geri yansıyacaktır. Hem rekabet gerektiren hem de iş birliği içeren faaliyetler şu anda başarılı olabilir. Mars burcunuzda ilerlerken sizi harekete geçmeye teşvik etse de, bugün Neptün ile yaptığı üçgen açı olayları doğal, yavaş ve sabırlı bir şekilde ele almanızı destekliyor. Enerji seviyeleriniz dengeli ve sakin seyredebilir. Başkaları size adeta mıknatıs gibi çekilebilir. Bugün, günü tamamen kontrol etme baskısını bırakmaya çalışın.

    9 / 13

  • 4 KASIM 2025 SALI YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, gezegen enerjileri bugün erken saatlerde biraz dengesiz, çünkü zevke düşkün Venüs ciddi Satürn ile uyumsuz bir açı yapıyor. Aile sorumlulukları ya da dışarı çıkma konusundaki isteksizlik ruh halinizi geçici olarak bastırabilir. Bir arkadaşınızla veya sosyal bir durumla nasıl başa çıkacağınız konusunda belirsizlik yaşayabilir ya da yakınlık ve sevgi isteğinizle duygusal alanda biraz mesafeye duyduğunuz ihtiyaç arasında kalabilirsiniz. Hangi sorumluluklarınızın gerçekten öncelikli olduğunu fark ettiğinizde, kendinizi çok daha iyi hissedip keyfinize bakabileceksiniz. Gün ilerledikçe bu baskı azalıyor. Hayalleriniz şu sıralar oldukça zengin ve sezgileriniz bambaşka bir seviyeye ulaşıyor. Hayal gücünüzü serbest bırakın ve şifalandırıcı enerjinizi kendinize yöneltmeyi hedefleyin. Gelecekteki adımlarınız için zemin hazırlayın. Aile veya para ile ilgili bir sorun, sabırlı yaklaşımınız sayesinde kendiliğinden çözülebilir. Bu dönem, yaşadıklarınızı sindirme, motivasyonlarınızı anlama, gizli arzularınızla temas kurma ve şefkatle hareket etme zamanı.

    10 / 13

  • 4 KASIM 2025 SALI OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün kendinizi doğrudan ifade mi etmelisiniz yoksa başkalarının duymak istediği şeyi mi söylemelisiniz, bunu sorgulayabilirsiniz. Venüs-Satürn'ün rahatsız edici açısı, özgüveninizi geçici olarak azaltabilir ve iletişimleriniz biraz temkinli olabilir. Bir yanınız yanıt üzerinde çok fazla düşünebilir ve bu sizi yorabilir. Kendinizi zorlamamaya çalışın. Nazik olmaya özen gösterin ve mesajınızın nasıl alınacağı konusunda aşırı endişelenmeyin. Ancak daha resmi bir ortamda bir açıklama yapıyorsanız ekstra dikkatli olun. Önceliklerinizi netleştirdiğinizde, gününüzü çok daha iyi hissedeceksiniz. Gün ilerledikçe Mars-Neptün üçgeni etkisini güçlendiriyor. Bu, gevşemek ve anın tadını çıkarmak için uygun bir zaman. Genellikle sizi motive eden hedefler veya arzular bir süreliğine arka plana çekilir ve bu, daha yaratıcı ihtiyaçlarınızı veya göz ardı ettiğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı fark etmenizi sağlar. İlham arayışındasınız ve size iletilen bir şey tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Konuşmalar ilham verici olabilir ve dostane jestler büyülü bir his uyandırır. Niyetlerinizi ifade etmek oldukça doğal bir hâle geliyor; bu, her an kendinizi açıklamak zorunda kalmanın yarattığı sıkıntının aksine ferahlatıcıdır.

    11 / 13

  • 4 KASIM 2025 SALI KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, yeni şeyler denemek ve ufkunuzu genişletmek isteyebilirsiniz, ancak maddi eksiklikler veya duygusal düzeyde sizi geri tutan bazı endişeler nedeniyle tereddüt yaşayabilirsiniz. Mali açıdan biraz sıkışık hissediyor olabilirsiniz. Bir ilişki ya da finansal konuyla ilgili karar verirken kararsızlık yaşanabilir ve bu, sabırlı olmanız gerektiğinin bir işareti olabilir. Bugün erken saatlerde özgüveniniz geçici olarak sarsılmış olabilir; bu nedenle dikkatsizce hareket etmek için uygun bir zaman değil. Yine de bir uzlaşma mümkündür; bugün maceracı ve pratik yanınızı tatmin etmenin yollarını bulabilirsiniz. Gün ilerledikçe, insanlar hızlı yargılarda bulunmak yerine dinlemeye daha istekli hale geliyor ve bu ortam sizin için canlandırıcı bir etki yaratıyor. Rahatlayabileceğiniz ve daha sezgisel sohbetlerin tadını çıkarabileceğiniz yollar bulun. Öte yandan, kişisel sorunlarınızın yanıtlarını arıyorsanız, biraz çabayla gerekli kaynakları bulabilirsiniz. Şu anki soylu davranışlarınız gelecekteki başarıya ve hatta gelir artışına zemin hazırlıyor. İş konularında doğal bir sezgiye sahipsiniz, ancak enerjinizi toplamak için kısa ama ferahlatıcı bir mola da hoşunuza gidebilir. İçgüdülerinize veya fikirlerinize dikkat etmek bugün oldukça değerli olabilir. Şu anda yavaşlamak, daha sonra daha emin adımlarla ilerlemenize yardımcı olur.

    12 / 13

  • 4 KASIM 2025 SALI BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugün erken saatlerde sosyal ortam biraz soğuk veya gergin olabilir. Venüs-Satürn açısı, duygusal savunmacılığa eğilim yaratıyor. Yine de, insanlar sizden çok fazla şey bekliyor veya talep ediyormuş gibi hissetseniz bile, mevcut geçişler altında alınmak yerine nazik ve kararlı olmak daha iyi olacaktır. Duygusal bağları geçici olarak anlamak zor olabilir. Gün ilerledikçe, Mars'ın burcunuzdaki yöneticiniz Neptün ile uyumlu açısı sayesinde kendinizi daha doğal ve rahat hissedersiniz. Bu enerjiden faydalanın ve stresi azaltmayı, makul olmayan baskılardan kurtulmayı hedefleyin; bu, gerilimli duygulardan uzaklaşmak veya hoş olmayan ortamlardan ayrılmak anlamına gelse bile faydalı olacaktır. Başkaları sizin bakış açınızı ve özgün perspektifinizi takdir edecek ve sizin de ihtiyacı olan birine destek veya yardımcı olmak için harekete geçme isteğiniz artabilir. Fikirleriniz bugün özellikle yaratıcı ve hayal gücü yüksek olabilir, bu yüzden not etmeye değer. Bugün, günlük rutininiz sırasında gözden kaçırabileceğiniz ihtiyaçlarınıza odaklanmak için uygun bir zaman. Aynı zamanda hayallerinize, umutlarınıza ve dileklerinize yeniden bağlanmak için mükemmel bir gün.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.