Günlük burç yorumları: 4 Kasım 2025 Salı

4 KASIM 2025 SALI TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün, Venüs ile Satürn arasındaki rahatsız edici açı nedeniyle, rutininizle ilgili huzursuzluk hissedebilirsiniz ya da günlük hayatınızın bazı yönleri sizi bunaltabilir. İçinizin bir kısmı tembellik etmek, kendinizi şımartmak ve keyif yapmak isterken; diğer, aynı derecede güçlü bir kısmınız işleri düzene sokmak, hataları gidermek ve sorumluluklarınızı yerine getirmek istiyor; ne kadar istemeseniz de kusurları görmezden gelemiyorsunuz! İki arada kalmamaya çalışın. Bu durumu "ya o ya bu" ikilemine çevirmek yerine, her ikisini de küçük ölçülerde yapmayı deneyin. Gün ilerledikçe ve Mars ile Neptün arasındaki üçgen açı etkisini artırdıkça, gerilimi serbest bırakmak kolaylaşır. Şu anda doğayla ilgili sanatlar, toprakla uğraşmak, fotoğrafçılık, seramik gibi, hem cazip hem de rahatlatıcı gelebilir. Duygularınıza biçim kazandıran her şey size iyi gelebilir. Bir partner veya hayatınızdaki önemli kişiler daha anlayışlı davranabilir. Mesleğinizle ilgili olarak, onu yaşam amacınıza daha uygun hale getirmenin yollarını keşfedebilirsiniz. Hayatın hayal, fantezi ve büyülü yanına olan ihtiyacınızla temas halindesiniz. Hatta iş, para veya pratik konularda bile, doğal, sezgisel ve içgüdüsel bir yaklaşım benimsemeye eğilimlisiniz. Gerçekten de şu sıralar iyi bir alışverişi, iş hamlesini veya stratejiyi sezgisel olarak hissetme gücünüz oldukça yüksek.
YORUMLAR