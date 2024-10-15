Sabahları kendinize 10 dakika ayırarak yapabileceğiniz 5 şey

Kısa bir esneme ve gerinme rutini
Sabahları yataktan kalktıktan sonra bedeninizi esnetmek, kan dolaşımınızı hızlandırır ve kaslarınızı gevşetir. Özellikle masa başında çalışanlar için vücudu sabah saatlerinde hafifçe esnetmek, gün boyunca daha rahat hareket etmenizi sağlar. Aşağıdaki basit hareketlerle başlayabilirsiniz:
Kollarınızı başınızın üstüne doğru esnetin.
Belinizi sağa ve sola doğru hafifçe döndürün.
Bacak ve sırt kaslarınızı esnetin.
Bu kısa rutin, enerji seviyenizi artırarak sabah yorgunluğunu hafifletebilir.
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