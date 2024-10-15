Sabahları kendinize 10 dakika ayırarak yapabileceğiniz 5 şey

Kendinize bir şükür anı ayırın

Pozitif bir zihniyete sahip olmak için sabahları 1-2 dakikanızı şükür pratiğine ayırabilirsiniz. Hayatınızda minnettar olduğunuz üç şeyi düşünerek başlayın. Bu, küçük bir şey bile olabilir; sıcak bir kahve, sevdikleriniz ya da sağlıklı olmanız. Bu basit ama etkili yöntem, gün boyunca karşılaştığınız zorluklara daha olumlu bir perspektiften yaklaşmanıza yardımcı olur ve içsel mutluluğunuzu artırır.