Ergenlere iyi gelecek olumlamalar

Olumlamalar hem ciddi hem de eğlenceli olabilir. Çocuklarınızı kendi olumlamalarını yazmaya teşvik edin. Bunları tekrar etmelerini sağşlayın. Bu, çocuklarınızla birlikte başlayabileceğiniz hem onların hem de sizin hayatınızı zenginleştirecek bir yolculuktur.
Kendimi karşılaştırabileceğim tek kişi geçmişteki benliğimdir
Ne yazık ki karşılaştırma baskısı erken yaşta başlıyor. Çocukların, birinin iç dünyasında neler olup bittiğini asla bilemeyeceklerini ve kendi iç dünyalarını başka birinin dış dünyasıyla karşılaştıramayacaklarını anlamaları gerekiyor.
Amacım mükemmellik değil, ilerlemedir
Okulda başarılı olma baskısı artık her zamankinden daha fazla ve daha erken yaşta başlıyor. Birçok öğrenci mükemmeliyetçilikle ve bunun sonucunda ortaya çıkan ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ediyor. Bu olumlama, çocukların olaylara doğru bir perspektiften bakmalarına yardımcı olabilir.
İyi seçimler yapıyorum
Çocukların karar alma becerileri konusunda kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olmak, iyi seçimler yapmalarını teşvik etmenin harika bir yoludur.
Ben olduğum gibi yeterliyim
Ergenler bunu belli etmeseler de, insanların onları oldukları gibi sevebileceğine inanmaları gerekir; buna ebeveynleri de dahil olabilir.
Elimden gelenin en iyisini yapmam yeterli
Rekabet iyi bir şey olabilir ve çocukların gelişimi için faydalı olabilir; ancak bu olumlama, her durumda ellerinden gelenin en iyisini yapmanın önemli olduğunu hatırlatabilir.
Kontrol edebildiğim tek kişi kendimim
Çocuklar arkadaşlarının yaptıklarını yapmak istedikleri bir döneme girdiklerinde bu olumlama eylemlerinden yalnızca kendilerinin sorumlu olduğunu hatırlatan harika bir hatırlatıcıdır. Ayrıca bunun, başkalarının eylemlerini kontrol edemeseler de nasıl tepki vereceklerini kontrol edebileceklerini hatırlatması da onlara iyi gelebilir.
Kendimle gurur duyuyorum
Çocuklarımıza her gün onlarla gurur duyduğumuzu söyleyebiliriz ve bu da onlar üzerinde derin bir etki yaratacaktır; ancak kendi başarılarıyla gurur duyabileceklerine dair inancı içselleştirmeleri paha biçilmez ve muhtemelen oldukça motive edici olacaktır.
İlginizi çekebilir: Olumlamanın gücü
Ben hem içten hem dıştan güzelim
Tüm çocuklar üzerinde belirli bir şekilde görünme, trendleri takip etme ve fiziksel görünümlerine değer verme konusunda muazzam bir baskı vardır. Bu onayı, güzelliklerinin fiziksel özelliklerin ötesinde olduğunu hatırlatmak için kullanabilirler.
Önümde parlak bir gelecek var
Onlara okulun ne anlama geldiğini hatırlatın; onları başarılı bir geleceğe hazırlayın.
Ben buraya aitim
Çocuklar büyüdükçe, uyum sağlamak veya bir arkadaş grubu bulmak zorlaşabilir. Çocukların ait olduklarını bilmeleri önemlidir.
Duygularımın hepsi geçerli
Çocukların kendilerini ifade etmeye ihtiyaçları vardır. Duygularını gizlemek zorunda olmadıklarını bilmeleri için bu olumlamayı onlara tekrarlayın. Onaylandıklarında, sorunları hakkında konuşmaya daha açık olabilirler.
Benim sesim ve fikrim önemli
Bu ifade, çocuklara kendileri ve başkaları adına konuşma özgüveni verdiği için güçlüdür.
Fark yaratabilirim
Bazen dünya çok büyük görünebilir ama bazen bir hareketi başlatmak için tek bir kişi yeterlidir.
Kendime inanıyorum
Bir çocuğa ona inandığınızı söylemek çok işe yarayabilir ve çocuk da buna inanmaya başladığında, bu büyük bir fark yaratabilir. Sürekli olarak başkalarından onay beklemelerine gerek kalmaz.
Referanslar
Caitlin Weaver. "30+ Back-to-School Affirmations to Boost Kids’ Confidence and Positivity". Şuradan alındı: https://theeverymom.com/back-to-school-affirmations-for-kids/ (30.06.2025).
İlginizi çekebilir: Ergenlerde özgüven eksikliği ve özgüven geliştirme
YORUMLAR