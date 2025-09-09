Ergenlere iyi gelecek olumlamalar

Olumlamalar hem ciddi hem de eğlenceli olabilir. Çocuklarınızı kendi olumlamalarını yazmaya teşvik edin. Bunları tekrar etmelerini sağşlayın. Bu, çocuklarınızla birlikte başlayabileceğiniz hem onların hem de sizin hayatınızı zenginleştirecek bir yolculuktur.

Kendimi karşılaştırabileceğim tek kişi geçmişteki benliğimdir

Ne yazık ki karşılaştırma baskısı erken yaşta başlıyor. Çocukların, birinin iç dünyasında neler olup bittiğini asla bilemeyeceklerini ve kendi iç dünyalarını başka birinin dış dünyasıyla karşılaştıramayacaklarını anlamaları gerekiyor.

Amacım mükemmellik değil, ilerlemedir

Okulda başarılı olma baskısı artık her zamankinden daha fazla ve daha erken yaşta başlıyor. Birçok öğrenci mükemmeliyetçilikle ve bunun sonucunda ortaya çıkan ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ediyor. Bu olumlama, çocukların olaylara doğru bir perspektiften bakmalarına yardımcı olabilir.

İyi seçimler yapıyorum

Çocukların karar alma becerileri konusunda kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olmak, iyi seçimler yapmalarını teşvik etmenin harika bir yoludur.

Ben olduğum gibi yeterliyim

Ergenler bunu belli etmeseler de, insanların onları oldukları gibi sevebileceğine inanmaları gerekir; buna ebeveynleri de dahil olabilir.

Elimden gelenin en iyisini yapmam yeterli

Rekabet iyi bir şey olabilir ve çocukların gelişimi için faydalı olabilir; ancak bu olumlama, her durumda ellerinden gelenin en iyisini yapmanın önemli olduğunu hatırlatabilir.

Kontrol edebildiğim tek kişi kendimim

Çocuklar arkadaşlarının yaptıklarını yapmak istedikleri bir döneme girdiklerinde bu olumlama eylemlerinden yalnızca kendilerinin sorumlu olduğunu hatırlatan harika bir hatırlatıcıdır. Ayrıca bunun, başkalarının eylemlerini kontrol edemeseler de nasıl tepki vereceklerini kontrol edebileceklerini hatırlatması da onlara iyi gelebilir.

Kendimle gurur duyuyorum

Çocuklarımıza her gün onlarla gurur duyduğumuzu söyleyebiliriz ve bu da onlar üzerinde derin bir etki yaratacaktır; ancak kendi başarılarıyla gurur duyabileceklerine dair inancı içselleştirmeleri paha biçilmez ve muhtemelen oldukça motive edici olacaktır.

Ben hem içten hem dıştan güzelim

Tüm çocuklar üzerinde belirli bir şekilde görünme, trendleri takip etme ve fiziksel görünümlerine değer verme konusunda muazzam bir baskı vardır. Bu onayı, güzelliklerinin fiziksel özelliklerin ötesinde olduğunu hatırlatmak için kullanabilirler.

Önümde parlak bir gelecek var

Onlara okulun ne anlama geldiğini hatırlatın; onları başarılı bir geleceğe hazırlayın.

Ben buraya aitim

Çocuklar büyüdükçe, uyum sağlamak veya bir arkadaş grubu bulmak zorlaşabilir. Çocukların ait olduklarını bilmeleri önemlidir.

Duygularımın hepsi geçerli

Çocukların kendilerini ifade etmeye ihtiyaçları vardır. Duygularını gizlemek zorunda olmadıklarını bilmeleri için bu olumlamayı onlara tekrarlayın. Onaylandıklarında, sorunları hakkında konuşmaya daha açık olabilirler.

Benim sesim ve fikrim önemli

Bu ifade, çocuklara kendileri ve başkaları adına konuşma özgüveni verdiği için güçlüdür.

Fark yaratabilirim

Bazen dünya çok büyük görünebilir ama bazen bir hareketi başlatmak için tek bir kişi yeterlidir.

Kendime inanıyorum

Bir çocuğa ona inandığınızı söylemek çok işe yarayabilir ve çocuk da buna inanmaya başladığında, bu büyük bir fark yaratabilir. Sürekli olarak başkalarından onay beklemelerine gerek kalmaz.

