Kuru üzümlü scone

Çay saati lezzeti;

İngilizlerin çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden tereyağlı ve az şekerli bir çeşit kurabiye benzeri olan Scone pişirildikten sonra sıcakken ortadan ikiye kesilerek kaymak ve marmelat ile servis ediliyor. Bluberry gibi meyvelerle veya sade olarak hazırlanan scone'nun bu defa benim de favorilerimden olan kuru üzümlüsünün tarifini paylaşıyorum sizlerle.

Servis: 12 - 14 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Malzemeler:

175 ml ılık süt + 1 tatlı kaşığı limon suyu

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320 gr un

320 gr un 30 gr mısır nişastası

30 gr mısır nişastası 1 paket kabartma tozu

1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya

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90 gr tereyağı, buzlukta bekletilmiş

90 gr tereyağı, buzlukta bekletilmiş 3 yemek kaşığı tozşeker

3 yemek kaşığı tozşeker 120 gr sarı kuru üzüm

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2 yemek kaşığı un, hamuru açarken kullanmak için

Üzerlerine;

1 yumurta, iyice çırpılmış

1 yumurta, iyice çırpılmış İnci şekeri, opsiyonel

Yapılışı:

*Ilık süte limon suyu ekleyip karıştırın ve kenarda bekletin.

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.

*Un, nişasta, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek geniş bir kaba aktarın. Dondurulmuş tereyağını rendenin iri tarafıyla rendeleyip unlu karışıma ilave edin ve bekletmeden parmaklarınızla kum tanesi gibi olana kadar karıştırın. Toz şekeri ekleyip çatal yardımıyla karıştırın (tereyağının yumuşamasını istemediğimizden bu aşamadan itibaren çatal ile karıştırıyoruz). Sütlü karışım ve üzümleri ilave ederek çatal ile karıştırın.

*Fırını 190 derece fanlı ayarda ısıtmaya başlayın.

*Tezgaha un serperek hamuru tezgaha aktarın, toparlanana kadar hafifçe yoğurup yuvarlayın ve yaklaşık 4 cm kalınlığında olacak gibi elinizle açın. 5 cm lik kurabiye kalıbıyla kesin, kenarlardan kalanları toparlayarak hamur bitene kadar aynı işlemi yapın ve aralıklı olarak tepsiye yerleştirin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sürüp dilerseniz inci şekeri serpiştirin.

*Önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin ve sıcakken servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...