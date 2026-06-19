Kuru üzümlü scone

Çay saati lezzeti;
İngilizlerin çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden tereyağlı ve az şekerli bir çeşit kurabiye benzeri olan Scone pişirildikten sonra sıcakken ortadan ikiye kesilerek kaymak ve marmelat ile servis ediliyor. Bluberry gibi meyvelerle veya sade olarak hazırlanan scone'nun bu defa benim de favorilerimden olan kuru üzümlüsünün tarifini paylaşıyorum sizlerle.
Servis: 12 - 14 adet
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Malzemeler:
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Üzerlerine;
Yapılışı:
*Ilık süte limon suyu ekleyip karıştırın ve kenarda bekletin.
*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.
*Un, nişasta, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek geniş bir kaba aktarın. Dondurulmuş tereyağını rendenin iri tarafıyla rendeleyip unlu karışıma ilave edin ve bekletmeden parmaklarınızla kum tanesi gibi olana kadar karıştırın. Toz şekeri ekleyip çatal yardımıyla karıştırın (tereyağının yumuşamasını istemediğimizden bu aşamadan itibaren çatal ile karıştırıyoruz). Sütlü karışım ve üzümleri ilave ederek çatal ile karıştırın.
*Fırını 190 derece fanlı ayarda ısıtmaya başlayın.
*Tezgaha un serperek hamuru tezgaha aktarın, toparlanana kadar hafifçe yoğurup yuvarlayın ve yaklaşık 4 cm kalınlığında olacak gibi elinizle açın. 5 cm lik kurabiye kalıbıyla kesin, kenarlardan kalanları toparlayarak hamur bitene kadar aynı işlemi yapın ve aralıklı olarak tepsiye yerleştirin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sürüp dilerseniz inci şekeri serpiştirin.
*Önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin ve sıcakken servis edin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...