7- Çocuklar için faydaları

Çocuklar için yağmurun birçok faydası bulunuyor. Birincisi, yağmurda iyi bir denge sağlamak için daha çok çalışmak zorunda oldukları için fiziksel becerilerini artırabilirler. Ayrıca, yağmur yağarken ıslak koşullardan ve şiddetli yağmurdan kaçınmak için nerede duracaklarını seçmek kadar basit bir şeyle eleştirel düşünmelerini geliştirebilirler.

Referanslar:

Katie Morris. "10 benefits of rain you didn't know". Şuradan alındı: https://tellmethegoodnews.com/benefits-of-rain/ (21.12.2022)