Körili piliç göğüs

Oldukça lezzetli körili piliç tarifi...

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Körili piliç göğüs

Malzemeler

  • 500 gr. piliç göğüs
  • 50 gr. margarin
  • 1 büyük kuru soğan 
  • 1 çorba kaşığı silme köri
  • 1/2 bardak portakal suyu
  • 3/4 bardak tavuk suyu
  • 100 gr. krema
  • 1 orta boy elma
  • Taze nane veya fesleğen yaprağı
  • Tuz
  • Karabiber


Beşamel sos için

  • 1 kaşık margarin
  • 1 çorba kaşığı un


Beşamel sos yapılışı

Yağı bir tencerede eritin. Unu ekleyin ve kısık ateşte karıştırarak kavurun. Daha sonra ateşten alın. 5 dk. dinlendirin ve çırparak kaynar sütü ekleyin. Orta ateşte karıştırarak bir kere kaynatın ve sonra da kısık ateşte zaman zaman karıştırarak 10 dk. pişirin.

 

Yapılışı

Derisi alınmış piliç göğsünü yıkayıp kurulayın ve işaret parmağı kalınlığında ve uzunluğunda doğrayın. Kesilmiş piliç parçalarını unladıktan sonra yemeklik doğranmış soğanla beraber erimiş margarine atın ve kuvvetli ateşte soğanla birlikte kızartın. Kızarmış piliç parçalarını tencereden alın ve tencereye portakal suyunu, tavuk suyunu koyun. Köri tuz, karabiber ile tatlandırın. Beşamel sosu hazırlayın ve portakallı tavuk suyu ile inceltin hazırlanan sosu tencereye alın ve bundan sonra da kremayı ilave edin. Piliç etlerini tekrar tencereye koyun kaynatmadan ısıtın. Elmanın kabuğunu soyarak tavla zarı iriliğinde doğrayıp piliçlerin üzerine serpin. Elma ile bir miktar daha pişirdikten sonra taze nane veya fesleğen yaprakları ile süsleyin.

 

Not: Elma yerine taze ananas da kullanılabilir.

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