Meyveli beyaz kalp çikolata

Malzemeler
Yapılışı:
Beyaz çikolata benmari usulü ya da dikkatli olarak mikrodalga fırında eritilir. Yağlı fırın kağıdının ya da istenen formadaki çikolata kalıplarının içine eşit miktarlarda 1/2 cm yüksekliğinde dökülür, üzerine istenen miktarda istenen malzeme konur, buz dolabında soğumaya bırakılır. Tamamen katılaştıktan sonra kalıplardan çıkarılıp yemeğe hazırdır.
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