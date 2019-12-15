Baharatlı sıcak çikolata tarifi

İpek Bozkurt'tan içinizi ısıtacak baharatlı sıcak çikolata tarifi...

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Baharatlı sıcak çikolata

Malzemeler (2 kişilik)

  • 500 ml tam yağlı süt
  • 3 adet kakule
  • 2 adet çubuk tarçın
  • 2 adet yıldız anason
  • 1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı kakao
  • 100 gr bitter çikolata (% 80 kakao oranı)
  • Beze
  • Toz tarçın

 

 

 

Yapılışı

Çok kısık ateşte süt baharatlarla, şeker ve kakao ile beraber 5-10 dakika kadar kaynatılır. Bir süzgeçten geçirilerek baharatları içinden alınır.

 

 

Tekrar ocağa oturtulan sütün içine parçalanmış çikolata eklenir ve gene kısık ateşte çikolata tamamen eriyene kadar sürekli karıştırılarak ısıtılır. Fincanlara bölüştürülür, üzerine beze parçaları konur, tarçın serpilerek sıcak olarak servis edilir.

 

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