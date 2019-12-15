Baharatlı sıcak çikolata

Malzemeler (2 kişilik)
Yapılışı
Çok kısık ateşte süt baharatlarla, şeker ve kakao ile beraber 5-10 dakika kadar kaynatılır. Bir süzgeçten geçirilerek baharatları içinden alınır.
Tekrar ocağa oturtulan sütün içine parçalanmış çikolata eklenir ve gene kısık ateşte çikolata tamamen eriyene kadar sürekli karıştırılarak ısıtılır. Fincanlara bölüştürülür, üzerine beze parçaları konur, tarçın serpilerek sıcak olarak servis edilir.
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