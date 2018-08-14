Kahvaltıların vazgeçilmezi: Pişi

Kahvaltılık pişi nasıl yapılır?

Hamur işleri, kahvaltının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Bu vazgeçilmez lezzetlerin, kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanması kahvaltıya lezzet katıyor. İşte kahvaltılık kolay pişi tarifi...

Hamur işleri, hazırlanma süresinden dolayı oldukça zahmetlidir. Kahvaltının sultanı pişi, hazırlanışı ve pişirilmesi açısından oldukça pratiktir. Kahvaltı sofranıza lezzetli bir pişi hazırlamaya ne dersiniz?

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Kahvaltılık pişi için malzemeler (5 kişilik)

1,5 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

2,5 su bardağı un

Kızartmak için;

3 su bardağı sıvıyağ

Hazırlanışı:

Pişi hamuru için gerekli olan tüm malzemeleri derin bir yoğurma kabının içerisine ekleyin. Unu, yavaş yavaş diğer hamur malzemelerine yedirerek ekleyin. Ele yapışmayan, bir hamur kıvamı elde edene kadar hamuru yoğurmaya devam edin. Temiz tezgahın üzerine un serpin. Hazırladığınız hamuru merdane yardımıyla orta kalınlıkta açın. Çay bardağı ile açtığınız hamurdan şekiller oluşturun. Kalan hamur parçalarını tekrar birleştirip, merdane yardımı ile açın. Hamur bitine kadar işleme devam edin. Sıvı yağı, kızartma tenceresinin içinde iyice kızdırın. Pişi hamurlarını, hızlı bir şekilde pişirin.

Lezzetli bir öneri: Pişi hamurunun sulu bir kıvamda olduğunu düşünüyorsanız, ek olarak un ilave edebilirsiniz.

Lokmalık pratik pişi hazır, afiyet olsun!