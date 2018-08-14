Kahvaltılık pişi nasıl yapılır?

Hamur işleri, kahvaltının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Bu vazgeçilmez lezzetlerin, kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanması kahvaltıya lezzet katıyor. İşte kahvaltılık kolay pişi tarifi...

+ Sonra Oku
Kahvaltıların vazgeçilmezi: Pişi

Hamur işleri, hazırlanma süresinden dolayı oldukça zahmetlidir. Kahvaltının sultanı pişi, hazırlanışı ve pişirilmesi açısından oldukça pratiktir. Kahvaltı sofranıza lezzetli bir pişi hazırlamaya ne dersiniz?  

 

Hazırlama süresi: 15 dakika     

Pişirme süresi: 10 dakika 

 

Kahvaltılık pişi için malzemeler (5 kişilik) 

  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu 
  • 2,5 su bardağı un 

 

Kızartmak için;

  • 3 su bardağı sıvıyağ

 

Hazırlanışı: 

Pişi hamuru için gerekli olan tüm malzemeleri derin bir yoğurma kabının içerisine ekleyin. Unu, yavaş yavaş diğer hamur malzemelerine yedirerek ekleyin. Ele yapışmayan, bir hamur kıvamı elde edene kadar hamuru yoğurmaya devam edin. Temiz tezgahın üzerine un serpin. Hazırladığınız hamuru merdane yardımıyla orta kalınlıkta açın. Çay bardağı ile açtığınız hamurdan şekiller oluşturun. Kalan hamur parçalarını tekrar birleştirip, merdane yardımı ile açın. Hamur bitine kadar işleme devam edin. Sıvı yağı, kızartma tenceresinin içinde iyice kızdırın. Pişi hamurlarını, hızlı bir şekilde pişirin. 

 

Lezzetli bir öneri: Pişi hamurunun sulu bir kıvamda olduğunu düşünüyorsanız, ek olarak un ilave edebilirsiniz. 

 

Lokmalık pratik pişi hazır, afiyet olsun!

 

PEYNİRLİ PİŞİ TARİFİ

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Tahinli pekmezli çörekler
Tahinli pekmezli çörekler
Ahududulu minik kekler
Ahududulu minik kekler

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Yumurta sarısını böyle ayırın!
    Yumurta sarısını böyle ayırın!

    Süresi : 01:46 İzlenme : 1084

  • 5 dakikada badem sütü yapımı!
    5 dakikada badem sütü yapımı!

    Süresi : 00:56 İzlenme : 2556

  • Makarna kızartması!
    Makarna kızartması!

    Süresi : 00:52 İzlenme : 11275

  • Hafif pizza tarifi
    Hafif pizza tarifi

    Süresi : 01:28 İzlenme : 9362

BU KATEGORİDEKİ EN ÇOK OKUNANLAR

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X