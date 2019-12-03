Peynirli sufle tarifi

Peynir sevenlerin vazgeçemeyeceği bir lezzet...

Malzemeler

50 gr. tereyağı

50 gr. un

300 gr. süt

3 yumurta

Tuz

Parmesan peyniri

100 gr. gruyer peynirini (veya Kars gravyeri, emmentaler ve asiago gibi peynirler)



Yapılışı

Tereyağı ve unu yapışmaz yüzeyli bir tencerede karıştırın. Isıtılmış sütü karışımın içine azar azar ekleyin. Karışımı sürekli ve hızlı bir şekilde karıştırdıktan sona 2 dakika daha pişirip ocaktan alın. İçine 3 yumurta sarısı ve bir tutam tuz ekleyin. 3 dakika sürekli karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Rendelenmiş 3 çorba kaşığı dolusu parmesan peyniri, iri rendelenmiş 100 gr. gruyer peynirini çırpılmış 3 yumurta akını da içine ilave edip karıştırın. Karışımı yağlanmış ve unlanmış sufle kaplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-18 dakika pişirin.