Peynirli sufle

Malzemeler
Yapılışı
Tereyağı ve unu yapışmaz yüzeyli bir tencerede karıştırın. Isıtılmış sütü karışımın içine azar azar ekleyin. Karışımı sürekli ve hızlı bir şekilde karıştırdıktan sona 2 dakika daha pişirip ocaktan alın. İçine 3 yumurta sarısı ve bir tutam tuz ekleyin. 3 dakika sürekli karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Rendelenmiş 3 çorba kaşığı dolusu parmesan peyniri, iri rendelenmiş 100 gr. gruyer peynirini çırpılmış 3 yumurta akını da içine ilave edip karıştırın. Karışımı yağlanmış ve unlanmış sufle kaplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-18 dakika pişirin.
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