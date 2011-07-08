Fettucini alfredo

Zeytinyağında ufak doğranmış mantarları, el presinden geçirilmiş sarımsakları beraberce sote edin. Tuz karabiber koyun. Tencerede bolca su kaynatın. Kaynayınca içine bir çorba kaşığı tuz ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı koyun. Makarnaları kaynamakta olan suya dökün ve arada bir karıştırın. Pişen makarnaların yarı suyunu süzün ve bir bardak soğuk su ilave ederek kapalı bir tencerede makarnaları 3–5 dk. dinlendirin. Arada bir yapışmaması için karıştırın. Makarnaları içinde ½ bardak su kalacak şekilde süzün. Bu haldeki makarnaya hazırlanmış sarımsaklı mantarları katıp iyice karıştırın. İki kutu kremayı yenecek sıcaklığa gelmiş makarnanın üzerine dökün ve tekrar karıştırın. Karışımı servis tabağına alın ve üzerine rende peynir dökün.
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