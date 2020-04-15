Enginarlı iç baklalı basmati pirinç pilavı 

Baharın en güzel yanı doğanın bize verdiği taze sebzeleri birkaç dokunuşla lezzete dönüştürüp keyifli sofralarda sevdiklerimize sunmak olsa gerek…

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Enginarlı iç baklalı basmati pirinç pilavı 
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Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 + 20 dakika

 

 

Malzemeler:

  • 240 ml'lik bardak ölçüsüyle;
  • 1 su bardağı basmati pirinç + 1 tatlı kaşığı tuz
  • 4 adet sakız enginar + yarım limonun suyu

 

  • 300 gr taze iç bakla + yarım limonun suyu
  • 4 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 orta boy havuç
  • 10-12 sap taze soğan
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım limon suyu
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • 1 demet dereotu

 

 

Yapılışı:

Öncelikle pirinci derin bir kaba alıp tuz ilave ederek üzerini aşacak gibi sıcak su ile ıslatın. Enginarları tencereye alın, üzerlerini 4 parmak aşacak şekilde su ilave edin, yarım limon suyunu da ekleyip orta ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak kaynamaya başlayınca 15-20 dakika haşlayın. Suyunu süzüp soğuk suya aldıktan sonra her birini 4 e bölün. İç baklaları da enginarları haşladığımız yöntemle pişirin (çabuk piştiğinden haşlama süresi 5-6 dakikayı geçmesin!) Soğuk suya alıp kabuklarını soyun. Geniş bir pilav tenceresine zeytinyağını alın, havuçları ilave edip 5-6 dakika soteleyin, ince doğranmış soğanları da ekleyip 2-3 dakika kavurun. Bol suda yıkanıp süzülmüş pirinçleri ekleyip 2-3 dakika ara sıra karıştırarak kavurun. Tuz ve yarım limon suyunu ekleyin. En son enginarları pirinçli karışımın üzerine yerleştirip sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte suyunu çekene kadar 15-20 dakika pişirin. İç baklaları ve dereotunu  pilavın üzerine serpip tencerenin kapağı olarak 15 dakika kadar demlendirdikten sonra servis edin.

 

Notlar: 

Sunum şıklığı için pişen enginarlar ve baklaların birazını kenara ayırıp pilavı karıştırarak servis tabağına aldıktan sonra enginar ve baklaları üzerine yerleştirebilirsiniz. Basmati pirinç yerine pilavlık baldo pirinç de kullanabilirsiniz.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…  

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