Ayvalı kek tarifi

Ayvanın mayhoş tadını kek ile buluşan harika bir lezzet.

Malzemeler

200 gr. yumuşak margarin

1 su bardağı pudra şekeri

5 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket buğday nişastası

1 su bardağı un

2 orta boy dilimlenmiş ayva az şekerde pişmiş

1 kahve fincanı pudra şekeri (süsleme için)

Yapılışı:

200 gr. oda sıcaklığındaki margarin ile bir su bardağı pudra şekerin, çırptıktan sonra, 5 yumurtayı teker teker içine ilave edin. Çırpmaya devam ettiğiniz bu karşıma kabartma tozu, buğday nişastası ve un ilave edin. Bu karışımı yağlanmış bir borcama dökün. Üzerine az şeker ile pişmiş ayva dilimleri yerleştirin. 175 derecede ayarladığınız fırında yaklaşık 45 dakika pişirin. Kekin ılıması bekletildikten sonra pudra şekeri serpin.