Ayvalı kek tarifi

Ayvanın mayhoş tadını kek ile buluşan harika bir lezzet.

+ Sonra Oku
Ayvalı kek

Malzemeler

  • 200 gr. yumuşak margarin
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 5 yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket buğday nişastası
  • 1 su bardağı un
  • 2 orta boy dilimlenmiş ayva az şekerde pişmiş
  • 1 kahve fincanı pudra şekeri (süsleme için)

 

Yapılışı:

200 gr. oda sıcaklığındaki margarin ile bir su bardağı pudra şekerin, çırptıktan sonra, 5 yumurtayı teker teker içine ilave edin. Çırpmaya devam ettiğiniz bu karşıma kabartma tozu, buğday nişastası ve un ilave edin. Bu karışımı yağlanmış bir borcama dökün. Üzerine az şeker ile pişmiş ayva dilimleri yerleştirin. 175 derecede ayarladığınız fırında yaklaşık 45 dakika pişirin. Kekin ılıması bekletildikten sonra pudra şekeri serpin.

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Meyveli ıspanak salatası
Meyveli ıspanak salatası
Şeftali marmelatlı tart
Şeftali marmelatlı tart
Farklı aromalarla Türk kahvesi
Farklı aromalarla Türk kahvesi
Kremalı tavuklu turta
Kremalı tavuklu turta
Peynirli sufle
Peynirli sufle
Cennet hurması marmelatı
Cennet hurması marmelatı
Ev yapımı grissini
Ev yapımı grissini
Taze otlu biberli hamburger 
Taze otlu biberli hamburger 

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Ekmek arası mini köfteler
    Ekmek arası mini köfteler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 1641

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X