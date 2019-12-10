Ayvalı kek

Malzemeler
Yapılışı:
200 gr. oda sıcaklığındaki margarin ile bir su bardağı pudra şekerin, çırptıktan sonra, 5 yumurtayı teker teker içine ilave edin. Çırpmaya devam ettiğiniz bu karşıma kabartma tozu, buğday nişastası ve un ilave edin. Bu karışımı yağlanmış bir borcama dökün. Üzerine az şeker ile pişmiş ayva dilimleri yerleştirin. 175 derecede ayarladığınız fırında yaklaşık 45 dakika pişirin. Kekin ılıması bekletildikten sonra pudra şekeri serpin.
Süresi : 01:34 İzlenme : 1641
Süresi : 01:00 İzlenme : 3549
Süresi : 00:52 İzlenme : 4721
Süresi : 01:00 İzlenme : 1854
Süresi : 00:48 İzlenme : 2806