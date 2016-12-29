Yılbaşı sofrası için pratik meze tarifleri

Pratik meze tarifleri

Yılbaşı sofrasının olmazsa olmazlarından mezeler...

4 renkli tapas

Tapas nedir, nasıl yapılır diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre. Yılbaşı sofrasında hem renkli hem de farklı bir tarif olarak tapas sunmayı deneyebilirisiniz...

4 renkli tapas

Tost makinasında patates cipsi nasıl yapılır?

Sunumunuza farklılık katacak bir başka tarif... Sadece 3 malzemeyle yapabileceğiniz harika bir tarif!

Patates tost tarifi!

Kolay muska böreği nasıl yapılır?

Bir diğer adı samosa böreği... Pratik ve çok leziz. Böreğin sosunuysa başka yemeklerde de kullanabilirsiniz...

Kolay muska böreği tarifi

Arpa şehriyeli, cipsli salata!

Nasıl anlatmalı bu tarifi... Ana öğün yerine geçebilecek, sofranın starı olmaya aday bir meze...

Arpa şehriyeli, cipsli salata nasıl yapılır?

Havuçlu - kabaklı meze tarifi

Klasiklerden biri... Fakat bir farkla! Çok daha hafif, çok daha pratik...

Havuçlu kabaklı meze tarifi

Mercimek salatası nasıl yapılır?

Mercimek salatasını ana yemeğin yanında servis edebilrisiniz. Renkli görüntüsü masaya enerji verecek...