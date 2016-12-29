Yılbaşı sofrası için pratik meze tarifleri

Tapas nedir, nasıl yapılır diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre. Yılbaşı sofrasında hem renkli hem de farklı bir tarif olarak tapas sunmayı deneyebilirisiniz...
Sunumunuza farklılık katacak bir başka tarif... Sadece 3 malzemeyle yapabileceğiniz harika bir tarif!
Bir diğer adı samosa böreği... Pratik ve çok leziz. Böreğin sosunuysa başka yemeklerde de kullanabilirsiniz...
Nasıl anlatmalı bu tarifi... Ana öğün yerine geçebilecek, sofranın starı olmaya aday bir meze...
Klasiklerden biri... Fakat bir farkla! Çok daha hafif, çok daha pratik...
Mercimek salatasını ana yemeğin yanında servis edebilrisiniz. Renkli görüntüsü masaya enerji verecek...