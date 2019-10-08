Balkabaklı muffin

Malzemeler (12 adet)
Yapılışı
Fırını 200 derecede ısıtın. 12 adet muffin kalıbını yağlayın. Bir kapta balkabağı püresini, sütü, balı, şekeri ve yumurtaları karıştırın. Büyük bir kapta unu, mısır irmiğini, kabartma tozunu, karbonatı, tuzu ve baharatları karıştırın. Tereyağını ve sıvı malzemeleri de birleştirerek çırpın. Hamuru muffin kaplarına kaşık yardımıyla doldurun. 20-25 dakika fırınlayın. Fırından çıkarıp 10 dakika kalıplarında serinletin. Ilıkken tereyağıyla servis edebilirsiniz.
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