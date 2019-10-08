Balkabaklı muffin

Bu muffin tarifi, muffin sevmeyenleri bile kendine aşık edecek!

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Balkabaklı muffin

Malzemeler (12 adet)

  • 1 su bardağı balkabağı püresi
  • 1 su bardağı az yağlı süt
  • 1/4 su bardağı
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 1/4 su bardağı şeker
  • 2 büyük boy yumurta
  • 1-1/4 su bardağı mısır irmiği
  • 3/4 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı kabartma tozu
  • 1/2 çay kaşığı karbonat
  • 3/4 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1/4 çay kaşığı muskat
  • 1/4 çay kaşığı öğütülmüş karanfil
  • 4 yemek kaşığı tereyağı

 

Yapılışı

Fırını 200 derecede ısıtın. 12 adet muffin kalıbını yağlayın. Bir kapta balkabağı püresini, sütü, balı, şekeri ve yumurtaları karıştırın. Büyük bir kapta unu, mısır irmiğini, kabartma tozunu, karbonatı, tuzu ve baharatları karıştırın. Tereyağını ve sıvı malzemeleri de birleştirerek çırpın. Hamuru muffin kaplarına kaşık yardımıyla doldurun. 20-25 dakika fırınlayın. Fırından çıkarıp 10 dakika kalıplarında serinletin. Ilıkken tereyağıyla servis edebilirsiniz.

 

 

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