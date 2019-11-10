Ballı tereyağlı patates bisküvileri

Çocuklarınız bu tarife bayılacak!

Malzemeler (10 adet)

Bisküviler için

3/4 su bardağı haşlanmış tatlı patates püresi ( 1 büyük patates)

1/3-1/2 su bardağı tam yağlı süt

1-1/2 su bardağı un

2 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

6 yemek kaşığı tereyağı, küçük küpler halinde kesilmiş

Ballı tereyağı için

Yarım su bardağı yumuşak tereyağı

2 yemek kaşığı bal

1/4 çay kaşığı tarçın

Yapılışı

Bisküviler için

Fırını 220 dereceye getirip ısıtın. Küçük bir kapta, tatlı patates püresini ve 1/3 su bardağı sütü çırpın. Unu, şekeri, kabartma tozunu ve tuzu blenderde birkaç saniye karıştırın ve küp şeklindeki tereyağlarını da ekleyip biraz daha karıştırın. Un karışımını bir kaba alın, patates karışımıyla birleştirerek yoğurun. Kalan 3 yemek kaşığı sütü karışım nemli olana kadar yavaş yavaş ekleyin. Çalıştığınız yüzeye bir tutam un serpin. Hamuru yüzeye aktarıp 2 – 3 kere hafifçe yoğurun. Hamuru yaklaşık iki parmak kalınlığında daire şeklinde açın. Bir su bardağı yardımıyla hamuru yuvarlak parçalar halinde kesin. Artan kısımları da birleştirip yuvarlak haline getirin. Hamur bisküvileri fırın kağıdına yerleştirerek 12-14 dakika boyunca pişirin. Ballı tereyağı ile beraber sıcakken servis edin.

Ballı tereyağı için

Küçük bir kapta balı, tereyağını ve tarçını çırpın.