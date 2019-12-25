Yabanmersinli cevizli havuç salatası
Bu tarifi mutlaka denemelisiniz! İşte yabanmersinli cevizli havuç salatası tarifi.
Malzemeler (4-6 Kişilik)
- 1/2 su bardağı kabaca doğranmış ceviz
- 500 gr rendelenmiş havuç
- 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 3 yemek kaşığı taze sıkılmış portakal suyu
- 2 yemek kaşığı bal
- 1/2 su bardağı yaban mersini kurusu
- 3 sap ince ince doğranmış yeşil soğan
- 1/4 çay kaşığı tuz
- 1/4 çay kaşığı karabiber
Yapılışı
Fırını 120 dereceye getirip ısıtın. Fırın kağıdına koyduğunuz cevizleri 7-10 dakika kadar pişirin. Soğuması için kenara koyun. Büyük bir kapta tüm malzemeleri karıştırın. Aromaların harmanlanması için en az 15 dakika üstünü kapatıp buzdolabında serinletin. Cevizleri serpiştirip servis edin.