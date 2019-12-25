Yabanmersinli cevizli havuç salatası

Bu tarifi mutlaka denemelisiniz! İşte yabanmersinli cevizli havuç salatası tarifi.

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Yabanmersinli cevizli havuç salatası

Malzemeler (4-6 Kişilik)

  • 1/2 su bardağı kabaca doğranmış ceviz
  • 500 gr rendelenmiş havuç
  • 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 3 yemek kaşığı taze sıkılmış portakal suyu
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 1/2 su bardağı yaban mersini kurusu
  • 3 sap ince ince doğranmış yeşil soğan
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 1/4 çay kaşığı karabiber

 

Yapılışı

Fırını 120 dereceye getirip ısıtın. Fırın kağıdına koyduğunuz cevizleri  7-10 dakika kadar pişirin. Soğuması için kenara koyun. Büyük bir kapta tüm malzemeleri karıştırın. Aromaların harmanlanması için en az 15 dakika üstünü kapatıp buzdolabında serinletin. Cevizleri serpiştirip servis edin.

 

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