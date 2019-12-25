Yabanmersinli cevizli havuç salatası

Bu tarifi mutlaka denemelisiniz! İşte yabanmersinli cevizli havuç salatası tarifi.

Malzemeler (4-6 Kişilik)

1/2 su bardağı kabaca doğranmış ceviz

500 gr rendelenmiş havuç

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

2 yemek kaşığı limon suyu

3 yemek kaşığı taze sıkılmış portakal suyu

2 yemek kaşığı bal

1/2 su bardağı yaban mersini kurusu

3 sap ince ince doğranmış yeşil soğan

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Fırını 120 dereceye getirip ısıtın. Fırın kağıdına koyduğunuz cevizleri 7-10 dakika kadar pişirin. Soğuması için kenara koyun. Büyük bir kapta tüm malzemeleri karıştırın. Aromaların harmanlanması için en az 15 dakika üstünü kapatıp buzdolabında serinletin. Cevizleri serpiştirip servis edin.