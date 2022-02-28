Cevizin faydaları nelerdir?

Geçmişi çok önceye dayanan ve Akdeniz topraklarının incisi olabilecek ceviz, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlıklı bir yaşamın büyük destekçilerinden. Kültürümüzde tatlılarda sıklıkla tercih edilse de aslında salatalarda, kahvaltıda ve atıştırmalık olarak tüketimini arttırmak size lezzetli bir sağlığın önünü açabilir. İşte cevizin sağlığa faydaları...

Damar tıkanıklığını önler

Ceviz, diğer yaygın kuruyemişlerden daha yüksek antioksidan aktiviteye sahiptir. Bu özellik E vitamini, melatonin ve cevizin kağıtsı kabuğunda özellikle yüksek olan polifenol adı verilen bitki bileşiklerinden gelir. Vücuda verilen her türlü zararın kaynağı sayıbailen okside radikaller, kanser gibi birçok hastalığın temelinde yatan bir sebeptir. Ceviz, damarlarda tıkanıklık yapan “kötü” LDL kolesterolün neden olduğu hasar da dahil olmak üzere vücudunuzdaki oksidatif hasarla savaşmaya yardımcı olabilecek mükemmel bir antioksidan kaynağıdır.

Kalp hastalıklarına karşı korur

Ceviz, omega-3 yağında diğer kuruyemişlerden önemli ölçüde daha yüksektir ve 28 gram porsiyon başına 2.5 gram Omega-3 içerir. Ceviz de dahil olmak üzere bitkilerden elde edilen Omega-3 yağına alfa-linolenik asit (ALA) denir. Bu esansiyel yağ, vücut tarafından üretilemediğinden mutlaka besinlerle almanız gerekir. Bu yağ, kalp hastalığı riskini azaltmada oldukça etkilidir.

Anti-İnflamatuar etkili

İnflamasyon, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, Alzheimer ve kanser dahil olmak üzere birçok hastalığın temelinde yer alır ve oksidatif stresten kaynaklanabilir. Cevizdeki polifenoller, bu oksidatif stres ve iltihaplanma ile savaşmaya yardımcı olabilir. Bağırsaklarınızdaki faydalı bakteriler, bu maddeleri vücudu inflamasyona karşı koruduğu tespit edilen ürolitin adı verilen bileşiklere dönüştürür. Cevizdeki ALA omega-3 yağı, magnezyum ve amino asit arginin de inflamasyonu azaltabilir.

Bağırsak hareketlerine yardımcı

Bağırsaklar, sağlıklı bakterilerden oluşan bir mikrobiyotayla en işlevsel hallerine gelirler ve ceviz içerdiği besin değerleriyle bu mikrobiyotayı destekler. Sağlıklı işleyen bağırsaklar ruh halinizden bağışıklık sisteminize kadar birçok şeyi etkiler. Ceviz yemek sadece sizi beslemekle kalmaz, aynı zamanda bağırsaklarınızda yaşayan faydalı bakterileri de besler. Bu, bağırsağınızın sağlığını destekler ve hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kanser riskini azaltır

Çalışmalar, ceviz tüketmenin meme, prostat ve kolorektal kanserler dahil olmak üzere belirli kanser riskinizi azaltabileceğini düşündürmektedir. Ceviz, polifenol ellagitanninler açısından zengindir ve bu maddeler bağırsak bakterileri tarafından kolorektal kanserden korunmanızı sağlayacak şekillerde dönüştürülebilir. Benzer şekilde bu maddenin hormonlarınız üzerindeki etkisi de meme ve prostat kanserler risklerini azaltmayı sağlayabilir.

Kilo kontrolü sağlar

Ceviz yüksek kalorili bir besindir, ancak araştırmalar emilen enerjinin beklenenden %21 daha düşük olduğunu göstermektedir. Bununla beraber ceviz tüketmek iştah kontrolünü sağlayarak kilonuzu kontrol etmenize yardımcı bile olabilir.

Şeker hastalığına yardımcı olabilir

Kilo ve iştah kontrolü sağlamasıyla ceviz, tip 2 diyabet hastalığının kontrolünde ve hatta önlenmesinde yardımcı olabilir.

Tansiyonu düşürebilir

Yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç için önemli bir risk faktörüdür. Bununla birlikte bazı araştırmalar, ceviz tüketiminin, hipertansiyon hastalarında kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Beyni besler

Ceviz kabuğunun küçücük bir beyne benzemesi sadece bir tesadüf olabilir, ancak araştırmalar bu cevizin gerçekten de ceviz için iyi olabileceğini gösteriyor. Ceviz, beyninizin iltihaplanmaya karşı korunmasına yardımcı olabilecek ve yaşlandıkça iyi beyin fonksiyonlarını destekleyebilecek besinler içermesiyle Alzheimer hastalığından koruyabilir.

Kolesterolü düzenler

Düzenli olarak ceviz tüketmek kolesterol seviyelerini normal seviyelere düşürerek, kalp hastalığı riskini azaltır.

Cevizde hangi vitaminler bulunur? Ceviz ne işe yarar?

Folat veya B9 vitamini olarak da bilinen folik asit, birçok önemli biyolojik fonksiyona sahiptir. Hamilelik sırasında folik asit eksikliği doğum kusurlarına neden olabilir. Folat içeriğinden zengin olan ceviz tüketimi, bu hastalıkların önüne geçmeyi sağlayabilir.

Vücudunuzun yaklaşık %1'i, esas olarak kemiklerde bulunan bir mineral olan fosfordan oluşur. Ceviz içerdiği fosforla kemik sağlığı üzerine etkilidir.

B6 vitamini sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve sinir sağlığını destekleyebilir. Bu vitamin eksikliği anemiye sebep olabilir.

Diğer kuruyemişlerle karşılaştırıldığında ceviz, gama-tokoferol adı verilen özel bir E vitamini formunu yüksek düzeyde içerir. Bu, antioksidan özelliklerden yüksek seviyede yararlanmamızı sağlar.

Sperm sağlığına faydalı olan ceviz, erkek üreme sağlığını destekleyerek kısırlığın önüne geçebilir.

Melatonin üretimini teşvik ederek uyku düzeninize yardımcı olur.

E vitamini serbest radikallerin verdiği hasarı önleyerek cilt görünümünü iyileştirir, kırışıklıkları ve kuruluğu azaltır, göz altı torbalarının görünümünü iyileştirir.

İçerdiği vitamin ve minerallerle saç sağlığını destekler ve kepeği önler.

Referanslar:

Marsha McCulloch. “13 Proven Health Benefits of Walnuts”. Şuradan alındı: https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-walnuts (09.06.2018).

Meenakshi Nagdeve. “17 Proven Benefits Of Walnuts”. Şuradan alındı: https://www.organicfacts.net/health-benefits/seed-and-nut/health-benefits-of-walnuts.html (26.10.2020).