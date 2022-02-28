Cevizin faydaları nelerdir?

Lezzetiyle tatlıların vazgeçilmezi olsa da aslında ceviz, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlık için de eşsiz bir kaynak...

Cevizin faydaları nelerdir?
Sağlık
28 Şubat 2022 Pazartesi

Geçmişi çok önceye dayanan ve Akdeniz topraklarının incisi olabilecek ceviz, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlıklı bir yaşamın büyük destekçilerinden. Kültürümüzde tatlılarda sıklıkla tercih edilse de aslında salatalarda, kahvaltıda ve atıştırmalık olarak tüketimini arttırmak size lezzetli bir sağlığın önünü açabilir. İşte cevizin sağlığa faydaları...


Damar tıkanıklığını önler

Ceviz, diğer yaygın kuruyemişlerden daha yüksek antioksidan aktiviteye sahiptir. Bu özellik E vitamini, melatonin ve cevizin kağıtsı kabuğunda özellikle yüksek olan polifenol adı verilen bitki bileşiklerinden gelir. Vücuda verilen her türlü zararın kaynağı sayıbailen okside radikaller, kanser gibi birçok hastalığın temelinde yatan bir sebeptir. Ceviz, damarlarda tıkanıklık yapan “kötü” LDL kolesterolün neden olduğu hasar da dahil olmak üzere vücudunuzdaki oksidatif hasarla savaşmaya yardımcı olabilecek mükemmel bir antioksidan kaynağıdır.


Kalp hastalıklarına karşı korur

Ceviz, omega-3 yağında diğer kuruyemişlerden önemli ölçüde daha yüksektir ve 28 gram porsiyon başına 2.5 gram Omega-3 içerir. Ceviz de dahil olmak üzere bitkilerden elde edilen Omega-3 yağına alfa-linolenik asit (ALA) denir. Bu esansiyel yağ, vücut tarafından üretilemediğinden mutlaka besinlerle almanız gerekir. Bu yağ, kalp hastalığı riskini azaltmada oldukça etkilidir.


Anti-İnflamatuar etkili

İnflamasyon, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, Alzheimer ve kanser dahil olmak üzere birçok hastalığın temelinde yer alır ve oksidatif stresten kaynaklanabilir. Cevizdeki polifenoller, bu oksidatif stres ve iltihaplanma ile savaşmaya yardımcı olabilir. Bağırsaklarınızdaki faydalı bakteriler, bu maddeleri vücudu inflamasyona karşı koruduğu tespit edilen ürolitin adı verilen bileşiklere dönüştürür. Cevizdeki ALA omega-3 yağı, magnezyum ve amino asit arginin de inflamasyonu azaltabilir.


Bağırsak hareketlerine yardımcı

Bağırsaklar, sağlıklı bakterilerden oluşan bir mikrobiyotayla en işlevsel hallerine gelirler ve ceviz içerdiği besin değerleriyle bu mikrobiyotayı destekler. Sağlıklı işleyen bağırsaklar ruh halinizden bağışıklık sisteminize kadar birçok şeyi etkiler. Ceviz yemek sadece sizi beslemekle kalmaz, aynı zamanda bağırsaklarınızda yaşayan faydalı bakterileri de besler. Bu, bağırsağınızın sağlığını destekler ve hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir.


Kanser riskini azaltır

Çalışmalar, ceviz tüketmenin meme, prostat ve kolorektal kanserler dahil olmak üzere belirli kanser riskinizi azaltabileceğini düşündürmektedir. Ceviz, polifenol ellagitanninler açısından zengindir ve bu maddeler bağırsak bakterileri tarafından kolorektal kanserden korunmanızı sağlayacak şekillerde dönüştürülebilir. Benzer şekilde bu maddenin hormonlarınız üzerindeki etkisi de meme ve prostat kanserler risklerini azaltmayı sağlayabilir.


Kilo kontrolü sağlar

Ceviz yüksek kalorili bir besindir, ancak araştırmalar emilen enerjinin beklenenden %21 daha düşük olduğunu göstermektedir. Bununla beraber ceviz tüketmek iştah kontrolünü sağlayarak kilonuzu kontrol etmenize yardımcı bile olabilir.


Şeker hastalığına yardımcı olabilir

Kilo ve iştah kontrolü sağlamasıyla ceviz, tip 2 diyabet hastalığının kontrolünde ve hatta önlenmesinde yardımcı olabilir.


Tansiyonu düşürebilir

Yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç için önemli bir risk faktörüdür. Bununla birlikte bazı araştırmalar, ceviz tüketiminin, hipertansiyon hastalarında kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.


Beyni besler

Ceviz kabuğunun küçücük bir beyne benzemesi sadece bir tesadüf olabilir, ancak araştırmalar bu cevizin gerçekten de ceviz için iyi olabileceğini gösteriyor. Ceviz, beyninizin iltihaplanmaya karşı korunmasına yardımcı olabilecek ve yaşlandıkça iyi beyin fonksiyonlarını destekleyebilecek besinler içermesiyle Alzheimer hastalığından koruyabilir.


Kolesterolü düzenler

Düzenli olarak ceviz tüketmek kolesterol seviyelerini normal seviyelere düşürerek, kalp hastalığı riskini azaltır.


Kolesterole dair bunları biliyor musunuz?
Kolesterole dair bunları biliyor musunuz?

Cevizde hangi vitaminler bulunur? Ceviz ne işe yarar?

  • Folat veya B9 vitamini olarak da bilinen folik asit, birçok önemli biyolojik fonksiyona sahiptir. Hamilelik sırasında folik asit eksikliği doğum kusurlarına neden olabilir. Folat içeriğinden zengin olan ceviz tüketimi, bu hastalıkların önüne geçmeyi sağlayabilir.

  • Vücudunuzun yaklaşık %1'i, esas olarak kemiklerde bulunan bir mineral olan fosfordan oluşur. Ceviz içerdiği fosforla kemik sağlığı üzerine etkilidir.

  • B6 vitamini sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve sinir sağlığını destekleyebilir. Bu vitamin eksikliği anemiye sebep olabilir.

  • Diğer kuruyemişlerle karşılaştırıldığında ceviz, gama-tokoferol adı verilen özel bir E vitamini formunu yüksek düzeyde içerir. Bu, antioksidan özelliklerden yüksek seviyede yararlanmamızı sağlar.

  • Sperm sağlığına faydalı olan ceviz, erkek üreme sağlığını destekleyerek kısırlığın önüne geçebilir.

  • Melatonin üretimini teşvik ederek uyku düzeninize yardımcı olur.

  • E vitamini serbest radikallerin verdiği hasarı önleyerek cilt görünümünü iyileştirir, kırışıklıkları ve kuruluğu azaltır, göz altı torbalarının görünümünü iyileştirir.

  • İçerdiği vitamin ve minerallerle saç sağlığını destekler ve kepeği önler.

Referanslar:

Marsha McCulloch. “13 Proven Health Benefits of Walnuts”. Şuradan alındı: https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-walnuts (09.06.2018).

Meenakshi Nagdeve. “17 Proven Benefits Of Walnuts”. Şuradan alındı: https://www.organicfacts.net/health-benefits/seed-and-nut/health-benefits-of-walnuts.html (26.10.2020).


Folik asit hakkında her şey
Folik asit hakkında her şey

Ceviz tüketmek için 10 sebep

Yüksek besinli bir gıda maddesi olan cevizin akademik araştırmalara dayanan 10 faydası...

10
Ceviz, Omega 3 açısından en zengin ağaç yemişidir. Yüksek Omega 3 alımının, kalp-damar hastalıkları riskini azalttığı belirlenmiştir. (PAN 2012)
Akdeniz tipi beslenmenin önemli bir parçası olan ceviz, kalp hastalıkları riskinin %30, inme riskinin ise %49 azaltıldığı Predimed çalışmasında da kilit bir gıda olarak öne çıkmıştır (Estruch, 2014).
Batının tipik beslenme şekline eklenen cevizin, sperm canlılığı, hareketliliği ve morfolojisinde iyileşme sağladığı belirlenmiştir. (Robbins, 2012)
Ceviz, yaygın olarak tüketilen yemişler ve yerfıstıkları arasında en yüksek oranda polifenol içeriğine sahiptir. Polifenollerin büyük çoğunluğu antioksidandır ve kalp hastalıkları ve kanserden korunmada güçlü bir rol oynadığı bilinmektedir. (Vinson, 2012)
Günde 56 gram ceviz tüketmenin, organ yağlanması görülen aşırı kilolu bireylerde endotelyal işlevi geliştirdiği görülmüştür. beslenme düzenine eklenen ceviz, bireylerin kilo almasına neden olmamıştır. (Katz, 2012)
Günde 42 gram ceviz tüketmenin, kalp-damar hastalıklarının iki risk faktörü olan non-hdl kolesterolü ve apolipoprotein-b'yi anlamlı düzeyde azalttığı tespit edilmiştir. (Wu, 2013)
Yüksek miktarda ceviz tüketimi, kadınlarda tip 2 diyabet riskinde anlamlı bir azalmayla ilişkilendirilmiştir. (Pan 2013)
Ceviz dahil olmak üzere daha yüksek miktarda yemiş tüketiminin, ileri yaşlarda alzheimer gibi hastalıkları önlemede etkili olduğu; genel bilişsel kabiliyette iyileşme sağlayabildiği ve halk sağılığı açısından kolaylıkla kullanılabilecek bir ürün olduğu ifade edilmiştir. (O'brien, 2014)
Cevizin, kalp-damar hastalıklarında iki önemli risk faktörü olan düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolünü (yaklaşık %9-16) ve kan basıncını (diyastolik kan basıncını yaklaşık 2-3 mm hg) azalttığı ortaya koyulmuştur. (Kris-etherton, 2014)
Ceviz, sağlıklı bir beslenme düzeninde kanseri önleyici bir seçenek olarak yer almalıdır. (Hardman, 2014)

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.