Islak kek tarifi

Lezzetin sırrı küçük detaylarda gizlidir. Islak kek tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

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Bir dilim ıslak keke kim hayır diyebilir?

Islak kek için malzemeler:

  • 4  yumurta
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 5 yemek kaşığı kakao
  • 2 fincan ufalanmış ceviz içi

 

Islak kekin yapılışı:

Öncelikle fırınınızı 180 derecede ısıtmaya başlayın. Yumurta ile şekeri mikserle önce düşük sonra yüksek devirde köpürene kadar çırpın. Ardından sütü, sıvı yağı ve kakoyu ekleyin. Mikserle önce düşük sonra yüksek devirde 5 dakika çırpın. Oluşan karışımdan 1 su bardağı ayrın. Elde ettiğiniz karışıma kabartma tozu, vanilya ve ceviz içini ilave edin. 25 dakika sonra ıslak kekinizin pişip pişmediğini anlamak için bir kürdan batırın. Eğer çıkardığınızda kürdan ıslak değilse pişmiş demektir. Birazdan dökeceğiniz sosu içine iyice çekebilmesi için fırından çıkardığınız kekin üzerinde kürdanla on-on iki tane delik açın. Bu esnada ayırdığınız bir bardak karışımı bir kaseye alın ve ılık süt ilave ederek karıştırın. Bu esnada kekiniz biraz soğuyacaktır. Kekinizin hamur olmaması için bu işlem ve bekleme gereklidir. Sosu bir yemek kaşığı ile kekinizin üzerinde dökün ve soğuduktdan sonra servis yapın. En iyi sonuç için iki saat beklemenizde fayda var. Dilerseniz servis yaparken üzerini hindistan cevizi ve ufalanmış ceviz ile süslyebilirsiniz.

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