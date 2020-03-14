Fırında sebzeli & tavuklu pirinç

İpek Bozkurt'tan fırında sebzeli & tavuklu pirinç tarifi...

Malzemeler (6-8 kişilik)

1 su bardağı yasemin pirinç

1 su bardağı karnabahar çiçeği

1 su bardağı brokoli çiçeği

1 adet kırmızı dolmalık biber

1 adet soğan

4-5 adet yeşil fasulye

1 adet havuç

3 çorba kaşığı susam yağı

1 çorba kasesi didiklenmis haslanmış tavuk eti

2 adet yumurta

Susam

Tuz

Karabiber

Yapılışı

Tuzlu bol suda pirinç haşlanır, süzülür, soğuması beklenir. Bu sırada tavanın içinde susam yağı ısıtılır ve doğranmış sebzeler diri kalacak şekilde hafif pişirilir, tuzu, biberi ekilir, soğumaya bırakılır. Geniş bir çanağın içinde pirinç, didiklenmiş tavuk eti ve sebzeler karıştırılır, üzerlerine yumurta eklenip bir harç gibi karıştırılır. 16 cm çapındaki açılabilir kelepçeli kek kalıbı yağlanır ve içi susam ile kaplanır (Eğer açılabilir kalıp değil ise tercihen teflon olanla aynı işlemi gerçekleştirin). Kalıbın içine pirinçli harç konup, hafif bastırarak düzlenir ve üzerine bol susam serpilir. Önceden ısıtılmış 200-210 °C fırında üstü kızarana kadar en az 40 dk pişirilir. Soğumaya bırakılır, ardından servis tabağına çevrilir ve dilimlenerek ikram edilir.