Fırında sebzeli & tavuklu pirinç

İpek Bozkurt'tan fırında sebzeli & tavuklu pirinç tarifi...

+ Sonra Oku
Fırında sebzeli & tavuklu pirinç

Malzemeler (6-8 kişilik)

  • 1 su bardağı yasemin pirinç
  • 1 su bardağı karnabahar çiçeği
  • 1 su bardağı brokoli çiçeği
  • 1 adet kırmızı dolmalık biber
  • 1 adet soğan
  • 4-5 adet yeşil fasulye
  • 1 adet havuç
  • 3 çorba kaşığı susam yağı
  • 1 çorba kasesi didiklenmis haslanmış tavuk eti
  • 2 adet yumurta
  • Susam
  • Tuz
  • Karabiber

 

 

Yapılışı

Tuzlu bol suda pirinç haşlanır, süzülür, soğuması beklenir. Bu sırada tavanın içinde susam yağı ısıtılır ve doğranmış sebzeler diri kalacak şekilde hafif pişirilir, tuzu, biberi ekilir, soğumaya bırakılır. Geniş bir çanağın içinde pirinç, didiklenmiş tavuk eti ve sebzeler karıştırılır, üzerlerine yumurta eklenip bir harç gibi karıştırılır. 16 cm çapındaki açılabilir kelepçeli kek kalıbı yağlanır ve içi susam ile kaplanır (Eğer açılabilir kalıp değil ise tercihen teflon olanla aynı işlemi gerçekleştirin). Kalıbın içine pirinçli harç konup, hafif bastırarak düzlenir ve üzerine bol susam serpilir. Önceden ısıtılmış 200-210 °C fırında üstü kızarana kadar en az 40 dk pişirilir. Soğumaya bırakılır, ardından servis tabağına çevrilir ve dilimlenerek ikram edilir.

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    10 Aralık 2017 Pazar 07:59

    Yemek yapmayi sevmem ama yemeyi severim

    Cevapla

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Vişneli muffin brownie
Vişneli muffin brownie
Lavaş ekmekten pizza nasıl yapılır?
Lavaş ekmekten pizza nasıl yapılır?
Izgara somon kinoa risotto
Izgara somon kinoa risotto
Balkabaklı puding
Balkabaklı puding
Mor havuçlu humus
Mor havuçlu humus
Peynirli mayalı rulo çörekler
Peynirli mayalı rulo çörekler
Fırında tarhunlu tavuk
Fırında tarhunlu tavuk
Domatesli mezgit balığı
Domatesli mezgit balığı

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bu yiyecekleri ısıtmayın!
    Bu yiyecekleri ısıtmayın!

    Süresi : İzlenme : 2681

  • Ekmek arası mini köfteler
    Ekmek arası mini köfteler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 1641

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X