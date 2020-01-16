Orman meyveli ve mandalina kremalı pasta

İpek Bozkurt'tan nefis orman meyveli ve mandalina kremalı pasta tarifi...

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Orman meyveli ve mandalina kremalı pasta

Malzemeler (8 kişilik)

Çikolatalı kek için:

  • 6 adet yumurta
  • 200 gr bitter çikolata
  • 1/2 su bardağı un (70 gr)
  • 6 çorba kaşığı patates nişastası (50gr)
  • 1 çorba kaşığı kakao (10 gr)
  • 1 su bardağı şeker (200 gr)
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1/2 su bardağı+1 çorba kaşığı tereyağı (130 gr)

 

Mandalinalı krema için:

  • 1 mandalinanın kabuğu rende
  • 1 mandalinanın suyu
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 4 çorba kaşığı pudra şekeri
  • 1 paket labne peyniri

 

Üzeri için:

  • Yaban mersini
  • Frambuaz
  • Pudra şekeri

 

 

Yapılışı

Çikolatalı kek: Fırın 180°C‘ye önceden ısıtmaya ayarlanır. Oda sıcaklığındaki yumurtalar, toz şeker ile beyazlayana kadar çırpılır. Bu sırada benmari usulü veya mikrodalga fırında çikolata ve tereyağı birlikte eritilir. Ilındıktan sonra çırpılmış yumurtalara bir spatul yardımıyla alttan üste doğru nazik hareketlerle karıştırılır. Bütün tozlar yani patates nişastası, un, kabartma tozu ve kakao karıştırılıp elekten geçirilir. Kek harcının sıvı kısmına tozlar 2-3 aşamada gene bir spatul kullanarak yedirilir. Yağlanmış, unlanmış 28 cm çapındaki kek kalıbına dökülen hamur, 35-40 dakika kadar fırında pişirilir. Ardından soğutulur, kalıptan çıkarılır ve servis tabağına alınır.

 

Kreması için: Elekten geçirilen pudra şekeri yumuşamış tereyağı ile köpürene kadar çırpılır. İçine mandalina kabuğu, mandalina suyu ve krem peynir eklenerek pürüzsüz bir krema haline getirilir.

 

Pastanın montajı: Çikolatalı kekin üzerine krema sürülür, meyveler dizilir ve 1 saate yakın buzdolabında dinlenmeye bırakılır. Ardından üzerine pudra şekeri serperek, servis edilir.

 

 

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Yorumlar
2
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    10 Mart 2015 Salı 15:10

    çok güzel bir pasta tarifi birgün yaparsam mutlu olrum..teşekkürler ipek hanım...

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  • Misafir
     
    10 Mart 2015 Salı 15:10

    çok güzel bir pasta tarifi birgün yaparsam mutlu olrum..teşekkürler ipek hanım...

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