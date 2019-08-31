Mısır gevrekli kurabiye

İpek Bozkurt'tan mısır gevrekli kurabiye tarifi...

Malzemeler (30-35 adet)

2 su bardağı un

2 çorba kaşığı patates nişastası

2/3 su bardağı toz şeker

2 yumurta

100 g tereyağı

1 tutam tuz

1 limonun kabuğu

1 çay kaşığı vanilya tozu

1,5 çay kaşığı kabartma tozu

Cornflakes (yeteri kadar)

Yapılışı

Tereyağı eritilir ve ılınmaya bırakılır. Toz şeker, yumurtalar ve tuz iyice çırpılır ve bu aşamada limon kabuğu rendesi ve vanilya eklenir. Ardından da erimiş tereyağı ve karışım iyice soğuyana ve yoğunlaşana kadar çırpılır. Un, kabartma tozu ve nişasta ile birlikte elendikten sonra bir spatul yardımı ile çırpılmış yumurtalı karışıma dikkatlice eklenir. Bir kabın içine bol cornflakes dökülür. Bir kaşık yardımıyla hamurdan bir parça alınıp mısır gevreğinin içine atılıp üzerine iyice yapıştırdıktan sonra köfte yapar gibi avuç içinde yuvarlanıp kurabiye topları hazırlanır. İçinde yağlı kağıt olan tepsiye aralarında biraz mesafe bırakılarak dizilen kurabiyeler (çünkü pişme sırasında yayılacaklar), önceden ısıtılmış 180°C fırında 15-20 dk kadar pişirilir. Soğumaya bırakılır ve sonradan üzerine pudra şekeri ekilerek servis edilir.