Katmer pizza

Malzemeler (2 kişilik)
Yapılışı
Patates biraz diri kalacak şekilde haşlanır, soyulur ve yarım daire şeklinde doğranır. Kurutulmuş yağda domatesler boylarını biraz küçültecek gibi kesilir.
İlk katmer fırın kağıdı bulunan tepsiye yayılır, üzerine patates dilimleri, sele zeytini, kuru domatesler, kekik ve dil peyniri didiklenerek konur.
Diğer katmerle bir tost yapar gibi üstü kapanır, tekrar dil peyniri ve bir lokma zeytinyağı gezdirilir.
Önceden 210-220°C‘ye ısıtılmış fırında peynir eriyene kadar pişirilir.