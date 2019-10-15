Balkabağı çorbası nasıl yapılır?

Balkabağı çorbası tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz! İşte lezzetli bir balkabağı çorbası tarifi...

+ Sonra Oku
Balkabağı çorbası

Balkabağı çorbası için hangi malzemeler gerekli?

  • 1 kg balkabağı
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tane soğan
  • 1 tatlı kaşığı zerdeçal
  • 2 yemek kaşığı doğranmış zencefil
  • Tuz, kırmızı pul biber,
  • 1 litre sıcak su
  • Krema

 

Balkabağı çorbası nasıl yapılır?

Soğanı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Balkabağının kabuğunu soyup iri küp şeklinde doğrayın ve soğanlara ekleyin. Zerdeçal, tuz, zencefil, pul biberi ekleyip 2-3 dakika soteleyin. Sıcak suyu ekleyip balkabakları yumuşayıncaya kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp karışımı püre haline getirin. Tekrar ocağa alın ve kaynatın. Gerekirse sıcak su ilavesi yapın. Çorbayı kâselere paylaştırıp üzerlerini kremayla süsleyerek servis yapın.

 

Alternatif balkabağı çorbası tarifleri:

 

BAHARATLI PIRASALI BALKABAĞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

 

KREMALI BALKABAĞI ÇORBASI

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Fırında fesleğenli kabak yemeği 
Fırında fesleğenli kabak yemeği 
Tam zamanı: Biber turşusu
Tam zamanı: Biber turşusu
Biberli minik krakerler
Biberli minik krakerler
Karışık sebzeli makarna
Karışık sebzeli makarna
Sütlü aşure tarifi
Sütlü aşure tarifi
Nar reçeli
Nar reçeli
Zeytin salatası
Zeytin salatası
Avokadolu humus
Avokadolu humus

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Yumurta sarısını böyle ayırın!
    Yumurta sarısını böyle ayırın!

    Süresi : 01:46 İzlenme : 1084

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X