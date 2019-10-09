Sütlü aşure nasıl yapılır?

Selin Kutucular'dan sütlü aşure tarifi...

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Sütlü aşure tarifi

Malzemeler

  • 250 gr aşurelik buğday
  • 100 gr pirinç
  • 30 su bardağı su
  • 3 su bardağı süt
  • 750 gr tozşeker
  • 50 gr kuru fasulye
  • 50 gr kuru bakla
  • 50 gr nohut
  • 100 gr iç ceviz
  • 100 gr kuru kayısı
  • 150 gr sultani üzüm
  • 100 gr incir
  • 25 gr dolmalık fıstık
  • 25 gr kuş üzümü
  • 100 gr iç badem
  • 1 kahve fincanı gülsuyu (arzuya bağlı)

 

Hazırlanışı

Buğday ve pirinci üzerine çıkacak kadar suda bir gece bekletin. Ertesi gün suyu süzün. 30 su bardağı su ilavesiyle az ateşte 6-7 saat pişirin. Yumuşamış buğday ve pirinci suyuyla beraber bir tahta kaşıkla ezerek süzgeçten geçirin. Özlü buğday suyuna şekeri ve sütü ilave ederek orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırarak pişirin. Gerekirse su ilave edin. Bir iki taşım kaynattıktan sonra bir gece evvelden suya yatırılmış ve sonra da haşlanmış kuru fasulye, bakla ve kabukları ayıklanmış nohut ekleyin. Ayrıca ayıklanmış ve yıkanmış sultani üzümü, kuş üzümünü, küçük kesilmiş kuru kayısı ve inciri, dolmalık fıstığı, iç bademi, doğranmış cevizi ve dilerseniz gül suyunu ilave edin. Bir taşım daha kaynatın ve kaselere dökerek paylaştırın. Soğuyunca üzerini badem, ceviz, üzüm ve narla süsleyin.

 

Not: Aşurenin daha beyaz olması için şeker ve sütten sonra içine hiçbir malzeme atmayın.

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