İftar menüsünde 4. gün

Ramazan ayının en güzel yanı kalabalık ve lezzetli iftar sofralarıdır. İşte size o sofralarınız için tarif önerilerimiz.

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İftar menüsünde 4. gün

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Tavuklu şehriye çorbası

İç ısıtan hem lezzetli hem sağlıklı şahane bir tarif...

 

 

Çiriş otlu peynirli tava böreği

Yabani pırasa olarak da bilinen çiriş otu pırasaya göre daha küçük yapraklı bir sebze… Pazarlarda bugünlerde bol miktarda bulunan ilkbahar sebzelerinden biri olan çiriş otu böreklere iç harç olarak çok yakışıyor.

 

 

Patatesli brokoli köftesi tarifi

Dışı çıtır çıtır, pişerken içinde eriyen peynirle yumuşacık olan bu  köfteler brokoli sevmeyenlerin bile beğenecekleri lezzette…

 

 

Çilekli labneli kremalı puding tarifi

Kremamsı lezzetiyle iftar sofralarına çok yakışacak çilekli pudingi bir gece önceden hazırlarsanız ertesi güne lezzeti kat kat artacaktır.

 

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