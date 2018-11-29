Parmak uzunluğuna göre kişilik analizi

Bunu denemek çok kolay. Sadece yüzük ve işaret parmağınızı karşılaştırın ve etrafınızdaki insanların kişiliğini analiz edin.

A- İşaret parmağınız, yüzük parmağınızdan kısaysa;

Bu tür insanlar çoğunlukla çekici, etkileyici ve konuşkan bir yapıya sahiptirler. Kararlı, cesaretli ve beklenmedik sorunlarla başa çıkma konusunda diğer insanlara göre daha iyisiniz. İnsanlara karşı çok cana yakınsınız ve etrafınızdakiler bu içtenliğinizi hissedebiliyorlar. Kişiliğiniz gereği mühendislik ve bilim insanı olmaya daha çok yatkınsınız. Aynı zamanda bulmaca çözme konusunda sizden iyisi yok!

TIRNAK ŞEKLİN SENİN HAKKINDA NE SÖYLÜYOR? Tırnak şeklini söyle sana kim ol... YEDİĞİNİZ YEMEKLER KİŞİLİĞİNİZİ GÖSTERİYOR! Kişiliğiniz ve yeme alışkanlıkla...

B- İşaret parmağınız, yüzük parmağınızdan uzunsa;

İşaret parmağı, yüzük parmağından büyük insanlar genellikle kendilerine güvenen insanlardır. Arkadaş ortamlarında eğlenmeyi bilen ve gereksiz konular için zamanlarını boşa harmacaktan kaçınan bir yapıya sahipsiniz. Yeni bir iş girişimi konusunda ya da kişisel ilişkilerinizde, genellikle ilk adımı atmamayı tercih edersiniz. İncelikli düşünen bir yapıya sahip olup, pek çok konuda oldukça dikkatlisiniz.

C- İşaret parmağınız ve yüzük parmağınız eşit ise;

Eğer işaret ve yüzük parmağınız resimdeki gibi eşit ise; oldukça sakin, iyi huylu ve fikir ayrılıklarından hoşlanmayan bir yapıya sahipsiniz. Organize olma ve herkesle iyi anlaşma konusunda oldukça iyisiniz. Ailenize ve arkadaşlarınıza çok sadıksınız ve kendinizi onlara adarsınız. Kolay sinirlenen bir yapıya sahipsiniz. Küçük bir anlaşmazlık, büyük bir kavgaya dönüşebilir. Size karşı çıkılmasından daha çok sizin tarafınızda olunmasından hoşlanırsınız.

Yüzüğün ilişkin hakkında ne söylüyor?