Parmak uzunluğuna göre kişilik analizi

Bu tür insanlar çoğunlukla çekici, etkileyici ve konuşkan bir yapıya sahiptirler. Kararlı, cesaretli ve beklenmedik sorunlarla başa çıkma konusunda diğer insanlara göre daha iyisiniz. İnsanlara karşı çok cana yakınsınız ve etrafınızdakiler bu içtenliğinizi hissedebiliyorlar. Kişiliğiniz gereği mühendislik ve bilim insanı olmaya daha çok yatkınsınız. Aynı zamanda bulmaca çözme konusunda sizden iyisi yok!
İşaret parmağı, yüzük parmağından büyük insanlar genellikle kendilerine güvenen insanlardır. Arkadaş ortamlarında eğlenmeyi bilen ve gereksiz konular için zamanlarını boşa harmacaktan kaçınan bir yapıya sahipsiniz. Yeni bir iş girişimi konusunda ya da kişisel ilişkilerinizde, genellikle ilk adımı atmamayı tercih edersiniz. İncelikli düşünen bir yapıya sahip olup, pek çok konuda oldukça dikkatlisiniz.
Eğer işaret ve yüzük parmağınız resimdeki gibi eşit ise; oldukça sakin, iyi huylu ve fikir ayrılıklarından hoşlanmayan bir yapıya sahipsiniz. Organize olma ve herkesle iyi anlaşma konusunda oldukça iyisiniz. Ailenize ve arkadaşlarınıza çok sadıksınız ve kendinizi onlara adarsınız. Kolay sinirlenen bir yapıya sahipsiniz. Küçük bir anlaşmazlık, büyük bir kavgaya dönüşebilir. Size karşı çıkılmasından daha çok sizin tarafınızda olunmasından hoşlanırsınız.
isaret ve yuzuk parmagim esit ve verdiginiz bilgiler ozellik olarak tutuyor..daha kapsamli bilgi verirseniz sevinirim.Cevapla
benim parmaklar (a) ama açıklaması uymuyor.alakası yok.Cevapla
benim sol elimde yüzük parmağım uzun, sağ elimde işaret parmağım. bütün meziyetleri üstümde toplamışım maşallah!Cevapla
valla a ve gayet uyuyo .. hayret doğrusuCevapla
güzel benimki cCevapla