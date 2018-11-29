Parmak uzunluğuna göre kişilik analizi

Bunu denemek çok kolay. Sadece yüzük ve işaret parmağınızı karşılaştırın ve etrafınızdaki insanların kişiliğini analiz edin.

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Parmak uzunluğuna göre kişilik analizi

A- İşaret parmağınız, yüzük parmağınızdan kısaysa; 

Bu tür insanlar çoğunlukla çekici, etkileyici ve konuşkan bir yapıya sahiptirler. Kararlı, cesaretli ve beklenmedik sorunlarla başa çıkma konusunda diğer insanlara göre daha iyisiniz. İnsanlara karşı çok cana yakınsınız ve etrafınızdakiler bu içtenliğinizi hissedebiliyorlar. Kişiliğiniz gereği mühendislik ve bilim insanı olmaya daha çok yatkınsınız. Aynı zamanda bulmaca çözme konusunda sizden iyisi yok!

 

TIRNAK ŞEKLİN SENİN HAKKINDA NE SÖYLÜYOR? Tırnak şeklini söyle sana kim ol... YEDİĞİNİZ YEMEKLER KİŞİLİĞİNİZİ GÖSTERİYOR! Kişiliğiniz ve yeme alışkanlıkla...

 

B- İşaret parmağınız, yüzük parmağınızdan uzunsa; 

İşaret parmağı, yüzük parmağından büyük insanlar genellikle kendilerine güvenen insanlardır. Arkadaş ortamlarında eğlenmeyi bilen ve gereksiz konular için zamanlarını boşa harmacaktan kaçınan bir yapıya sahipsiniz. Yeni bir iş girişimi konusunda ya da kişisel ilişkilerinizde, genellikle ilk adımı atmamayı tercih edersiniz. İncelikli düşünen bir yapıya sahip olup, pek çok konuda oldukça dikkatlisiniz.

 

C- İşaret parmağınız ve yüzük parmağınız eşit ise; 

Eğer işaret ve yüzük parmağınız resimdeki gibi eşit ise; oldukça sakin, iyi huylu ve fikir ayrılıklarından hoşlanmayan bir yapıya sahipsiniz. Organize olma ve herkesle iyi anlaşma konusunda oldukça iyisiniz. Ailenize ve arkadaşlarınıza çok sadıksınız ve kendinizi onlara adarsınız. Kolay sinirlenen bir yapıya sahipsiniz. Küçük bir anlaşmazlık, büyük bir kavgaya dönüşebilir. Size karşı çıkılmasından daha çok sizin tarafınızda olunmasından hoşlanırsınız.

 

Yüzüğün ilişkin hakkında ne söylüyor?
+13
Taşların kesimi ve şekilleri: Klasik kesim  Müstakbel gelinler ve damatlar geleneklerine uyması beklenen, muhtemelen biraz muhafazakâr, birbirlerine güvenen ve çok sadıklardır.  

 

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Yorumlar
5
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    30 Kasım 2018 Cuma 10:33

    isaret ve yuzuk parmagim esit ve verdiginiz bilgiler ozellik olarak tutuyor..daha kapsamli bilgi verirseniz sevinirim.

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  • Misafir
     
    28 Eylül 2017 Perşembe 13:11

    benim parmaklar (a) ama açıklaması uymuyor.alakası yok.

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  • Misafir
     
    07 Ekim 2016 Cuma 18:02

    benim sol elimde yüzük parmağım uzun, sağ elimde işaret parmağım. bütün meziyetleri üstümde toplamışım maşallah!

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  • Misafir
     
    07 Ekim 2016 Cuma 14:15

    valla a ve gayet uyuyo .. hayret doğrusu

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  • Misafir
     
    02 Ekim 2016 Pazar 20:30

    güzel benimki c

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