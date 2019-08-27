Şekeri hiç bu şekilde kullandınız mı?

Bu haberi okumadan önce şekeri sadece mutfakta kullanılan bir malzeme olarak biliyordunuz.

Uzmanlara göre, şeker insan vücudu için gerekli bir besin ve bunu şeker pancarından üretilen doğal şekerden karşılayabilirsiniz. Bir de mutfak dışında şeker kullanabileceğiniz pratik öneriler de var.

KABARTMA TOZUNUN FAYDALARI NELERDİR? Kabartma tozununun güzellik ruti... ŞEKER BİZİ DELİRTİYOR! Şekerin dişlerimize ve fiziğimiz...

Yarayı iyileştirici özelliği

Şekerin hem bakteri öldürme hem de acıyı azaltma gibi bir özelliği vardır. Yaranızın üzerine bir tutam şeker serperek yaranızı iyileştirebilirsiniz.

Yumuşacık ellere sahip olabilirsiniz

Doğal yollarla ellerinizin yumuşacık olmasını istiyorsanız, aynı miktarda şeker ve zeytinyağı ile ellerinizi bir miktar ovun. Ellerinizi duruladığınızda muhteşem sonuçlarla karşılaşmış olacaksınız.

Zor kirleri elinizde kolayca çıkarın

Yağlı boya veya başka çıkması zor bir şeyle elleriniz kirlendi ve gününüzün kâbus olacağını düşünüyorsunuz. Hiç canınızı sıkmanıza değmez sabunla birlikte elinize biraz alacağınız şekerle kirlerden kolay bir şekilde kurtulacaksınız.

Baharattan yanan ağız

Ağzımız yandığında acımız dinsin diye telaşla bir şeyler atarız ağzımıza. Aslında bu durumda yiyeceğiniz bir tutam şekerin daha iyi sonuç verdiği söyleniyor.

Yanan damağınızı yatıştırın

Aslında bu durum sık sık başımıza gelir ve o anda acıdan ne yapacağımızı bilemeyiz! Sıcak kahveden, çaydan veya herhangi başka bir şeyden damağınız yandığında bir tutam şeker yemek veya kesme şekeri damağınıza dayamanın acıyı dindirdiği biliniyor.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN TUZA DİKKAT! Dr. Kemal Demirel tuzun sağlığa ... DİYABETTE YENİ TEDAVİ YÖNTEMİ Türkiye Endoskopik ve Laparoskop...