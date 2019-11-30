Eviniz için 60 harika fikir

Ev tasarımı yaparken hangi fikirleri ve kuralları takip etmek gerektiğini anlamak bazen güç olabiliyor. İşte evinizi yenilerken kullanabileceğiniz tavsiyeler:
1- Aynı renkte yastıklar, kanepeyi sıradan gösterir. Zıt renkli yastıklar kullandığınızda, kanepeniz daha çok dikkat çeker.
2- Yüksek bir yatak, yatak odasını daha büyük gösterir.
3- Odayı daha büyük göstermenin bir başka yöntemi de açık renkli duvar kağıtlarıdır.
4- Stüdyo bir dairedeki alan, sürme kapı, paravan ve uzatılabilir mobilyalarla bölümlere ayrılabilir.
5- Banyoda ucuz plastik kilim kullanmayı unutun. Gerçek kilimler, hem daha tarzdır, hem de banyodaki nemi emer.
6- Tasarımcılar, koridorları objelerle doldurmayı tavsiye ediyorlar.
7- Yatağın her iki tarafındaki lambalarla sağlanan yumuşak aydınlatma, odanın daha sıcak görünmesini sağlar.
8- Fazla parlak renkli halılar, yatak odasının küçük görünmesine sebep olur. Sakin, yumuşak renkler kullanmakta fayda var.
9- Kanepe üzerindeki dikkatlice katlanmış battaniye, artık çok demode. Battaniyeyi daha özensiz bir tarzda düzenleyerek salonunuzun daha şık olmasını sağlayın.
10- Bir kapının karşısına asla ayna yerleştirmeyin.
11- Oda çok boş göründüğünde, köşeye büyük bir saksı bitkisi yerleştirin.
12- Sürme kapılar, evinizde büyük fark yaratırlar; hem şık hem de fonksiyoneldirler.
13- Gardırobunuza biraz iç aydınlatma koyun; böylelikle aradığınız şeyleri kolaylıkla bulabileceksiniz.
14- Hep açık renkli mobilyalar istediyseniz, ama leke korkusundan cesaret edemediyseniz, kapitone deri tercih edin – en güçlü materyallerdendir.
15- Aynalar, bir odayı kayda değer şekilde geniş ve aydınlık gösterirler.
16- Evinizdeki her raf alanını bir şeylerle doldurmayın; kimilerini yarı dolu bırakarak evinizin hem daha derli toplu hem de daha zarif ve ince görünmesini sağlayın.
17- Eşyalarınızı kutularda gizlemektense, güzel sepetlerde depolayın.
18- Birleştirilmiş bir oturma odası ve yemek odası, küçük evler için büyük avantajdır. Böylelikle arkadaşlarınızın ve ailenizin etkileşime geçebileceği geniş bir alan yaratabilirsiniz.
19- Mutfak duvarlarınıza birkaç tava ve cezve asarak hem daha tarz bir görünüm yakalayın, hem de yerden tasarruf edin.
20- Tüm daireniz için tek bir halı tasarımı kullanın. Böylelikle iç mekanınız hem şık hem de kullanışlı olur.
21- Evdeki alanı daha geniş göstermenin bir başka yolu da odanın ortasında ‘daire çizmek’tir – yani yuvarlak bir halı ya da masa ya da her ikisi!
22- Tasarımcılara göre, bir odada beş küçük obje yerine, bir büyük obje bulundurmak daha doğrudur.
23- Duvara asacağınız haritalar, evinizi sürpriz bir şekilde şık gösterebilir.
24- Odanızın tamamen yeniden tasarlanması gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz; ancak aslında yapmanız gereken tek şey, birikmiş çer çöpten kurtulmaktır.
25- Bir odadaki birkaç altın obje, harikalar yaratabilir. Ama abartmadığınızdan emin olmalısınız.
26- En son moda objelere tonlarca para dökmenize gerek yok. Evinizdeki eski objelerden kendiniz de bir şeyler yaratabilirsiniz.
27- Bakliyatları ve makarnaları, paketlerde saklamaktansa, şık kavanozlar kullanın. Hem güzel hem de pratik bir fikir.
28- Evinizde değişim yapmak istiyorsanız, illa yeni bir kanepe için para biriktirmenize gerek yok. Bazen mobilyanın yerini değiştirmek bile yeterlidir.
29- İçinde gerçek çiçeklerin olduğu bir vazo, sanatsal objelerden çok daha şık bir dekordur.
30- Mobilya almadan önce daima ebatları kontrol edin. Bir şeye yalnızca bakmak, paranızın çöpe gitmesi anlamına gelebilir.
31- Mutfağınız ve yemek odanızı, masaya vazo, mum gibi objeler ekleyerek kolaylıkla daha sıcak bir yer haline getirebilirsiniz.
32- Pencereler, zemin, banyo armatürleri gibi evladiyelik eşyalar söz konusu olduğunda tasarruf etmeye çalışmayın.
33- Duvara asılan tabakların nasıl bir görüntü oluşturduklarını gördüğünüzde şaşıracaksınız.
34- Yenilenmeye gidecekseniz eğer, yalnızca bulunduğunuz zamanın moda anlayışına göre hareket etmeyin. Hiçbir zaman eskimeyen klasik parçalar da kullanın.
35- Masanızda sıradan sandalyeler kullanmayın; farklı türde sandalyeler de birlikte çok şık durabilir.
36- Tadilata başlamadan önce renk planınızı oluşturun. Elinizde bir plan olduğunda, minimum sorunla işleri halledebilirsiniz.
37- İş alanlarınızın üzerine ekstra aydınlatma eklediğinizde, mutfağınız çok daha keyifli bir yer olur.
38- Mobilyaları duvarlara çok yakın yerleştirmeyin. Birkaç santimetrelik bir boşluk bile odanın daha sıcak bir yer olmasını sağlar.
39- Camdan yapılmış bir mobilya kullanmak, alan algısı ve aydınlık yaratmanın en basit yollarındandır.
40- Evinizin ideal tasarımı hemen yaratmak için acele etmeyin. Evinizin hakkınızda bir şeyler söyleyebilmesi adına, zamana ihtiyacınız var.
41- Odanız küçükse eğer, koyu renkli, ağır mobilyalardan uzak durun. Açık renkli tüller, odaya daha fazla hava girmesini sağlar.
42- Odanızın farklı açılarla fotoğrafını çekmek, yapmanız ya da kurtulmanız gereken şeyleri çok daha kolay bir şekilde görmenizi sağlayacaktır.
43- Bulaşık deterjanı gibi temizlik maddelerini orijinal şişelerinde saklamak, mutfağınızın dizaynını mahveder. Ya daha farklı, şık şişeler kullanın ya da malzemeleri göz önünden kaldırın.
44- Bir odanın iç tasarımını daha ilginç kılmak istiyorsanız eğer, odaya beklenmedik bir detay ekleyin – odadaki dizayna tamamen zıt, farlı bir dönemden ya da farklı bir tarzdan obje gibi.
45- Sürme kapılı büyük gardıroplar, yatak odanızın alanını daraltırlar. Kapılarına aynalar yerleştirerek odanızda geniş alan hissi yaratabilirsiniz.
46- Hepsi tek renkte ama farklı malzemelerden yapılmış mobilyalar, her zaman harika görünürler.
47- Şık ve yüksek kaliteli, 3D fotoğraftan bir duvar kâğıdı, evinizde tasarım harikası olacak.
48- Tek bir stilin prensiplerine körlemesine bağlı kalmayın. Klişeler, evinizin yalnızca ruhsuz ve samimiyetsiz olmasına sebep olur.
49- Evinizde, bitkilerden yeşil bir duvar yaratmanıza gerek yok. Bunun yerine, birkaç saksı bitkisini, duvara sıra halinde asın; böylelikle evinizde doğal havanın ve kokuların tadını çıkarabilirsiniz.
50- Mobilyaları duvar boyunca yerleştirmek, artık demode. Bir masayı ya da kanepeyi duvara aykırı yerleştirmekten korkmayın – hatta odanın ortasına.
51- Paslı görünümlü tahtadan yapılmış bir mobilya parçası, evinizin dizayn puanını kat be kat artırır.
52- Evinizin her bir metrekaresini verimli şekilde kullanmaksa hedefiniz, köşeleri kullanın; köşeler için tasarlanmış duş kabinleri, masalar ve iş alanları, bu sorun için harika çözümdür.
53- Salonunuzun boyutunu görsel açıdan artırmak için bir başka ipucu daha: doğrudan zemine temas edenlerdense, daima ayaklar üzerinde duran mobilyalar tercih edin.
54- En lüks evler bile herkesin takılıp düştüğü kablo yığınları ile mahvolabilir. Kabloları, mümkün olduğunca duvarlar ve süpürgelikler boyunca yerleştirin.
55- Perdeleri, pencere çerçevesinin üstündense, tavandan sarkıtırsanız, odanız daha uzun görünecektir.
56- Evinizde mevsimsel değişiklikler yapmayı unutmayın. Örneğin yaz geldiğinde, battaniyeleri kaldırın ve evi taze, yeşil bitkilerle doldurun.
57- İki çocuğu bir odaya sığdırmanın, ranzadan daha iyi bir yolu yoktur.
58- Küçük odalarda daha az halı olmalıdır düşüncesi, yanlıştır. Aksine yatağın yanına konan küçük bir halı, yatak odasındaki mevcut alan algısını artırır.
59- Şömine, her odayı daha sıcak bir yer haline getirir – gerçek olmasına da gerek yok.
60- Parlak renkleri kullanım şeklinize daima dikkat etmelisiniz; ama parlak bir tavan daima şık görünür.
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