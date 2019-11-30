Eviniz için 60 harika fikir

Eviniz için şık dekorasyon önerileri

Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız bu dekorasyon önerilerine kulak verin.

Ev tasarımı yaparken hangi fikirleri ve kuralları takip etmek gerektiğini anlamak bazen güç olabiliyor. İşte evinizi yenilerken kullanabileceğiniz tavsiyeler:

1- Aynı renkte yastıklar, kanepeyi sıradan gösterir. Zıt renkli yastıklar kullandığınızda, kanepeniz daha çok dikkat çeker.

2- Yüksek bir yatak, yatak odasını daha büyük gösterir.

3- Odayı daha büyük göstermenin bir başka yöntemi de açık renkli duvar kağıtlarıdır.

4- Stüdyo bir dairedeki alan, sürme kapı, paravan ve uzatılabilir mobilyalarla bölümlere ayrılabilir.

5- Banyoda ucuz plastik kilim kullanmayı unutun. Gerçek kilimler, hem daha tarzdır, hem de banyodaki nemi emer.

Duvar dekorasyonu önerileri

6- Tasarımcılar, koridorları objelerle doldurmayı tavsiye ediyorlar.

7- Yatağın her iki tarafındaki lambalarla sağlanan yumuşak aydınlatma, odanın daha sıcak görünmesini sağlar.

8- Fazla parlak renkli halılar, yatak odasının küçük görünmesine sebep olur. Sakin, yumuşak renkler kullanmakta fayda var.

9- Kanepe üzerindeki dikkatlice katlanmış battaniye, artık çok demode. Battaniyeyi daha özensiz bir tarzda düzenleyerek salonunuzun daha şık olmasını sağlayın.

10- Bir kapının karşısına asla ayna yerleştirmeyin.

En güzel pencere önleri

11- Oda çok boş göründüğünde, köşeye büyük bir saksı bitkisi yerleştirin.

12- Sürme kapılar, evinizde büyük fark yaratırlar; hem şık hem de fonksiyoneldirler.

13- Gardırobunuza biraz iç aydınlatma koyun; böylelikle aradığınız şeyleri kolaylıkla bulabileceksiniz.

14- Hep açık renkli mobilyalar istediyseniz, ama leke korkusundan cesaret edemediyseniz, kapitone deri tercih edin – en güçlü materyallerdendir.

15- Aynalar, bir odayı kayda değer şekilde geniş ve aydınlık gösterirler.

Küçük odalar için 22 harika fikir

+22 Küçük odalar için fikirler Küçük odalar için fikirler

16- Evinizdeki her raf alanını bir şeylerle doldurmayın; kimilerini yarı dolu bırakarak evinizin hem daha derli toplu hem de daha zarif ve ince görünmesini sağlayın.

17- Eşyalarınızı kutularda gizlemektense, güzel sepetlerde depolayın.

18- Birleştirilmiş bir oturma odası ve yemek odası, küçük evler için büyük avantajdır. Böylelikle arkadaşlarınızın ve ailenizin etkileşime geçebileceği geniş bir alan yaratabilirsiniz.

19- Mutfak duvarlarınıza birkaç tava ve cezve asarak hem daha tarz bir görünüm yakalayın, hem de yerden tasarruf edin.

20- Tüm daireniz için tek bir halı tasarımı kullanın. Böylelikle iç mekanınız hem şık hem de kullanışlı olur.

21- Evdeki alanı daha geniş göstermenin bir başka yolu da odanın ortasında ‘daire çizmek’tir – yani yuvarlak bir halı ya da masa ya da her ikisi!

22- Tasarımcılara göre, bir odada beş küçük obje yerine, bir büyük obje bulundurmak daha doğrudur.

23- Duvara asacağınız haritalar, evinizi sürpriz bir şekilde şık gösterebilir.

24- Odanızın tamamen yeniden tasarlanması gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz; ancak aslında yapmanız gereken tek şey, birikmiş çer çöpten kurtulmaktır.

25- Bir odadaki birkaç altın obje, harikalar yaratabilir. Ama abartmadığınızdan emin olmalısınız.

Evdeki köşeler nasıl değerlendirilir?

26- En son moda objelere tonlarca para dökmenize gerek yok. Evinizdeki eski objelerden kendiniz de bir şeyler yaratabilirsiniz.

27- Bakliyatları ve makarnaları, paketlerde saklamaktansa, şık kavanozlar kullanın. Hem güzel hem de pratik bir fikir.

28- Evinizde değişim yapmak istiyorsanız, illa yeni bir kanepe için para biriktirmenize gerek yok. Bazen mobilyanın yerini değiştirmek bile yeterlidir.

29- İçinde gerçek çiçeklerin olduğu bir vazo, sanatsal objelerden çok daha şık bir dekordur.

30- Mobilya almadan önce daima ebatları kontrol edin. Bir şeye yalnızca bakmak, paranızın çöpe gitmesi anlamına gelebilir.

Renkli mutfak dekorasyonları

+30 Mutfağınızı sıradanlıktan uzaklaştıracak, renkli ve eğlenceli dekorasyon fikirlerini bir araya getirdik. Bu mutfak dekorasyonu örneklerinden biri mutlaka size göre! Mutfağınızı sıradanlıktan uzaklaştıracak, renkli ve eğlenceli dekorasyon fikirlerini bir araya getirdik. Bu mutfak dekorasyonu örneklerinden biri mutlaka size göre!

31- Mutfağınız ve yemek odanızı, masaya vazo, mum gibi objeler ekleyerek kolaylıkla daha sıcak bir yer haline getirebilirsiniz.

32- Pencereler, zemin, banyo armatürleri gibi evladiyelik eşyalar söz konusu olduğunda tasarruf etmeye çalışmayın.

33- Duvara asılan tabakların nasıl bir görüntü oluşturduklarını gördüğünüzde şaşıracaksınız.

34- Yenilenmeye gidecekseniz eğer, yalnızca bulunduğunuz zamanın moda anlayışına göre hareket etmeyin. Hiçbir zaman eskimeyen klasik parçalar da kullanın.

35- Masanızda sıradan sandalyeler kullanmayın; farklı türde sandalyeler de birlikte çok şık durabilir.

Bahçenize yeni bir soluk getirecek 19 şey

+19 Küçülen, eskiyen yağmur botlarınızdan saksı yaparak bahçe çitlerinize asabilirsiniz. Küçülen, eskiyen yağmur botlarınızdan saksı yaparak bahçe çitlerinize asabilirsiniz.

36- Tadilata başlamadan önce renk planınızı oluşturun. Elinizde bir plan olduğunda, minimum sorunla işleri halledebilirsiniz.

37- İş alanlarınızın üzerine ekstra aydınlatma eklediğinizde, mutfağınız çok daha keyifli bir yer olur.

38- Mobilyaları duvarlara çok yakın yerleştirmeyin. Birkaç santimetrelik bir boşluk bile odanın daha sıcak bir yer olmasını sağlar.

39- Camdan yapılmış bir mobilya kullanmak, alan algısı ve aydınlık yaratmanın en basit yollarındandır.

40- Evinizin ideal tasarımı hemen yaratmak için acele etmeyin. Evinizin hakkınızda bir şeyler söyleyebilmesi adına, zamana ihtiyacınız var.

Modern yatak odası

41- Odanız küçükse eğer, koyu renkli, ağır mobilyalardan uzak durun. Açık renkli tüller, odaya daha fazla hava girmesini sağlar.

42- Odanızın farklı açılarla fotoğrafını çekmek, yapmanız ya da kurtulmanız gereken şeyleri çok daha kolay bir şekilde görmenizi sağlayacaktır.

43- Bulaşık deterjanı gibi temizlik maddelerini orijinal şişelerinde saklamak, mutfağınızın dizaynını mahveder. Ya daha farklı, şık şişeler kullanın ya da malzemeleri göz önünden kaldırın.

44- Bir odanın iç tasarımını daha ilginç kılmak istiyorsanız eğer, odaya beklenmedik bir detay ekleyin – odadaki dizayna tamamen zıt, farlı bir dönemden ya da farklı bir tarzdan obje gibi.

45- Sürme kapılı büyük gardıroplar, yatak odanızın alanını daraltırlar. Kapılarına aynalar yerleştirerek odanızda geniş alan hissi yaratabilirsiniz.

Dekoratif kitap tutacakları nasıl yapılır?

+26 Eski, kullanılmayan bir plaka. İster orijinal hali ile kullanın, ister üzerini renkli, yapışkanlı kağıtlarla üsleyin. Sadece resimdeki gibi bükün. Eski, kullanılmayan bir plaka. İster orijinal hali ile kullanın, ister üzerini renkli, yapışkanlı kağıtlarla üsleyin. Sadece resimdeki gibi bükün.

46- Hepsi tek renkte ama farklı malzemelerden yapılmış mobilyalar, her zaman harika görünürler.

47- Şık ve yüksek kaliteli, 3D fotoğraftan bir duvar kâğıdı, evinizde tasarım harikası olacak.

48- Tek bir stilin prensiplerine körlemesine bağlı kalmayın. Klişeler, evinizin yalnızca ruhsuz ve samimiyetsiz olmasına sebep olur.

49- Evinizde, bitkilerden yeşil bir duvar yaratmanıza gerek yok. Bunun yerine, birkaç saksı bitkisini, duvara sıra halinde asın; böylelikle evinizde doğal havanın ve kokuların tadını çıkarabilirsiniz.

50- Mobilyaları duvar boyunca yerleştirmek, artık demode. Bir masayı ya da kanepeyi duvara aykırı yerleştirmekten korkmayın – hatta odanın ortasına.

Yatak odanızı keyifli hale getirmek için 15 fikir

+15 Duvarınızdaki renkli bir tablo, odanıza canlılık katacak ve sıcak ev havanızı artıracaktır. Duvarınızdaki renkli bir tablo, odanıza canlılık katacak ve sıcak ev havanızı artıracaktır.

51- Paslı görünümlü tahtadan yapılmış bir mobilya parçası, evinizin dizayn puanını kat be kat artırır.

52- Evinizin her bir metrekaresini verimli şekilde kullanmaksa hedefiniz, köşeleri kullanın; köşeler için tasarlanmış duş kabinleri, masalar ve iş alanları, bu sorun için harika çözümdür.

53- Salonunuzun boyutunu görsel açıdan artırmak için bir başka ipucu daha: doğrudan zemine temas edenlerdense, daima ayaklar üzerinde duran mobilyalar tercih edin.

54- En lüks evler bile herkesin takılıp düştüğü kablo yığınları ile mahvolabilir. Kabloları, mümkün olduğunca duvarlar ve süpürgelikler boyunca yerleştirin.

55- Perdeleri, pencere çerçevesinin üstündense, tavandan sarkıtırsanız, odanız daha uzun görünecektir.

56- Evinizde mevsimsel değişiklikler yapmayı unutmayın. Örneğin yaz geldiğinde, battaniyeleri kaldırın ve evi taze, yeşil bitkilerle doldurun.

57- İki çocuğu bir odaya sığdırmanın, ranzadan daha iyi bir yolu yoktur.

58- Küçük odalarda daha az halı olmalıdır düşüncesi, yanlıştır. Aksine yatağın yanına konan küçük bir halı, yatak odasındaki mevcut alan algısını artırır.

59- Şömine, her odayı daha sıcak bir yer haline getirir – gerçek olmasına da gerek yok.

60- Parlak renkleri kullanım şeklinize daima dikkat etmelisiniz; ama parlak bir tavan daima şık görünür.